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迷航白頭鶴停留車城近1月 鄉公所立牌：賞鳥勿近

2019-04-01 18:37中央社 屏東縣1日電

1隻迷航白頭鶴已停留在屏東車城鄉25天，每天吸引鳥友用相機追逐牠身影，由於白頭鶴被列為瀕危鳥類，車城鄉公所近日在田間立告示牌，請民眾不要靠近、干擾這隻白頭鶴。

告示牌標題「愛護這遠來的嬌客－白頭鶴」，內容寫著：「最近留在車城統埔村週邊的白頭鶴，是北方來的嬌貴客人，這塊田地沒有使用農藥，成為白頭鶴最喜愛的餐廳，幾乎每天都會到此覓食，希望民眾觀賞拍照時，不要進入田裡、不要過於接近，以免驚嚇到牠。」

根據鳥友表示，白頭鶴3月7日在恆春機場附近首次發現，吸引大批鳥友搶拍，後來鳥友遍尋不著，以為牠已經北返，沒想到3月18日左右開始穩定出現在車城統埔村周邊的洋蔥田及水稻田間至今。

車城鄉長張春桂說：「牠常出現在有水的地方，前一陣子在水稻田，這一陣子在沒有任何作物的農田水漥處，因為是珍稀嬌客，村民都很歡迎牠，希望能保護牠。」鄉公所在3月29日立告示牌，希望牠在這裡休息夠了，時間到了，能平安的北返。

張春桂表示，白頭鶴有時會失蹤2、3天，但又會回到統埔村的田間。她詢問過水稻田的農友，農友說沒有噴農藥，白頭鶴似乎是自己尋找到最適合的覓食區。

白頭鶴被IUCN（國際自然保護聯盟）列為易危鳥類，由於棲地減少，也被列為世界瀕危物種紅皮書的名錄中，台灣的野生動物保育名錄列為1級瀕危絕種，繁殖地在西伯利亞、蒙古和中國東北。

從墾丁國家公園管理處退休的鳥類達人蔡乙榮表示，白頭鶴的渡冬地在日本九州、中國華中一帶，台灣原本就不是牠們的渡冬地，如果有，都算迷航，曾經有的紀錄都在北部，這是屏東30幾年來首度出現白頭鶴。

蔡乙榮說，今年冬天，高屏溪首見一群迷航的白頭鶴，目前在車城鄉的這隻白頭鶴或許是其中的一隻，鳥類迷航本就異樣，很有可能因一場暴風雨或健康因素，無法按既定路線南飛渡冬或北返，3月原本是白頭鶴應該北返的時間，但這隻鶴卻仍然停留在車城鄉。

蔡乙榮表示，人類能幫助這隻白頭鶴的是不要干擾牠活動的地點，讓牠充分休息，覓食，好備足體力可以北返。

蔡乙榮說，農民進入田裡工作都是有既定時間，工作完就離開，但搶拍白頭鶴身影的民眾很有可能長時間停留，白頭鶴生活空間受到干擾，就會產生緊迫感，對牠的健康和北返不利，就算想觀賞也要遠距離，不要走進田裡。

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