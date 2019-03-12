親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

市長一任四年說爆爭議 吳子嘉：韓國瑜百分之百選總統

大屠殺能宣傳嗎？柯文哲對人道主義的輕佻

移除埃及聖䴉大巢區 林務局找專業除鳥害公司幫忙

2019-03-12 18:21聯合報 記者魯永明╱即時報導

歐盟列為百大入侵外來種鳥類埃及聖䴉，在台灣大量繁殖爆量，威脅其他鳥類生存環境，嘉義縣沿海東石鄉網寮村公墓，發現龐大巢區，景象驚人，因最近有臉書社群「東石之美」余姓版主直搗巢區撿蛋，拿雨傘撥蛋驚擾，又清明節將近，為順利移除，林務局委託專業處理野生動物及鳥害問題「博威鳥控公司」，日前悄悄移除鳥蛋，近日再用鳥網捕捉。

埃及聖䴉大巢區網寮村公墓，鄉公所未派管理員，網寮村長戴慶堂說，村民得知祖先埋葬公墓，遭大批外來種埃及聖䴉占據下蛋繁殖，深感疑慮不安，擔心祖墳受影響，要求林務局加速移除，目前未發現埃及聖䴉損害農作物，但村民不歡迎牠們棲息公墓。

林務局保育組說，委託博威鳥控公司去年起執行2年移除計畫，去年在雲林、彰化及嘉縣布袋，執行鳥巢移除，這次執行東石大鳥巢，日前移除鳥蛋，送清華大學生命科學系學術研究，近日再用網捕捉移除，年底審查移除成果，合約未規定移除鳥隻數量。

網寮村公墓這處繁殖巢區，景象驚人，已經在孵蛋，透過空拍機觀察，繁殖景象密密麻麻，估計約有2500隻以上，所孵的蛋至少5000顆，為一處大巢區。

「博威鳥控」由屏科大野生動物保育研究所畢業杜昆盈及有工業設計背景林靖淇共同經營，用非致命性方式處理野生動物危害問題的博威鳥控，是國內第一個利用生態知識實行動物防治公司，在消滅動物或隱忍之外，提供民眾更友善選擇。

博威鳥控臉書公告，埃及聖䴉移除計畫由該公司策劃實行，呼籲民眾勿擅自進入巢區干擾，造成埃及聖䴉棄巢，影響移除進行，若有聖䴉群聚及築巢消息，請務必即時通報。

嘉義縣沿海東石鄉網寮村公墓，發現龐大巢區，景象驚人，林務局委託專業處理野生動物及...
嘉義縣沿海東石鄉網寮村公墓，發現龐大巢區，景象驚人，林務局委託專業處理野生動物及鳥害問題的「博威鳥控公司」，日前悄悄移除鳥蛋，近日再用鳥網捕捉。圖／陳建樺提供
分享
嘉義縣沿海東石鄉網寮村公墓，發現龐大巢區，景象驚人，林務局委託專業處理野生動物及...
嘉義縣沿海東石鄉網寮村公墓，發現龐大巢區，景象驚人，林務局委託專業處理野生動物及鳥害問題的「博威鳥控公司」，日前悄悄移除鳥蛋，近日再用鳥網捕捉。圖／陳建樺提供
分享

埃及東石空拍機
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

拍到了！卓蘭鎮石虎公園真的有石虎 自動照相機全紀錄

2019-03-12 12:53

給紫斑蝶一個家 西拉雅風管處種2000棵高士佛澤蘭

2019-03-12 11:23

守護紫斑蝶 6風景區同步植樹

2019-03-11 23:15

「1公里的祝福 」 台管處邀鳥友31日歡送黑琵返家

2019-03-11 18:07

海巡隊記錄白海豚「靠船身玩耍」

2019-03-10 23:24

六歲圓仔要回大陸相親？ 北巿動物園：八字沒半撇

2019-03-10 13:17

為圓仔找弟妹 大貓熊團團圓圓拚第二胎

2019-03-10 12:12

影／驚喜！萌萌白海豚近船玩耍 海巡艇近距離觀察記錄

2019-03-10 11:12

看黑琵龐克頭！春遊鰲鼓正當時

2019-03-08 23:20

外來種埃及聖䴉爆量築巢 社群直播主直搗巢穴搗蛋

2019-03-08 13:28

觀賞黑面琵鷺最佳時機 鰲鼓濕地黑琵換繁殖羽準備北返

2019-03-08 10:36

領先全球 我發布黑面琵鷺基因密碼

2019-03-08 00:04

影／因為有這一群人 大法螺住在潮境很安全

2019-03-07 22:36

羊咩咩烏蘇拉 一時興起起舞變網紅！

2019-03-07 15:21

護本土蛙 雲林明晚揪團捕外來蛙

2019-03-06 22:59

外來種斑腿樹蛙一年生4千隻 雲林保育團體開始抓蛙

2019-03-06 17:51

移除外來種埃及聖䴉 林務局：空氣槍列選項多工具併用

2019-03-06 17:32

雲豹的文化重量：以部落自然主權引領生態修復

2019-03-06 10:50

台灣雲豹現蹤跡？從狩獵與人貓關係的歷史說起

2019-03-06 09:37

移除爆量外來種埃及聖䴉 嘉義空氣槍撲殺臨時喊停

2019-03-05 17:24

美術館展示動物惹議？當代藝術中的動物保育

2019-03-05 10:01

大貓熊圓圓 拚「生」機

2019-03-05 00:19

后里馬場的馬倒下遊客驚問怎麼了？馬場：舒服躺著休息

2019-03-04 11:43

貓舌的祕密！貓咪光用舌頭舔毛就可清潔？

2019-03-04 10:41

影／台灣燈會最後一天 鯨魚也來趕場？

2019-03-03 16:54

影／黑領椋鳥會說阿彌陀佛 台南花店養牠迎賓

2019-03-03 12:28

首次撈到澳洲淡水龍蝦…外來種入侵 學者憂蘭潭生態

2019-03-02 23:42

蜀葵伴蝶海 23日起雲林林內看奇景

2019-03-02 23:05

嘉義近郊獨立山台灣黑熊出沒？ 今勘查尚未發現跡證

2019-03-02 17:31

兩公尺大怪魚 首度現蹤加州海灘

2019-03-02 16:57

高屏溪水鳥暴斃 肉毒桿菌致命 腐敗死魚是禍首

2019-03-02 00:44

埃及聖䴉大爆量 嘗試空氣槍撲殺

2019-03-01 23:24

3天內第二起悲劇 北海岸又見死亡綠蠵龜

2019-03-01 20:28

影／外來種埃及聖䴉大爆量 林務局將開大絕用空氣槍撲殺

2019-03-01 20:27

高屏溪水鳥生態浩劫 竟是暖冬加枯水期造成

2019-03-01 18:37

高屏溪水鳥大量死亡 竟是暖冬加枯水期造成

2019-03-01 15:27

興大團隊幫白蟻申冤 「沒牠會滿山枯樹」

2019-03-01 13:33

汪星人半夜出門叼回這袋神秘物 網驚：狗的報恩

2019-03-01 11:16

影／他隻身一人進獵豹區過夜 半夜睜眼景象嚇壞眾人

2019-02-28 13:43
看更多

熱門文章

小心這5個生肖 讓你惹不起又躲不起！

2019-03-12 10:30

阿里山櫻王滿開！蒸氣火車頭穿梭其間美到窒息

2019-03-12 08:49

防塞！林口交流道 5月起動線調整

2019-03-12 14:13

拍到了！卓蘭鎮石虎公園真的有石虎 自動照相機全紀錄

2019-03-12 12:53

陽光露臉！今、明天氣穩定 彭啟明：周三晚上開始變天

2019-03-12 07:41

「不用討好每一個人」 職場上有人討厭你，才代表「你夠有能力」

2019-03-11 22:52

東部返鄉多一條路 「北花直達客運」結果4月出爐

2019-03-12 10:30

敦南誠品2020租約到期熄燈 吳旻潔：24小時書店一定再開

2019-03-12 16:30

診所網徵「高薪」護士 她一看傻眼：不如去搖飲料！

2019-03-12 15:58

桃機停機坪深夜常大爆滿 2家外籍航空包機飛不成

2019-03-12 11:18

保險套加嬰兒油 婦產科醫師：只會出人命

2019-03-12 13:38

迎接澎湖旅遊旺季 最新高速客輪首航往返嘉義1小時

2019-03-12 11:29

赴日必喝「紅茶花傳皇家奶茶」超商也買得到！網讚：終於等到你

2019-03-12 13:07

每日星座運勢／牡羊溝通是心靈之鑰 股票見好就收

2019-03-12 00:00

無心臟病史卻可能猝死？ 振興醫院一年內檢查出百名個案

2019-03-12 11:44

「懸日」奇景再現 明起嘉義見

2019-03-12 00:10

勞動部宣布：2022年起 值夜班要算工時給加班費

2019-03-12 16:43

男人的終極夢想！Garmin推賓士限定版腕表 自動感應車主的心

2019-03-12 00:09

北部、東北部低溫下探12度 白天回暖

2019-03-12 05:44

台中第二條捷運！中捷藍線綜合規劃近日決標

2019-03-12 14:02

好市多芋頭酥內餡驚見塑膠片 網友：太離譜

2019-03-12 16:45

【心情點滴】夏客／離岸土

2019-03-12 06:00

禁令漏洞？塑膠吸管外帶卻內用免罰

2019-03-11 23:43

影／喝咖啡賞鐵道！新豐車站星巴克成打卡新熱點

2019-03-12 11:38

跟著Ella、Hebe吃早餐！ IG超紅蛋餅、烤吐司、紅茶牛奶

2019-03-12 13:41

流感再奪7命 34歲慢性病男沒打疫苗也中標死亡

2019-03-12 15:44

正視氣候變遷 北捷3D冰層彩繪車廂響應愛地球

2019-03-12 14:41

長榮夢幻客機 預計明年初開航米蘭

2019-03-12 15:37

韓流效應？1月日韓客雙降 陸客反升

2019-03-12 00:10

全新「切邊」設計 必勝客「鬆厚比薩2.0」升級登場

2019-03-11 18:57

南部很有感！高雄六龜11點53分發生4.0地震

2019-03-12 12:11

這間超商獨賣日版「紅茶花傳皇家奶茶」 只到3月13日

2019-03-12 16:10

男醫學生跛腳2年當不成陽光猛男 竟是潛水害的

2019-03-12 14:05

梧桐塔羅占卜：目前工作上出了什麼問題？

2019-03-12 09:26

星巴克21周年快樂！這幾天狂送「好友分享券」

2019-03-12 16:48

【再忙也要讀本書‧網路徵文優勝作品】尋悅／忙裡偷閒的快樂

2019-03-12 06:00

今年台東熱氣球嘉年華 饒慶鈴：維持45天規模不縮水

2019-03-12 14:47

「你喜歡就好，我都可以。」適時讓孩子作主學習社會化

2019-03-12 09:59

摩斯28歲生日！推新口味、祭優惠 參加活動再抽gogoro

2019-03-12 14:13

天氣轉晴仍偏冷 白色情人節恐下雨

2019-03-11 18:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top