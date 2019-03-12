移除埃及聖䴉大巢區 林務局找專業除鳥害公司幫忙

2019-03-12 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



歐盟列為百大入侵外來種鳥類埃及聖䴉，在台灣大量繁殖爆量，威脅其他鳥類生存環境，嘉義縣沿海東石鄉網寮村公墓，發現龐大巢區，景象驚人，因最近有臉書社群「東石之美」余姓版主直搗巢區撿蛋，拿雨傘撥蛋驚擾，又清明節將近，為順利移除，林務局委託專業處理野生動物及鳥害問題「博威鳥控公司」，日前悄悄移除鳥蛋，近日再用鳥網捕捉。

埃及聖䴉大巢區網寮村公墓，鄉公所未派管理員，網寮村長戴慶堂說，村民得知祖先埋葬公墓，遭大批外來種埃及聖䴉占據下蛋繁殖，深感疑慮不安，擔心祖墳受影響，要求林務局加速移除，目前未發現埃及聖䴉損害農作物，但村民不歡迎牠們棲息公墓。

林務局保育組說，委託博威鳥控公司去年起執行2年移除計畫，去年在雲林、彰化及嘉縣布袋，執行鳥巢移除，這次執行東石大鳥巢，日前移除鳥蛋，送清華大學生命科學系學術研究，近日再用網捕捉移除，年底審查移除成果，合約未規定移除鳥隻數量。

網寮村公墓這處繁殖巢區，景象驚人，已經在孵蛋，透過空拍機觀察，繁殖景象密密麻麻，估計約有2500隻以上，所孵的蛋至少5000顆，為一處大巢區。

「博威鳥控」由屏科大野生動物保育研究所畢業杜昆盈及有工業設計背景林靖淇共同經營，用非致命性方式處理野生動物危害問題的博威鳥控，是國內第一個利用生態知識實行動物防治公司，在消滅動物或隱忍之外，提供民眾更友善選擇。