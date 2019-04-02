荷蘭蝴蝶減8成 不當發展農業是主因

2019-04-02 17:10 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



人類發展農業，迫使蝴蝶大量消失。荷蘭保育機構研究發現，受到大規模農業發展影響，過去130年來，荷蘭境內蝴蝶數量已減少超過8成，凸顯一昧發展農業而不讓大自然留餘地的結果，造成昆蟲族群數量萎縮的困境。

據《英國衛報》報導，荷蘭蝴蝶保育中心研究人員利用12萬隻在1890~1980年捕捉的蝴蝶以及超過200萬筆目擊的科學數據加以分析後發現，當地71種原生蝴蝶已大量減少，其中15種更已在上一世紀完全滅絕。研究人員凡斯威表示，「我們十分確定實際上的減少的數量一定更多。」

凡斯威指出，荷蘭蝴蝶數量減少主要原因是現代工業化後的農業發展不當，只為自然留下極小空間發展。他也指出，「1950年代之後的20年，農村重建加上土地被大量施肥以及每年至少6次除草，除了道路邊緣與自然保護區外已沒有蝴蝶生存的空間。」凡斯威表示，工業化農業讓大自然沒有喘息空間，他指出，「這些是很容易看到的蝴蝶，其遭遇也會發生在土壤中的其他各種昆蟲與動物身上，例如吃昆蟲的鳥。」

目前已知消失在荷蘭的蝴蝶包括沼澤豹紋蝶（Marsh Fritillary）與大藍蝶（the large blue）等，不過，已消失在英國的橙灰蝶（Large Copper）反而在當地增加。

據《荷蘭中央統計局》指出，在1890~2017年間，荷蘭當地蝴蝶數量減少至少84%，不過，近期內幾種罕見的林地蝴蝶，包括白蛺蝶與帝王紫蝶等數量增加，顯示棲息地條件已在改善，其中可能受惠於氣候變暖與小規模林地管理作法的幫助。另外，其他歐洲國家也傳出蝴蝶大量減少的趨勢，包括比利時、芬蘭與英國。

本次研究結果刊登在Biological Conservation期刊。

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