死鯨腹中有結石 竟是40公斤塑膠袋

2019-03-19 16:45 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



人類製造垃圾，並隨意排放到海洋，造成生態危機。近日在菲律賓，有一條死鯨被沖到岸上，當地博物館工作人員經解剖後發現，至少有40公斤的塑膠袋累積在鯨魚胃中。當地非政府組織呼籲，希望各國能儘速採取行動，不要再把大海當成人類垃圾場。

充滿塑膠的海洋

根據《BBC》報導，這頭鯨魚在菲律賓東方的海岸被沖到岸邊，當地非政府組織「骨頭收藏博物館」接獲通報後，對鯨屍進行善後。在解剖時發現至少有40公斤的塑膠袋卡在鯨魚胃裡，且因為塑膠袋太多，結成一大塊類似結石的物體，卡在鯨胃中。

該組織創辦者布蘭齊利告訴CNN的記者，他們從沒想到會在鯨魚胃裡發現這麼多的塑膠堆積。「鯨魚胃還沒有完全清理完，我們持續尋找牠身體其它部位還有沒有塑膠殘留。」他說。

各國須承諾減塑

去年6月，泰國海岸有一隻領航鯨因吞下80個塑膠袋而喪生。在東南亞，一些國家有嚴重的一次性使用塑膠袋的問題。《BBC》報導，根據環保組織麥金錫中心2015年的報告，光是中國、印尼、越南、泰國與菲律賓排放的塑膠垃圾量，就佔了世界海洋塑膠垃圾總量的60%。

《BBC》報導也提到，英國政府先前報告顯示，如果持續現在的速率，在10年內海洋的塑膠垃圾含量會成長3倍，海洋塑膠問題會越來越大，需要各國一起努力解決。

據《非洲新聞網》報導，聯合國在肯亞首都奈洛比召開環境會議，承諾將逐年減少塑膠使用量。聯合國官員基斯勒告訴記者，地球環境已經來到關鍵的轉折點，國家對於環境塑膠問題需要有具體承諾，而不是「簽署一堆繁瑣的文件。」

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