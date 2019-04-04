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莊福文教基金會邀宥勝 兒童節挺瀕危動物

2019-04-04 10:56經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

莊福文教基金會選在兒童節在六福村舉辦「瀕危動物同學會」，聯合行政院農委會特有生物研究保育中心、臺北市立動物園等單位，由莊福文教基金會董事長莊秀石、六福旅遊集團董事長莊豐如領軍，估計現場將超過1萬人扮妝動物響應。

莊福文教基金會代言人宥勝搖身一變為台灣瀕危動物石虎，兒童界最夯的YouTuber-Nyo Nyo TV小學生妞妞則擔任動物保育小尖兵化身為可愛的水獺，台灣黑熊則由觀光局超人氣吉祥物喔熊組長為代表，還有民眾扮妝成黑熊、犀牛、水獺等保育動物一起讚聲相挺野生動物，手持「友善耕作不施藥」、「野生動物不毒殺」、「動物鱗角不買賣」、「居家寵物不棄養」4大友善環境宣言，萬人齊心喊出「今日不為，明日瀕危」，呼籲民眾正視物種滅絕問題。

莊福文教基金會表示，地球正在面臨第六次生物大滅絕浩劫，全球物種消失的速度較正常情況快上千倍。六福村創園40年以來，受新竹縣政府委託於園內成立新竹縣野生動物救傷中心六福村站，並協助農委會特生中心騰出空間復育台灣黑熊，2012年迎接黑熊雙胞胎兄弟「八百」、「五百」至六福村。莊福文教基金會也致力繁育犀牛，目前六福村園區內20隻白犀牛成果傲視亞洲。

為孩子們帶來更多動物資訊，以強化孩子與保育動物的連結，六福村第二季慶典「動物派對-動物玩HEN大」亮麗登場，即日起至6月9日止，推出尋寶、生態導覽及動物行為豐富化的獨家精彩活動，經過動物保育員團隊精心設計，利用天然或廢棄的物品，結合動物們不同的習性，開發出多種動物專屬玩具物品，讓動物們在玩樂中覓食、在玩樂中激發原有的本能，再搭互動式玩具與動物保育員的專業解說，讓親子遊客輕易的跨入動物世界，而因應兒童節連假，六福村推出12歲以下免費、同行父母享每人520元購票優惠。

台灣黑熊新竹農委會
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