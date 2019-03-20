北市動物園6/19-28休館！i-Voting投票結果成真

2019-03-20 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市立動物園於去年2月13日至3月12日曾透過「i-Voting」開放全民網路投票，決定「動物園可以增加不對外開放的時間嗎？」投票結果有9成8的民眾（30058票）贊成，因此，動物園今年6月19至28日（共10天）將暫停對外開放，並利用這段時間，全體總動員進行修繕，盼改善照養環境提升動物福祉和服務品質。

動物園由圓山搬遷到木柵已逾30年，過去每年僅農曆除夕一天不對外開放，為了進行必要維護，園內室內館安排在每個月不同星期的週一輪流休館（遇假日則順延隔日休館），萬一遇到園區內相關設施與環境需要整修或保養時，只能透過協調施作的時間與空間，以分區方式進行，但這樣的模式，往往會使工期與費用增加，對動物的干擾也相對延長。

動物園參考外國動物園維護園區的做法，去年所發起的「i-Voting」，決定「動物園可以增加不對外開放的時間嗎？」同意票高達30058票，不同意僅有521票。

不過，園方決定，將原訂12天不開放的時間縮短為10日，因此除農曆春節除夕日維持不對外開放參觀外，動物園將增加於6月19日（三）至6月28日（五），共10天不對外開放參觀。

這段期間園區將進行各館區動物行為豐富化器具及棲架維護或重整、遊客參觀面優化及建物粉刷、動物戶外活動場植栽修整及進行水池防漏工程、拆除兩棲爬蟲動物館老舊屋頂以利後續設計施工、大門入口紅鶴池與兒童動物區水池清淤、教育中心櫥窗與昆蟲館溫網室（玻璃帷幕）清潔維護等項目。