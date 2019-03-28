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石虎保育／開發開路 棲地破碎 插在石虎心臟的刀

2019-03-28 00:30聯合報 記者洪敬浤范榮達賴香珊／調查報導

石虎從2011年迄今發生75起路殺，苗栗54件最多。 圖／特生中心提供
石虎從2011年迄今發生75起路殺，苗栗54件最多。 圖／特生中心提供
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石虎面臨存續危機，各種往山區擴張的開發行為，造成棲地消失、破碎化，最具毀滅力。

台灣石虎保育協會理事長陳美汀說，早年文獻記載石虎是「台灣全島低海拔地區普遍分布」的動物，十九世紀中期改成「部分地區常見」。才十幾年前，原有石虎出沒紀錄的嘉義縣和原台南縣，已多年無石虎現蹤，「關鍵在於淺山環境惡化」。

苗栗擁有石虎最大族群量，淺山密集，但在石虎專家、野聲環境生態顧問公司負責人姜博仁看來，正在重蹈外縣市石虎棲地不保的覆轍。

道路貫穿 大小開發案蠶食

姜博仁打開苗栗的石虎主要棲地圖，指出台灣現在最大相連的石虎棲地，就從南苗栗的通霄、三義、銅鑼、大湖到卓蘭，但這裡除有國道、省道貫穿，北有竹科銅鑼園區、南有環評中的裕隆開發案，加上各式山林道場、產業園區、標榜小木屋的農舍等，都位於這片棲地的正中間，他形容「就像插在石虎心臟的一把刀」，極可能一刀畢命。

廠房林立 淺山林地漸消失

這些大大小小的開發案正鯨吞蠶食石虎棲地，點開世界資源協會建置的「全球森林觀察（Global Forest Watch）」網站，原本綠色的南苗栗淺山林地逐漸消失，二○○一年到二○一七年間，銅鑼西湖溪西側有片帶狀的丘陵地逐漸消失，之後出現Ｕ字形的彎曲道路和大面積廠房；這裡是竹科銅鑼園區，規模二百卅公頃。

銅鑼園區 位石虎重要棲地

姜博仁說，銅鑼園區就在石虎重要棲地內，園區北、南兩側都有穩定的石虎族群，並累積大量的自動相機拍攝紀錄；他憂心周邊會因園區帶來就業，發展成衛星市鎮，開發擴及鄰近山坡地，加上三義地區的觀光開發，讓石虎無容身之處。

銅鑼園區往南十公里處，一處數十公頃大的林地也逐漸消失，此處緊臨裕隆汽車三義廠擴建基地；由於是石虎重要棲地，裕隆自願進入二階環評，開發區從七十八公頃縮減為卅五公頃，尚未定案。縣府表示，裕隆五年前申請造林廿多公頃，將老相思樹伐除，改種肖楠，目前樹高約一公尺，與擴廠案無關。

苗栗山區 道場宮廟小木屋

苗栗山區有不少道場、宮廟，都位於淺山區，近年較大規模開發的寶吉祥佛寺、覺行寺，開發面積從一點六到一點九公頃不等，已通過環評；規模更大的通霄「月稱光明寺」宗教園區，已興建十四公頃的宏偉佛寺，第二期要再擴建卅四公頃，正二階環評中。

記者走訪也發現淺山區有許多以農舍名義興建的小木屋，開發者買下整片山坡地，再遊走法律邊緣，分割成兩分半的小單元蓋小木屋出售。開發、開路，又與逼退石虎、路殺形成惡性循環。農委會特生中心近年調查南投的狀況也差不多，石虎分布熱區集中在中寮、集集，但頻繁的農耕、大面積廟宇開發等，也大幅縮減石虎棲地。

苗栗的石虎棲地開發壓力大，東華大學環境學院教授裴家騏兩度調查發現，後龍、西湖拍到石虎的頻率降低，南通霄、苑裡、三義、銅鑼的密度增加，出現不明原因的族群密度位移現象，「對瀕絕物種而言，不明原因的族群大面積位移不是好事」，恐與後龍、西湖近年的開發有關。

殯葬園區 在石虎熱區插旗

保育團體指向後龍鎮的福祿壽殯葬園區開發案，幾十公頃的殯葬園區在石虎活動熱區插旗，即使有流血抗爭，農委會也三度行文苗縣府「建議」重新評估，環保署行文要求重啟環評，苗栗縣府仍一路開「綠燈」，二○一七年十月發給使用執照。

地方人士主張「地方要發展，不能用石虎就套住我們的土地」，導致中央到地方政府都未對殯葬園區展現積極作為。姜博仁說，生態棲地和廊道一個個被破壞、切斷，石虎很快就沒有明天了。

看更多報導：血跡斑斑的保育悲歌

石虎環評農委會開發區農舍

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