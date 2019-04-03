親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

公股行庫傳人事地震 第一金董瑞斌、華南金吳當傑下馬

台南搜救犬真幸福 專責物理治療師伺候

2019-04-03 16:13中央社 台南3日電

狗兒是人類最忠實的朋友，也是搜救、緝毒、尋屍的好夥伴；台南市政府消防局開國內先河，專門為旗下3頭搜救犬聘請物理治療師，為搜救犬的健康把關，並於今天頒發聘書。

台南市民國105年2月小年夜強震造成重大死傷後，消防局決定部署搜救犬，從財政部關務署的緝毒犬馴養中心領養3頭拉不拉多犬，分別是目前4歲的Kathy、Kenna、及3歲的Tony，隸屬於永康區的大橋搜救分隊。

搜救犬平時只有身體微恙或定期施打預防針時，才會送到動物醫院或請專責醫師看診，但台南市消防局顧及搜救犬的健康，決定聘任專屬的物理治療師，每個月定期健檢

台南市消防局長李明峯今天頒發聘書給犬科物理治療師林彧丞，請他每個月對台南這3隻搜救犬進行全面物理檢查及治療，包括肌肉、關節及行走狀況等。

台南市消防局災害搶救科股長蔡承諭表示，林彧丞對犬科物理治療相當有研究，更在美國考取犬科復健治療師的認證（CCRT），是台灣第一位擁有執照的犬科物理治療師。

蔡承諭說，每頭搜救犬健檢一次要價新台幣1500元，林彧丞感謝消防人員及搜救犬的辛勞，自動降價打5折，每頭搜救犬只收費750元。

台南這3頭搜救犬曾執行花蓮震災的搜救任務，消防局希望透過物理治療師定期健檢，讓搜救犬隨時保持最佳狀態，一有任務，迅速出動。

搜救犬健檢
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

專責物理治療師侍候 台南搜救犬好幸福

2019-04-03 12:00

大眼嘓嘓叫的澤蛙超療癒 竟就在宜蘭秧田裡

2019-04-03 09:47

柏林新寶貝 毛茸茸小北極熊有名字了

2019-04-02 21:20

新同學不是人！「牛屎鳥」全家搬進小學 師生關注

2019-04-02 18:05

荷蘭蝴蝶減8成 不當發展農業是主因

2019-04-02 17:10

白犀牛「犀奇」 南遷壽山拚繁衍

2019-04-01 23:30

影／兇猛鯊魚游到一半險掉「假牙」 網友笑翻：瞬間沒威嚴

2019-04-01 19:30

快遞員送完貨與狗自拍 因她標註IG一夕爆紅

2019-04-01 17:34

北市動物園白犀牛「犀奇」 南遷高雄壽山拚繁衍

2019-04-01 13:52

花東地區海中生物死傷頻率高? 專家說人類是禍首

2019-03-31 23:52

海洋動物傷亡 學者：人為垃圾絕對是原因之一

2019-03-31 23:33

影／不只賣萌！柴柴店長賣番薯 日網友揪團朝聖

2019-03-31 17:58

影／鼠界黃飛鴻！無影腳閃電踹飛響尾蛇

2019-03-31 17:53

俄羅斯男孩4歲時流落街頭 幸得流浪狗相救 現已長大成人投身社會

2019-03-31 14:50

台南「全台最乖翠鳥」 公園上演活春宮不怕人靠近

2019-03-31 09:38

皮膚透明的「玻璃蛙」 動物園首次繁殖成功

2019-03-29 18:25

眼鏡王蛇受驚後反芻 花一小時吐出大蜥蜴

2019-03-29 13:40

法國海岸1100隻海豚死狀悽慘 原因成謎

2019-03-29 10:47

花蓮溪口常見鳥類多達42種 林管處將辦賞鳥體驗　

2019-03-29 10:17

影／冬眠熊母子躺著也中槍 美冷血父子興奮撃血掌

2019-03-29 09:59

金門水獺監測器遭破壞 涉毀損罪可罰

2019-03-28 23:12

北市續推「浪愛滿屋」 認養浪浪加碼送嫁妝

2019-03-28 15:56

影／好心被狗咬！善心女收養比特犬 手被狠咬見血

2019-03-28 12:41

水鹿疑遭獵殺 社頭十八彎古道見血跡

2019-03-28 00:14

新北動保網 首創LINE社群「@0585net」

2019-03-27 23:55

影／空拍發現海中嬌客 巨大鬼蝠魟與人共游

2019-03-27 17:38

幫牠找家！新北動保網Line一下 4月底前加入可抽iPad、電視

2019-03-27 14:33

毛寶貝也有長照、巡迴醫療車 新北動保網一鍵搞定

2019-03-27 13:09

北海岸又見2死亡綠蠵龜 釐清死因

2019-03-26 23:42

紫斑蝶河過境 國道讓路

2019-03-26 22:46

狂捕殺當藥引子 穿山甲恐將滅絕

2019-03-26 16:55

老黃金獵犬眼瞎以後 得到專屬「導盲犬」

2019-03-26 15:47

影／憤怒貓專攻擊男人和狗 放過女人與小孩

2019-03-25 18:46

母愛真偉大！狗媽狂吠肉身擋吊車 捨命保護6初生犬

2019-03-25 09:10

氣溫驟降 鴛鴦迷航台中區農改場

2019-03-24 23:55

一級保育動物江豚海龜陳屍老梅 今年已23件

2019-03-24 19:42

廣角鏡／又見綠蠵龜死亡

2019-03-23 00:43

白頭鶴迷航屏東 鳥友搶拍

2019-03-22 23:05

毛孩偷舔醬汁「洋蔥中毒」亡 10種狗不能吃的食物

2019-03-22 19:58
看更多

熱門文章

發票千萬大獎中獎清冊出爐 開出20張創新高

2019-04-02 16:49

伴侶賺多少才能維繫感情？ 「至少15萬」揭現實悲歌

2019-04-02 20:38

好搖！9時52分全台有感地震 震央台東規模5.6、高屏嘉4級

2019-04-03 09:59

不可輕忽！氣象局：今天或三天內 恐發生規模5餘震

2019-04-03 11:30

漫威迷集合！小7全球獨家「MARVEL復仇者聯盟」集點　烤麵包機、變色馬克杯都想要

2019-04-02 17:21

米其林公布必比登推介58個名單 24家街頭小吃入榜

2019-04-03 10:12

保養品用「塗」或「拍」差很大　正確用法全公開，弄錯臉會狂長皺紋

2019-04-02 18:42

地震大到連狗都躲起來！ 台中搖晃近30秒嚇傻了

2019-04-03 10:50

晃得頭昏！地震全台有感 屏東上下搖再左右晃

2019-04-03 10:15

一定要造訪台灣的10大理由 捷克女孩讚：沒見過比這裡更好的人情味

2019-04-03 10:19

清明連假可望好天氣！ 吳德榮：僅周五小變化

2019-04-03 07:18

為什麼大人也爽放兒童節？原來這是有法律規定的

2019-04-02 22:43

北市鬧區藏毒蛇窟 全台每年千人生死都靠牠們

2019-04-02 16:31

英國首相竟然吃發霉果醬？在濕熱的台灣別這麼做

2019-04-02 17:21

台南3級地震 騎士停紅綠燈晃一下：以為喝咖啡反胃

2019-04-03 10:27

老公請喪假卻遭同事瘋狂指責 她怒：勞基法是假的？

2019-04-02 21:01

影／漁港垂釣會議爆退席抗議先射箭再畫靶 唐鳳錯愕

2019-04-03 13:53

台東規模5.6地震 觸動核三廠地震儀

2019-04-03 11:58

清明時節雨紛紛？氣象局一張圖說明清明連假4天天氣

2019-04-02 17:28

高血壓刻意清淡不吃鹽 婦人水中毒買菜昏倒路邊

2019-04-02 20:00

北市明顯搖晃！台東5.6地震 北捷全線改為慢速行駛

2019-04-03 10:11

幫訂便當遭嫌棄 OL爆氣貼紙條嗆「再吵吃大便」

2019-04-02 21:21

搖晃Q彈！大布丁扣黑糖珍珠霜淇淋 邪惡組合IG立馬燒了

2019-04-02 20:24

【親子互動】新真／不知所措的愛

2019-04-03 06:00

地震！台中3級無災情 高樓層民眾驚嚇：好晃好暈

2019-04-03 10:27

【夫妻之間】庭院深深／將妳牽牢牢

2019-04-03 06:00

居家種植盆栽防空汙 擺哪學問大

2019-04-02 23:26

1-2月發票特別獎 嘉義15元買報紙中千萬元

2019-04-02 16:49

高鐵南延重定調 考量國土區域發展銜接南迴

2019-04-02 16:56

每日星座運勢／天秤頭腦清醒財運佳 工作表現不錯

2019-04-03 00:00

顧肚子、娛樂海釣怎開放？唐鳳邀齊3方 今討論砲聲隆隆

2019-04-03 11:14

不想人擠人賞櫻 日本新潟人氣暴漲

2019-04-02 18:59

愛發「雞湯文」並非為博取同情 而是一路上跌跌撞撞的過來人

2019-04-03 00:45

上班族培養「改變的勇氣」 心理師的5個建議

2019-04-03 07:12

高鐵南延屏東 目標環島鐵路網

2019-04-03 00:45

愈吃愈年輕！ 營養師幫你盤點六大抗老食物

2019-04-03 13:15

【親子教養】吳芳枝／一顆漂亮的心

2019-04-03 06:00

立委批高鐵取消優惠 林佳龍：應提供付得起的票價

2019-04-03 09:57

東部5.6級地震！嘉義地區超有感

2019-04-03 10:16

國民零食「義美泡芙」躍上Dazzling Cafe餐桌 4/15限定開賣

2019-04-02 21:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top