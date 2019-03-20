親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

圖解／日本賞櫻最佳地點、時間大公開

北市動物園6/19-28休館！i-Voting投票結果成真

2019-03-20 11:44聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

台北市立動物園於去年2月13日至3月12日曾透過「i-Voting」開放全民網路投票，決定「動物園可以增加不對外開放的時間嗎？」投票結果有9成8的民眾（30058票）贊成，因此，動物園今年6月19至28日（共10天）將暫停對外開放，並利用這段時間，全體總動員進行修繕，盼改善照養環境提升動物福祉和服務品質。

動物園由圓山搬遷到木柵已逾30年，過去每年僅農曆除夕一天不對外開放，為了進行必要維護，園內室內館安排在每個月不同星期的週一輪流休館（遇假日則順延隔日休館），萬一遇到園區內相關設施與環境需要整修或保養時，只能透過協調施作的時間與空間，以分區方式進行，但這樣的模式，往往會使工期與費用增加，對動物的干擾也相對延長。

動物園參考外國動物園維護園區的做法，去年所發起的「i-Voting」，決定「動物園可以增加不對外開放的時間嗎？」同意票高達30058票，不同意僅有521票。

不過，園方決定，將原訂12天不開放的時間縮短為10日，因此除農曆春節除夕日維持不對外開放參觀外，動物園將增加於6月19日（三）至6月28日（五），共10天不對外開放參觀。

這段期間園區將進行各館區動物行為豐富化器具及棲架維護或重整、遊客參觀面優化及建物粉刷、動物戶外活動場植栽修整及進行水池防漏工程、拆除兩棲爬蟲動物館老舊屋頂以利後續設計施工、大門入口紅鶴池與兒童動物區水池清淤、教育中心櫥窗與昆蟲館溫網室（玻璃帷幕）清潔維護等項目。

此外還有遊客列車清洗及年度安檢、全園各高壓變電站停電檢查與更換電壓器及絕緣油等、各館區水塔清洗及入口收費系統電子化建置工程測試等，期待透過有效率的維護計畫，完成整體環境檢測與設施維護。

台北市立動物園將在6月19至28日（共10天）暫停對外開放並進行修繕。圖／台北市...
台北市立動物園將在6月19至28日（共10天）暫停對外開放並進行修繕。圖／台北市立動物園提供
分享
台北市立動物園將在6月19至28日（共10天）暫停對外開放。圖／台北市立動物園提...
台北市立動物園將在6月19至28日（共10天）暫停對外開放。圖／台北市立動物園提供
分享

動物園投票i-Voting
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

國際級生態遷徙 林內紫斑蝶季周六起賞蝶

2019-03-19 23:39

家中貓咪愛搗亂 其實都是因為你！研究證實：貓咪行為會模仿飼主

2019-03-19 17:56

死鯨腹中有結石 竟是40公斤塑膠袋

2019-03-19 16:45

紫斑蝶北返 每分鐘逾百隻通過國道

2019-03-19 12:52

台日黑琵保育合作 後代送回動物園定居

2019-03-18 23:04

遊高雄援中港溼地 看鳥、蟹大本營

2019-03-18 00:20

綠色保育有成 彩鷸田間現蹤

2019-03-18 00:13

東海岸 4天3鯨豚擱淺亡

2019-03-17 23:01

影／大白狗監督小主人寫功課 網笑：當狗也不容易

2019-03-17 16:45

春遊援中濕地 113種鳥類42種螃蟹大集合

2019-03-17 10:59

花東鯨豚連續3起擱淺 海保署取樣研究原因待查

2019-03-17 10:02

七堵寵物銀行 流浪狗幸福「藥浴」

2019-03-17 00:06

與生俱來的「狼基因」造就了乖狗狗

2019-03-16 19:16

櫻花鉤吻鮭5059條是怎麼算的？鄭瑞昌：浮潛趴溪尾尾算

2019-03-15 17:23

撕下租屋處門上一張貼紙 驚見一隻神秘小動物

2019-03-15 17:15

哈士奇失蹤3天後回家 主人看監視器發現超療癒畫面

2019-03-15 17:03

疑遭利器割傷10多處 鯨豚擱淺花蓮海岸

2019-03-15 17:01

爸拒養寵物2個月後變狗奴 網友：身體最誠實

2019-03-15 16:40

3天2次 花蓮海岸又有鯨豚傷重擱淺

2019-03-15 16:27

移除外來種埃及聖䴉 嘉義東石巢區留鑿洞蛋

2019-03-15 12:18

掃蕩埃及聖䴉捕捉不到百隻 未能一網成擒鳥友嘆可惜

2019-03-15 10:36

黑猩猩露西 人類文明中令人謙卑的身影

2019-03-15 10:35

棄犬變警犬 掛牌訓練中萌翻

2019-03-14 22:47

埃及聖䴉龐大鳥巢區移除 數千隻鳥全不見了

2019-03-14 16:45

蘭嶼豬寶寶啃光植栽

2019-03-14 00:16

中市修動保條例 移工殺犬貓 連坐雇主最高罰10萬

2019-03-13 23:39

「台中寵物很好命！」 寵物滿2個月須登記植晶片

2019-03-13 23:19

藏了6千萬年 這個新物種現在才被發現

2019-03-13 16:06

黑面琵鷺換繁殖羽有如金毛獅王 離台日子不遠

2019-03-13 09:01

八卦山賞鷹 開始了

2019-03-13 00:12

石虎公園沒石虎？卓蘭大安溪畔拍到了

2019-03-13 00:00

移除埃及聖䴉大巢區 林務局找專業除鳥害公司幫忙

2019-03-12 18:21

灰面鵟鷹先頭部隊來100隻了 天氣轉好更有看頭

2019-03-12 15:58

拍到了！卓蘭鎮石虎公園真的有石虎 自動照相機全紀錄

2019-03-12 12:53

給紫斑蝶一個家 西拉雅風管處種2000棵高士佛澤蘭

2019-03-12 11:23

守護紫斑蝶 6風景區同步植樹

2019-03-11 23:15

「1公里的祝福 」 台管處邀鳥友31日歡送黑琵返家

2019-03-11 18:07

海巡隊記錄白海豚「靠船身玩耍」

2019-03-10 23:24

六歲圓仔要回大陸相親？ 北巿動物園：八字沒半撇

2019-03-10 13:17
看更多

熱門文章

「觀影氛圍」超級好！台灣電影院這7點被大陸網友讚爆

2019-03-19 17:18

影／台灣發票能兌獎 日本節目來賓聽到獎金超驚訝

2019-03-19 21:17

商漁港開放釣魚？ 漁會：你釣娛樂，漁民要顧三餐

2019-03-20 00:10

加盟主視營業狀況提申請 全台已有400家小7夜間不營業

2019-03-19 14:52

離不開？容易陷入分分合合的3個星座配對

2019-03-20 08:00

開放海中「一字堤」垂釣 釣友怒：要我飛過去嗎

2019-03-20 00:54

窘！女大生三周沒排便 灌腸後的宿便又硬又臭

2019-03-19 16:02

失眠別數羊了！ 這個簡單動作讓你快速入眠

2019-03-20 02:29

芋泥爆浮誇！跟著Selina吃芋泥球、三家芋泥控IG熱推名店

2019-03-19 17:21

大花涼鞋穿起來超性感 「嫻妃」佘詩曼變好溫柔

2019-03-19 13:49

婚前未登記！新人辦完婚宴秒分手 他質疑：這是騙婚嗎？

2019-03-19 21:33

台鐵清明票1分鐘狂賣12萬張 網友：回南部掃墓好難

2019-03-20 09:06

今明兩天熱如夏天！ 吳德榮：周五起變天 北低溫13度

2019-03-20 07:17

單親媽收36萬聘金遭酸「賣女兒」 網力挺：她是對的！

2019-03-19 14:18

醫師問診時他心肌梗塞休克 幸運從死神手裡脫逃

2019-03-19 20:05

麥當勞新品「培根大麥克」明開賣 大份量 「無敵大麥克」同步回歸

2019-03-19 14:43

遇上這5個星座 妳先開口「說愛你」就輸了！

2019-03-19 22:12

307公車轉彎比「神秘手勢」網讚爆：以為到日本

2019-03-19 14:08

消費者控漢堡藏針刺舌衛生局稽查 麥當勞總公司致歉

2019-03-19 16:34

春遊補助縣市加碼 遊南投1人最多優惠2750元

2019-03-19 14:11

反省「壓力+錯誤飲食」害自己41歲腦中風...腦神經科醫師：中風之後，我不吃這3種食物

2019-03-20 09:51

全聯開賣高雄10大名物 韓國瑜：不光只有蔬果，岡山蜂蜜吐司也很厲害！

2019-03-19 12:53

妻高血脂拿夫降血脂藥來吃 結果全身痛2年治不好

2019-03-19 18:03

今明高溫上看30度 周五乍暖還寒降溫10度

2019-03-20 06:01

走在鋼索上的鳳梨…崩不崩盤吵翻天「鳳梨王子」參戰

2019-03-19 14:50

紫斑蝶北返 每分鐘逾百隻通過國道

2019-03-19 12:52

每日星座運勢／水瓶萬事俱備待行動 樂觀面對工作

2019-03-20 00:00

荔枝龍眼不開花蜜蜂採無蜜 果農蜂農無語問蒼天

2019-03-19 13:32

「卡娜赫拉」又來了！水果冰淇淋機、隨行杯果汁機小7限量預購

2019-03-19 18:39

月薪低於4萬雇主刊登職缺須揭露薪資 違者最高罰30萬

2019-03-19 16:30

醫界大反轉：不要天天吃阿斯匹靈 恐導致大出血

2019-03-19 16:50

明後天暖如夏 周五乍暖還寒降10度

2019-03-19 22:10

大杯手搖糖飲慢慢喝 高中男生牙縫全蛀光

2019-03-19 13:18

別再用蘆薈冰鎮燒燙傷口了 醫：反而影響傷口癒合

2019-03-19 15:53

「藥價絕不是砍到見骨」 健保署：不符標準即無保障

2019-03-19 15:12

吃阿斯匹靈恐出血？ 心臟科醫師這麼說

2019-03-19 17:52

薄透洋裝好性感 王心恬自曝喜歡素顏約會

2019-03-19 17:12

20歲台男壯遊歐洲鼠蹊部冒疹 竟是遭蟲咬出萊姆病

2019-03-19 15:12

【夫妻之間】桑桐／共體時艱

2019-03-20 06:00

星宇最快11至12月售票 2020年1月開航

2019-03-19 17:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top