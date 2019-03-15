哈士奇失蹤3天後回家 主人看監視器發現超療癒畫面

2019-03-15 17:03 聯合新聞網 綜合報導



失蹤三天的哈士奇柯達，原來都在樹林裡與動物玩耍。圖擷自 溫尼伯新聞 分享 facebook

在加拿大有隻哈士奇突然失蹤，牠的主人在附近的樹林找了好幾天都不見哈士奇下落。沒想到幾天後哈士奇自己回家，讓主人放下心中的大石，不過她對哈士奇這幾天去向感到好奇，在她調閱鄰居家的攝影機後發現，哈士奇一直在樹林遊玩，陪著牠的還有一隻雄鹿。

根據《溫尼伯新聞》，有隻叫柯達的哈士奇突然失蹤，牠的主人瑞秋為此事擔心不已，三日後，柯達從樹林中回家了，瑞秋為了知道柯達這幾日去向，她詢問在樹林裝監視器的鄰居，可不可以讓她看監視器畫面，鄰居爽快答應，瑞秋從攝影機中看到柯達與一隻雄鹿相伴，這幾天牠們一起睡覺、一起玩耍，像是童話故事才會出現的畫面。

瑞秋將影片截圖放在臉書上，也引起廣大網友迴響，文章超過4.7萬人按讚，近8千人留言及3萬人分享，這段「狗鹿」友誼讓所有人感到窩心。其實，這並非第一起鹿交朋友的經驗，過去曾有逃家的乳牛被鹿群收養，也有誤闖院子的鹿與家貓當朋友。

瑞秋表示，為了柯達的安全著想，未來會好好看著柯達，對於網友的熱情留言，她回應「人們真的很喜歡這些照片，並說這是牠們的第一天。」她猜想，柯達渴望自由的靈魂，會使柯達經常往外跑，找尋野生動物朋友。

哈士奇與雄鹿一起睡覺相處融洽。圖擷自 溫尼伯新聞 分享 facebook