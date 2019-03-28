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誰殺了石虎？全台僅存不到500隻

2019-03-28 00:23聯合報 記者洪敬浤鄭朝陽／台北報導

石虎面臨嚴峻的族群存續危機，但開發壓力、與人類衝突不斷，恐步雲豹滅絕後塵 。 圖...
石虎面臨嚴峻的族群存續危機，但開發壓力、與人類衝突不斷，恐步雲豹滅絕後塵 。 圖／林務局提供
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石虎是瀕臨絕種的保育類野生動物，也是雲豹之外，台灣僅存的原生貓科動物；專家近兩年研究估計，全台只剩不到五百隻。雲豹已被宣告絕跡，石虎恐將步上雲豹的不歸路。

石虎俗稱華南豹貓，牠身形如貓、斑紋如豹，山區居民暱稱台灣山貓。因為斑紋美麗，早年常被捕捉取其毛皮，也是餐桌上的山產。石虎是夜行性動物，主要在低海拔淺山活動，與人類高度重疊，加上開發行為不斷進逼山坡地，族群量已在滅絕邊緣。

路殺 八年75隻枉死輪下

農委會一九八九年公告石虎為珍貴稀有保育類野生動物，二○○八年提升為「瀕臨絕種」等級。林務局保育組長夏榮生說，石虎確實面臨生存危機，「瀕絕」是依學者專家調查的經驗評分，因石虎在各地的能見度大幅降低，學者達成共識。

台灣石虎保育協會理事長陳美汀說，以棲地面積推估，石虎總數只介於四六八至六六九隻，嚴格說不到五百隻。

誰殺了石虎？山區道路愈開愈多，石虎遭路殺風險提高。八年多來全台共通報七十五筆路殺事件，近六年平均每年十隻石虎被撞死，苗栗縣占六成最多。

捕殺 偷吃雞與人類衝突

研究團隊訪查苗栗卅多戶雞舍，高達三分之一養雞戶坦承曾捕捉、傷害石虎。苗栗雞舍數量至少五百戶，學者推算因雞舍衝突而喪命的石虎每年多達廿到五十隻，是路殺數量的二至五倍。

苗栗雞農說，石虎偷吃雞狀況頻傳，農友除用捕獸夾或籠子抓石虎，有的在雞骨頭或沒吃完的雞抹農藥毒殺。陳美汀曾在苗栗通霄追蹤六隻佩戴發報器的石虎，全數被捉或遭毒死，顯示人類與石虎衝突的死亡威脅遠大於路殺。

近年在各方宣導下，一年多來苗栗地區接獲十多起雞農主動通報石虎偷抓雞、但不捕殺的個案，但石虎專家姜博仁說，這只是小區域的回報數字，實際狀況是黑數，沒人知道。

滅絕 死一隻都衝擊存續

農委會特生中心助理研究員林育秀在南投發現許多年幼石虎被流浪狗咬死個案，她說，年幼石虎躲避技巧不好，也還不會爬樹，容易被咬死。

「每年總族群至少減一成，能不擔心嗎？」陳美汀說，石虎族群數量太少，死一隻都衝擊族群存續；推估每年死五十隻，就少掉總量百分之十，滅絕危機倍增。嘉義大學森林系助理教授劉建男說，幾百隻是中大型哺乳動物可存續的最低數量，石虎族群零星分散，每死一隻，族群就變得更小，近親交配的基因惡化，會把石虎慢慢推入「滅絕漩渦」。

看更多報導：血跡斑斑的保育悲歌

石虎農委會保育類野生動物

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