藏了6千萬年 這個新物種現在才被發現

2019-03-13 16:06 中央社 新德里13日專電



印度科學家最近發現的星夜侏儒蛙，身長僅2公分，且遠在6000萬年前就存在。 圖擷自 New Scientist 分享 facebook

印度科學家最近在克勒拉省瓦亞納德縣西高止山發現青蛙新物種，身長僅2公分，且遠在6000萬年前就存在，被命名為星夜侏儒蛙。

印度人報（The Hindu）今天報導，首先發現星夜侏儒蛙（Starry Dwarf Frog Astrobatrachuskurichiyana）的人，是班加羅爾的印度科學所（Indian Institute of Science）生態科學中心青蛙研究員威加雅庫瑪（Vijayakumar S.P.）。

威加雅庫瑪2010年6月在克勒拉省（Kerala）瓦亞納德縣（Wayanad）庫瑞奇雅瑪拉（Kurichiyarmala）的山上看到沒見過的青蛙，因而展開研究，論文今天正式於國際期刊PeerJ刊登。

星夜侏儒蛙身長僅2公分，身上有蒼白帶些藍色的斑點，腿部帶有鮮豔的橙色，是生活在瓦亞納德縣西高止山（Western Ghats）山頂林葉下的兩棲動物。

威加雅庫瑪透過電子郵件答覆「印度人報」時說，當他看到星夜侏儒蛙時就知道這是新物種，它有許多有趣的形態特徵，是他在西高止山其他種青蛙身上沒看到過的。

威加雅庫瑪與他的同事，包括從美國喬治華盛頓大學（George Washington University）來的研究人員共同研究星夜侏儒蛙的身體、骨骼和遺傳特徵，並與世界各地博物館收藏的青蛙標本進行比對後，確定為新物種，並以它身上有繁星點點特徵的Astrobatrachus字眼，及發現地的庫瑞奇雅納（Kurichiyana）部落名稱，命名為星夜侏儒蛙Astrobatrachus kurichiyana。

研究人員表示，星夜侏儒蛙不但是新的物種，且因為特徵有很大不同，足以列為新的亞科（subfamily）；根據研究，星夜侏儒蛙已在地球上存活6000萬年了。

研究也發現，星夜侏儒蛙的三角形趾尖與南美洲和非洲的青蛙類似，最接近的親屬是在西高止山脈溪流中生存的Nycibatrachinae蛙群和斯里蘭卡的Lankanectinae蛙。