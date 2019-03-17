春遊援中濕地 113種鳥類42種螃蟹大集合

2019-03-17 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



季節交替的三月，冬侯鳥未離開，夏候鳥先鋒部隊已報到。圖／高雄市養工處提供 分享 facebook 每年季節交替的三月，冬侯鳥未離開，夏候鳥先鋒部隊已報到，高雄援中港濕地獨特的東區淡水型埤塘濕地，西區感潮鹹水濕地生態特色，經常吸引各種生態區位鳥類在此棲息覓食或繁殖。

高雄市養工處說，無論是即將進入繁殖季節的凌波仙子水雉，還是漫遊紅樹林的招潮蟹，開始活絡在援中港濕地方圓之間，春遊援中港濕地，正是時候。

援中港濕地鳥類經數年調查，去年度新增紀錄到噪鵑、繡眼畫眉、領角鴞等3種鳥類，各年度累積鳥種已達113種，小小不到30公頃的面積，占了台灣鳥種六分之一強。

濕地東區終年可觀察到水雉活動，是高屏地區最大的水雉棲地，經過整年養精蓄銳後，水雉蠢蠢欲動的迎接4月繁殖期，到時即可看見尾羽嬝娜的身影在濕地內翩翩飛舞，或與鷺鷥、紅冠水雞追逐的有趣生態畫面。

高雄市養工處強調，濕地西區生態豐富，感潮的特性，加上紅樹林植物伴生，是高雄地區少數保留下來的自然河口棲地。欖李、海茄苳等紅樹林植物在濕地內生育茂盛，蜿蜒在河道間有如袖珍版的亞馬遜河，吸引許多生物棲息。尤其是各種蟹類，濕地西區累積調查42種螃蟹，包含寄居蟹、具經濟價值蟳類及2003年才被世人發現新種林投蟹。