快遞員送完貨與狗自拍 因她標註IG一夕爆紅

2019-04-01 17:34 聯合新聞網 綜合報導



傑森‧哈德士還跟負責送快遞區域的40、50隻毛小孩們合照上傳。圖擷自傑森‧哈德士IG 分享 facebook 郵差和狗之間的戰爭，多半是郵差跑給狗追，不過美國紐奧良市（New Orleans）的這位快遞員傑森‧哈德士（Jason Hardesty）不僅沒有跑給狗追，他還跟負責送快遞區域的40、50隻毛小孩們合照上傳IG，吸引4萬多粉絲追蹤，進而聲名大噪。

根據「CityLab」報導，現年30歲的傑森一直在紐奧良市老城區送快遞，該區域雖然狗不多，但一般人都知道，狗狗通常不太喜歡親近陌生人。他18歲開始擔任送貨員時，就常聽到其他送貨員發生被狗咬的事件。不過他當時覺得「不是所有的狗都那麼糟糕，但謹慎行事是好事」。

2018年快遞公司調派他到另一條，居民多以年輕單身族群居多的區域服務，該區居民多數有養狗，且狗狗不再狂吠、追人，取而代之的是友善、親近人、見人搖尾巴的可愛狗狗。一段時間後，他工作之餘開始和這些狗狗合照，把照片上傳到IG，瞬間爆紅，短期吸引4萬多粉絲追蹤。

2018年2月傑森開始與他的犬友自拍上傳IG，使用標籤#pupsofjay，內容從小小狗到巨大的獵犬，他每週都更新展示居住在該地區的許多可愛的狗狗。其實傑森會爆紅的原因是美國小說家吉美‧阿騰貝格（Jami Attenberg）也住在他負責的區域，阿騰貝格在標註傑森的IG狗照片後，讓傑森一夕爆紅。

傑森在接受「CityLab」採訪時表示，雖然他跟麼多狗狗拍照，但事前他還是保持謹慎，確認狗狗當時是友善的狀態。