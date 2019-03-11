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「1公里的祝福 」 台管處邀鳥友31日歡送黑琵返家

2019-03-11 18:07聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

春天台南紫色苦楝花盛開，也是黑面琵鷺飛離台江時，台江國家公園管理處3月31日舉辦台江黑琵季「1公里的祝福．送黑琵回家」活動，邀集民眾在七股曾文溪口，大手牽小手一起來走1公里路，賞花看招潮蟹，認識台江濕地環境特色，用滿心祝福送黑琵平安回家。

台管處長謝偉松說，當3月台江曾文溪口紫色苦楝花搖曳盛開時，棲息於溪口北岸的黑琵將啟程飛回北方繁殖地孕育下一代，為讓民眾來七股黑面琵鷺生態保護區觀賞繁殖期金黃色羽色的黑琵，辦理黑琵季「一公里的祝福–送黑琵回家」活動。

透過活動台管處也帶領大家，從黑面琵鷺展示館靜態的圖文介紹，到生態保護區賞鳥亭實地觀賞黑琵，全面認識黑面琵鷺與台江濕地，另於黑琵賞鳥亭下午2點開始有「與琵同樂立體卡片」DIY，藉由卡片傳達保護我們共同生活的台江土地，與萬物共享共好，讓黑面琵鷺世世代代飛抵台江濕地樂園。

台管處說，「一公里的祝福．送黑琵回家」活動，人數共200人，3月11日上午10點台管處網頁報名，為鼓勵親子與好友團體報名參加活動，凡團體報名每滿3人即可獲得「黑琵胖胖杯」1個，滿3人後每2人送1個，當天下午2點七股黑面琵鷺賞鳥亭「與琵同樂立體卡片」DIY活動，請民眾自行到賞鳥亭活動現場參加。

台江國家公園管理處辦理「1公里的祝福．送黑琵回家」活動，3月31日邀集民眾在七股...
台江國家公園管理處辦理「1公里的祝福．送黑琵回家」活動，3月31日邀集民眾在七股曾文溪口，歡送黑琵平安回家。圖/台江國家管理處提供
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台江黑面琵鷺賞鳥
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