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影／冬眠熊母子躺著也中槍 美冷血父子興奮撃血掌

2019-03-29 09:59香港01 記者李家偉／報導

冷血父子滿手沾血，擊掌慶祝獲得熊皮。圖擷自YouTube
冷血父子滿手沾血，擊掌慶祝獲得熊皮。圖擷自YouTube
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美國阿拉斯加（Alaska）瓦西拉市（Wasilla）的41歲男子倫納（Andrew Renner）和其18歲兒子歐文（Owen Renner），去年4月在艾斯特島（Esther Island）違法打獵，槍殺了一隻黑熊媽媽和兩隻小熊，二人以為只要沒有留下證據就可瞞天過海；然而天網恢恢，惡行被附近監視器全拍下，成為有力罪證，二人在今月1月被判非法獵殺等多項罪名成立。

洞內不斷傳出小熊悽厲叫聲

該個監視器鏡頭是由阿拉斯加漁獵部（Alaska Department of Fish & Game）及美國國家森林局（US Forest Service）為研究黑熊生態而設，而倫納和歐文所殺的熊媽媽身上戴有追蹤頸圈，而殺熊片段在周三（27日）被上載至YouTube。

片中見到倫納身穿黑色背心，歐文赤裸上身，各自持槍站在一個樹洞前；當歐文射死冬眠中的黑熊媽媽後，洞內不斷傳出小熊的悽厲叫聲，似在哭喊著叫媽媽。倫納卻冷血地再往洞裏開槍，殺死餘下的小熊。

二人其後合力把熊媽媽的屍體從洞中拖出來，弄致滿手鮮血，然後興奮地撃掌慶祝，歐文笑稱：「他們永不能把黑熊的死算到我們身上」；接着歐文還拿起熊掌合照，然後肢解屍體，再把肉和熊皮裝入袋中離去。兩日後，二人回到殺熊的地點清理現場和拾回子彈殼。

警方表示，二人最後把熊皮帶去位於帕爾默（Palmer）的阿拉斯加漁獵部，向負責人編造找到熊皮的地點，又謂沒有見到任何小熊。

兩人非法獵殺兩天後，還重回現場清理。圖擷自YouTube
兩人非法獵殺兩天後，還重回現場清理。圖擷自YouTube
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網民：出於邪惡而獵殺

除了非法獵殺外，倫納還作假證企圖替兒子頂罪，訛稱是自己開槍，結果被判監禁5個月及緩刑2個月，繳付約15萬港元（約新台幣61萬元）罰款，而他在案中所使用的物品如船隻、貨車、獵槍、手槍、電話及滑雪板全被充公，吊銷打獵執照10年；至於歐文則被判社會服務令，吊銷打獵執照2年。

網民紛紛譴責冷血行為，「這判決太可笑，為甚麼要殺一位媽媽和孩子？這並非為食物或生存而獵殺，而是出於邪惡」、「這令人心碎，無辜的母親和孩子是人類殘忍的受害者」、「這些人需要許多康復治療，這種反社會行為對他們來說是那麼正常，而這令人感到極度傷心」。

延伸閱讀：

真金不怕火煉？足金小熊遇火化灰 內地珠寶店：客人沾化妝品所致

恐怖父母聲稱意外溺斃 3歲B女遭溶屍藏衣櫃

文章授權轉載自《香港01》

阿拉斯加黑熊

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