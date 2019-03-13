親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

中市修動保條例 移工殺犬貓 連坐雇主最高罰10萬

2019-03-13 23:39聯合報 記者陳秋雲／台中報導

動保團體去年拿著受虐動物照片，要求勞動部修法增加僱主責任。 圖／聯合報系資料照片
動保團體去年拿著受虐動物照片，要求勞動部修法增加僱主責任。 圖／聯合報系資料照片
分享
台中市議會法規審議委員會昨審查台中市動物保護自治條例正草案，委員爭辯如外籍移工宰殺犬貓是否連坐雇主？最後決議雇主如未善盡責任教育、防止移工宰殺犬貓，將連坐，最高處罰款10萬元。

台中市約10萬名移工，農業局長蔡精強說，近年來少數外籍移工宰殺及食用犬貓案件，手段殘忍引發輿論譁然。究其原因是各國風土民情及法規不同所致。

動保處在新增條文中列入雇主有義務防止外籍移工在工作場所或宿舍宰殺犬貓或販賣其屠體，否則雇主將被處2萬元以上、10萬元以下罰款鍰。雇主能舉證善盡教育宣導責任，則免罰。所謂善盡教育責任，動保處表示，連貼告示、海報都算。

市議員楊正中等認為雇主連坐不公平，應罰行為人。議員陳廷秀則表示，雇主最接近移工，阻止效果最好。江肇國確認以往沒有罰雇主的案例，他認為可保留條文，具有宣示意義，最後決議保留。

法規會副召集人朱元宏是原民議員，他說，修正條文第18條規定，持有捕獸鋏違法捕捉動物，須在一年內主動交給農業局或自行銷毀，朱表示這讓他「很感冒！」他說原住民的捕獸鋏屬於人民財產，怎麼可以任意没收？朱元宏說難道要賣菜刀的人保證買的人不能殺人？

法規會召集人李中也認為包括槍械、捕獸鋏如屬人民的收藏品，不拿來用就沒道理強制人民繳回，「這羅織的罪名太大了！」不過民進黨議員江肇國、林德宇都認為修法的原意可能在鼓勵民眾拿出捕獸鋏， 建議應訂獎勵回收辦法，鼓勵民眾自動繳回。

移工台中市民進黨
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

蘭嶼豬寶寶啃光植栽

2019-03-14 00:16

「台中寵物很好命！」 寵物滿2個月須登記植晶片

2019-03-13 23:19

藏了6千萬年 這個新物種現在才被發現

2019-03-13 16:06

黑面琵鷺換繁殖羽有如金毛獅王 離台日子不遠

2019-03-13 09:01

八卦山賞鷹 開始了

2019-03-13 00:12

石虎公園沒石虎？卓蘭大安溪畔拍到了

2019-03-13 00:00

移除埃及聖䴉大巢區 林務局找專業除鳥害公司幫忙

2019-03-12 18:21

灰面鵟鷹先頭部隊來100隻了 天氣轉好更有看頭

2019-03-12 15:58

拍到了！卓蘭鎮石虎公園真的有石虎 自動照相機全紀錄

2019-03-12 12:53

給紫斑蝶一個家 西拉雅風管處種2000棵高士佛澤蘭

2019-03-12 11:23

守護紫斑蝶 6風景區同步植樹

2019-03-11 23:15

「1公里的祝福 」 台管處邀鳥友31日歡送黑琵返家

2019-03-11 18:07

海巡隊記錄白海豚「靠船身玩耍」

2019-03-10 23:24

六歲圓仔要回大陸相親？ 北巿動物園：八字沒半撇

2019-03-10 13:17

為圓仔找弟妹 大貓熊團團圓圓拚第二胎

2019-03-10 12:12

影／驚喜！萌萌白海豚近船玩耍 海巡艇近距離觀察記錄

2019-03-10 11:12

看黑琵龐克頭！春遊鰲鼓正當時

2019-03-08 23:20

外來種埃及聖䴉爆量築巢 社群直播主直搗巢穴搗蛋

2019-03-08 13:28

觀賞黑面琵鷺最佳時機 鰲鼓濕地黑琵換繁殖羽準備北返

2019-03-08 10:36

領先全球 我發布黑面琵鷺基因密碼

2019-03-08 00:04

影／因為有這一群人 大法螺住在潮境很安全

2019-03-07 22:36

羊咩咩烏蘇拉 一時興起起舞變網紅！

2019-03-07 15:21

護本土蛙 雲林明晚揪團捕外來蛙

2019-03-06 22:59

外來種斑腿樹蛙一年生4千隻 雲林保育團體開始抓蛙

2019-03-06 17:51

移除外來種埃及聖䴉 林務局：空氣槍列選項多工具併用

2019-03-06 17:32

雲豹的文化重量：以部落自然主權引領生態修復

2019-03-06 10:50

台灣雲豹現蹤跡？從狩獵與人貓關係的歷史說起

2019-03-06 09:37

移除爆量外來種埃及聖䴉 嘉義空氣槍撲殺臨時喊停

2019-03-05 17:24

美術館展示動物惹議？當代藝術中的動物保育

2019-03-05 10:01

大貓熊圓圓 拚「生」機

2019-03-05 00:19

后里馬場的馬倒下遊客驚問怎麼了？馬場：舒服躺著休息

2019-03-04 11:43

貓舌的祕密！貓咪光用舌頭舔毛就可清潔？

2019-03-04 10:41

影／台灣燈會最後一天 鯨魚也來趕場？

2019-03-03 16:54

影／黑領椋鳥會說阿彌陀佛 台南花店養牠迎賓

2019-03-03 12:28

首次撈到澳洲淡水龍蝦…外來種入侵 學者憂蘭潭生態

2019-03-02 23:42

蜀葵伴蝶海 23日起雲林林內看奇景

2019-03-02 23:05

嘉義近郊獨立山台灣黑熊出沒？ 今勘查尚未發現跡證

2019-03-02 17:31

兩公尺大怪魚 首度現蹤加州海灘

2019-03-02 16:57

高屏溪水鳥暴斃 肉毒桿菌致命 腐敗死魚是禍首

2019-03-02 00:44
看更多

熱門文章

童年的滋味！「果汁牛乳霜淇淋」這間超商獨賣　3/15起6間門市先嘗鮮

2019-03-13 14:47

凌晨4:19新北貢寮規模5.1地震 最大震度2級

2019-03-13 04:32

麥當勞「2019全新甜心卡」開賣! 一整年特選黑咖啡、薯條買1送1

2019-03-13 18:17

好天氣剩半天！入夜後濕涼 低溫下探13度

2019-03-13 06:00

遠航長灘島降落偏移跑道 全村竟衝出來看熱鬧

2019-03-13 19:56

去年諸事不順 2019年鹹魚大翻身星座前5名！

2019-03-13 09:42

日本專家破解「減肥6大傳言」　睡太少會變胖、吃太少會「不容易變瘦」

2019-03-13 12:30

理科太太家中DIY驗子宮頸癌 衛生局：若違規最高罰500萬

2019-03-13 16:37

全球城市生活品質排名 台北第84、維也納10連霸

2019-03-13 18:47

北車驗票閘門失靈 通勤族一度塞爆！ 台鐵局：已修復

2019-03-13 08:55

她昏迷3年甦醒 開口「想要回家、想要吃牛排」

2019-03-13 15:45

影／合歡山突下冰雹 雪白覆蓋山頭成銀白世界

2019-03-13 15:51

韓市長看過來！瑞莎南台灣熟門熟路 自豪說「可以當導遊」

2019-03-12 17:28

丟掉雙眼皮貼 4種方式打造深邃眼型

2019-03-13 13:56

最強星二代不是叫假的！木村光希Kōki帶媽襲台 機場穿搭行頭逾百萬元

2019-03-13 13:04

清晨傳來國家地震警報嚇到 氣象局坦言：震度2級不該發

2019-03-13 10:47

洗臉是要洗掉什麼？來聽皮膚科醫師解答

2019-03-13 18:20

一晚4人一氧化碳中毒 大千醫院高壓氧救命

2019-03-13 07:53

詐騙新手法？用電戶遭惡意過戶 台電便民措施有漏洞

2019-03-13 11:30

快排出遊！海拔2千太平山雲海此時最美 最佳賞景點在這

2019-03-13 12:14

藏了6千萬年 這個新物種現在才被發現

2019-03-13 16:06

看球看到哭！C羅帽子戲法 辣模女友場邊激動落淚

2019-03-13 11:10

機場停機坪不足 專家：比起補助春遊政府有兩件更重要事

2019-03-13 16:50

把握今天白天好天氣 晚上恐降雨

2019-03-13 08:29

台北站閘門故障通勤族塞爆 台鐵局致歉還原現場

2019-03-13 11:18

愛吃炸雞又不運動 17歲胖男床上「不舉」成弱雞

2019-03-13 10:27

美的好朋友賣葉黃素被罵翻 醫師告訴你該怎麼吃

2019-03-13 20:57

這5家你吃過嗎？逢甲商圈消費者最愛美食排行榜來了

2019-03-13 11:52

科學家霍金辭世一周年 留下這十個問題給人類

2019-03-13 21:57

美國麥當勞推迷你甜「油條」搭配早餐咖啡

2019-03-13 18:08

12:32規模5.2地震 最大震度花蓮4級

2019-03-13 12:46

地震又來了！一天兩震 南北各一

2019-03-13 12:50

他42歲天冷晨跑突昏倒 失去意識險猝死

2019-03-13 11:53

大年初二心肌梗塞 老阿嬤鬼門關走一回喜迎96歲生日

2019-03-13 20:46

兒虐頻傳孩童教室裝監視器？ 幼教團體：國際大笑話

2019-03-13 17:23

心情差、身體不舒服 研究證實：跟「閨蜜1周約會2次」比吃藥更有用

2019-03-13 22:23

不再尿卡卡！基隆醫院教前列腺肥大患者「醫療正解」

2019-03-13 15:05

天天喝苦瓜汁能治好糖尿病？ 國健署：別信

2019-03-13 14:03

合歡山下雪了 今晚到明早交通管制

2019-03-13 19:20

國泰航空推限定航點優惠 東京來回含稅費9千有找

2019-03-13 09:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top