毛孩偷舔醬汁「洋蔥中毒」亡 10種狗不能吃的食物

2019-03-22 19:58 聯合新聞網 綜合報導



網友以自身經驗在網路上呼籲，千萬別讓寵物吃到人類的食物。圖擷自／姚寶寶臉書 分享 facebook

大多數養狗的主人們都知道，巧克力與葡萄是狗兒完全不能吃到的食物，但往往會在用餐或是吃零食時，忍不住分給自己的毛小孩吃個「一兩口」，一名網友就在網路上呼籲，「千萬別讓寵物吃到人類的食物」，因為無法確認製作過程中添加了什麼成分，所以往往是最危險的。

網友「姚寶寶」在臉書《米克斯的傳奇》上分享，飼養的寶貝狗皮皮貪吃，趁自己不注意時偷舔桌上的「鴨肉醬汁」，原本並不放在心上。沒想到隔天身體開始出現異狀，甚至在第三天完全不吃飯，一看醫生才知道，原來醬汁使用了洋蔥提味，導致皮皮食物中毒引發溶血、血尿等問題，並在一周內走了，讓她十分懊惱，因此上網呼籲網友「千萬別讓孩子（狗）吃到不明物品，因為不知道製作過程加了什麼，別以為人吃沒問題狗就會沒事，千萬別輕視洋蔥、巧克力，以為吃一點不會有事的心態，對狗狗是最致命的」。

人吃的食物為了增加口感與香味，經常添加過多油脂和調味料，長期給寵物食用不只會對其身體造成負擔、變胖，還有可能一不注意，讓狗吃下不應該吃的東西。此次姚寶寶以自身的經驗，強調狗主人千萬不能疏忽、心軟對毛小孩的飲食控制。

10種狗不能吃的食物

1. 巧克力：巧克力中的咖啡鹹對狗而言是種毒藥，可能會造成心臟病和其他有致命威脅的問題。

2. 洋蔥：洋蔥不論生或熟的都含有硫化物，容易造成貓狗的紅血球氧化，引發溶血性貧血的危險。

3. 葡萄：易引發腎衰竭。

4. 肝臟：食用少量的肝臟對狗是不錯的，因為肝含有高單位的維他命A，若是過量可能引起維他命A中毒或過多症。

5. 骨頭：骨頭碎片可能會刺入狗的喉嚨，或割傷狗的嘴巴、食道、胃或腸。

6. 生雞蛋：含有一種卵白素的蛋白質，它會消耗狗體內的維生素H。

7. 生肉：沙門氏菌或芽孢桿菌中毒。

8. 豬肉：豬肉內的脂肪球比其他肉類還大，可能會阻塞狗的微血管。

9. 牛奶：狗常見患有乳糖不適症。

10.酒：易增加肝、腎負擔。

（資料來源：寵物百科）