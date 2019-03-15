移除外來種埃及聖䴉 嘉義東石巢區留鑿洞蛋

2019-03-15 12:18 中央社 嘉義縣15日電



歐盟列為百大入侵外來種的鳥類埃及聖䴉，在台灣大量繁殖爆量，影響其他鳥類生存環境。圖／陳建樺提供 分享 facebook 嘉義縣東石區有龐大的外來種埃及聖䴉繁殖巢區，景象密密麻麻，也影響其他鳥類生存環境，林務局委託民間公司進行巢區清空，並留置2800多顆鑿洞蛋，讓成鳥誤以為蛋還在，不再另外下蛋。

林務局嘉義林區管理處副處長李定忠今天受訪指出，林務局保育組人員4日曾南下會同嘉義林管處，以及嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺等人前往嘉義縣東石鄉埃及聖䴉繁殖巢區會勘，並從9日起委託博威鳥控公司執行移除工作。

李定忠說，移除工作為期4天，完成移除8隻成鳥、70餘隻幼雛、鳥蛋共4500餘顆，其中2800餘顆鑿洞的蛋留置在巢區，拖延埃及聖䴉繁殖時間；840餘顆作為學術研究使用。

李定忠指出，這次移除工作，依現地狀況與考慮時效，先以霧網捕捉成鳥，但由於架設前，巢區已受民眾干擾，多數成鳥已具警戒狀態，因此較難大量捕捉。

李定忠也解釋，鑿洞的蛋已無法孵育，但可以讓成鳥誤以為蛋還在，返回繼續孵育，拖延繁殖時間；不然目前正值繁殖期，成鳥又會飛到他處築巢生蛋繁殖。

嘉義縣東石地區龐大的埃及聖䴉繁殖巢區，由陳建樺透過空拍機發現，景象密密麻麻，估計約有2500隻以上，且所孵的蛋至少有5000顆，為一處大巢區，經進行移除工作，巢區已清空。

李定忠表示，埃及聖䴉已是歐盟指定的百大入侵種之一，已影響其他鳥類生存環境；目前還鎖定東石巢區大量飛散成鳥的去向，逐漸掌握嘉義縣潛在巢區，未來將依移除對策進行作業。