爸拒養寵物2個月後變狗奴 網友：身體最誠實

2019-03-15 16:40 聯合新聞網 綜合報導



網友在臉書上分享父母對養寵物前後的態度轉變。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

不管是汪星人還是喵星人，只要是寵物都讓人愛不釋手。有網友在《爆怨公社》上分享自己家養寵物的經驗，她表示在未養寵物前，父母總是先阻止甚至說「如果帶回來就丟路邊」，但養了毛小孩們2個月後，網友看見最反對養狗的爸爸，竟然對展現寵物無微不至的照顧，甚至搶走原Po在家的地位。

原Po在臉書上發文詢問，不知道是不是所有寵物奴跟她有相同的困擾，她表示，在養寵物前父母總阻止在先，她與兄長只好採「先斬後奏」策略，先將毛小孩接回家，而父母總說「如果帶回來就丟路邊，你們都給我搬出去住」或者是「帶回來給我試試看，看我不打死你們才怪」。

直到現在，毛小孩接回家住2個多月了，父母的態度就會轉變成「欸欸，襪子牠們要沒飼料了」、「這些肉包回去給妹妹牠們吃」等充滿關愛的話，原Po發出一張照片，證明爸爸與兩隻毛小孩相處融洽，她更直言「我想抱怨的是，你們兩個（寵物）可以把我爸還給我嗎？那個位置是我以前翹腳的地方耶」。

而有網友看完文章紛紛留言「當初最反對的那個，就是越疼的那個」、「老人家需要人陪」、「如果10分鐘沒看到毛孩子就會急著找，我們女兒、兒子沒回家一通電話也不找」、「有種小三被扶正，正宮被鬥垮的fu」、「後面那隻貓也跟妳一樣被冷了」。