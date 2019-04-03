台南搜救犬真幸福 專責物理治療師伺候

2019-04-03 16:13 中央社 台南3日電



狗兒是人類最忠實的朋友，也是搜救、緝毒、尋屍的好夥伴；台南市政府消防局開國內先河，專門為旗下3頭搜救犬聘請物理治療師，為搜救犬的健康把關，並於今天頒發聘書。

台南市民國105年2月小年夜強震造成重大死傷後，消防局決定部署搜救犬，從財政部關務署的緝毒犬馴養中心領養3頭拉不拉多犬，分別是目前4歲的Kathy、Kenna、及3歲的Tony，隸屬於永康區的大橋搜救分隊。

搜救犬平時只有身體微恙或定期施打預防針時，才會送到動物醫院或請專責醫師看診，但台南市消防局顧及搜救犬的健康，決定聘任專屬的物理治療師，每個月定期健檢。

台南市消防局長李明峯今天頒發聘書給犬科物理治療師林彧丞，請他每個月對台南這3隻搜救犬進行全面物理檢查及治療，包括肌肉、關節及行走狀況等。

台南市消防局災害搶救科股長蔡承諭表示，林彧丞對犬科物理治療相當有研究，更在美國考取犬科復健治療師的認證（CCRT），是台灣第一位擁有執照的犬科物理治療師。

蔡承諭說，每頭搜救犬健檢一次要價新台幣1500元，林彧丞感謝消防人員及搜救犬的辛勞，自動降價打5折，每頭搜救犬只收費750元。

台南這3頭搜救犬曾執行花蓮震災的搜救任務，消防局希望透過物理治療師定期健檢，讓搜救犬隨時保持最佳狀態，一有任務，迅速出動。