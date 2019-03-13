中市修動保條例 移工殺犬貓 連坐雇主最高罰10萬

2019-03-13 23:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／台中報導



動保團體去年拿著受虐動物照片，要求勞動部修法增加僱主責任。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台中市議會法規審議委員會昨審查台中市動物保護自治條例正草案，委員爭辯如外籍移工宰殺犬貓是否連坐雇主？最後決議雇主如未善盡責任教育、防止移工宰殺犬貓，將連坐，最高處罰款10萬元。

台中市約10萬名移工，農業局長蔡精強說，近年來少數外籍移工宰殺及食用犬貓案件，手段殘忍引發輿論譁然。究其原因是各國風土民情及法規不同所致。

動保處在新增條文中列入雇主有義務防止外籍移工在工作場所或宿舍宰殺犬貓或販賣其屠體，否則雇主將被處2萬元以上、10萬元以下罰款鍰。雇主能舉證善盡教育宣導責任，則免罰。所謂善盡教育責任，動保處表示，連貼告示、海報都算。

市議員楊正中等認為雇主連坐不公平，應罰行為人。議員陳廷秀則表示，雇主最接近移工，阻止效果最好。江肇國確認以往沒有罰雇主的案例，他認為可保留條文，具有宣示意義，最後決議保留。

法規會副召集人朱元宏是原民議員，他說，修正條文第18條規定，持有捕獸鋏違法捕捉動物，須在一年內主動交給農業局或自行銷毀，朱表示這讓他「很感冒！」他說原住民的捕獸鋏屬於人民財產，怎麼可以任意没收？朱元宏說難道要賣菜刀的人保證買的人不能殺人？

法規會召集人李中也認為包括槍械、捕獸鋏如屬人民的收藏品，不拿來用就沒道理強制人民繳回，「這羅織的罪名太大了！」不過民進黨議員江肇國、林德宇都認為修法的原意可能在鼓勵民眾拿出捕獸鋏， 建議應訂獎勵回收辦法，鼓勵民眾自動繳回。