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石虎保育／石虎暗夜覓食…每趟都是生死關

2019-03-28 00:34聯合報 記者黃瑞典范榮達胡蓬生賴香珊／調查報導

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苗栗是山城，就愛丘陵淺山的石虎在此地的族群量最多，占全台六成；原本牠們在此安身立命，但愈來愈多四通八達的公路，割裂了家園，柏油路成了牠們的奪命「虎口」。

農委會統計二○一一年到今年元月廿日，八年多來全台石虎路殺紀錄有七十五件，其中五十四件都在苗栗，比率高達七成二，其次為南投十四件、台中五件與彰化二件。公路密集的山城苗栗，讓石虎每次外出覓食、玩耍，都成了有生命危險的冒險之旅。

元月九日凌晨的後龍溪畔，一歲多的年輕石虎穿越苗廿九鄉道，遭呼嘯而過的車輛輾斃。學者解剖發現牠的腸子是空的，但胃裡裝滿螃蟹、蝦子等甲殼類食物，以及羽毛與骨頭，推測牠是飽餐後要過馬路回淺山的家，卻橫死輪下。

這是苗廿九線第四起石虎路殺意外，先前在此被撞死的石虎肚子裡，也發現魚骨頭等水產。從空拍圖可見後龍溪與南側的淺山丘陵地，被筆直的四線道割開，成了石虎生活的「路障」。

「跨不過就是死路一條！」台灣石虎保育協會理事王豫煌站在這個路殺熱點，指著路面說，不管苗一四○縣道或苗廿九線，開路前，石虎從丘陵下到溪床一路順暢；之後公路開了，車子多又快，每下來一趟都是牠們的「生死關」。

石虎是夜行性動物，路殺的時間點幾乎都在深夜。記者凌晨一點站在苗廿九線二公里處觀察一個半小時，只有十多輛汽、機車呼嘯而過，但夜間行車速度快，不僅毫不理會路旁「當心動物、減速慢行」的標誌警告，對速限四十公里、路面大大的「慢」字減速標線也視若無睹。

研究石虎的野聲環境生態顧問公司負責人姜博仁說，當年開路缺乏生態衝擊評估觀念，才會讓直又寬的馬路穿過石虎棲地，連帶威脅淺山的其他野生動物。特生中心助理研究員林育秀說，石虎棲地被道路切割而破碎化，交通風險和死亡機率都提高，尤其被路殺的石虎年齡都偏低，代表牠們正要外出探索地盤，卻踏上不歸路。

看更多報導：血跡斑斑的保育悲歌

石虎空拍農委會

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