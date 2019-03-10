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影／十八王公廟旁土石坍方 壓傷一賣粽子攤販

為圓仔找弟妹 大貓熊團團圓圓拚第二胎

2019-03-10 12:12聯合報 記者陳靖宜╱即時報導

北市動物園動物明星大貓熊「團團」、「圓圓」2013年誕下愛的結晶「圓仔」，但自2016年恢復人工授精後遲未傳出好消息，動物園表示，今年2月18日保育員陸續觀察到「圓圓」出現外陰腫、蹭陰、過水、來回走動、奔跑、泡水等發情期特徵，並在3月2日已達到發情高峰，為拚第二胎，台北市立動物園分別在3月1日下午、3月2日上午及3月3日清晨為圓圓進行人工授精。

動物園指出，團團圓圓自2011年六歲大時開始進行人工授精，2013年至2015年考量小圓仔剛出生、圓圓需要哺育等問題終止人工授精，直到2015年才恢復。

動物園表示今年已是採人工授精累進年數的第八年，為掌握受孕時效，大貓熊繁殖工作小組於3月1日下午先以冷凍精液，完成「圓圓」第1次人工授精，並在3月2日上午採得團團精液同時為圓圓注入部分稀釋精液，估計內含約5億隻精蟲、活力為85％。

動物園發言人曹先紹說，在228連續假期間，動物園團隊幾乎都沒有休息，時刻緊盯貓熊賀爾蒙發展跟行為變化，為讓團團圓圓成功繁殖，中國保護大熊貓研究中心專家高級工程師周應敏自2月27日即抵達台北待命，提供大貓熊繁殖的實務經驗，一同為一年一度的大貓熊黃金繁殖期努力。

曹先紹表示，圓圓在發情過程會減少進食並有焦躁反應，而這些現象在排卵後一週會慢慢降低，進入繁殖過程圓圓會減少吃東西加上焦躁跑動對於體力也是嚴重負荷，不過目前台北市也只有團團圓圓兩隻熊貓個體，因此較依賴人工授精與繁殖，但成功機率無法預估，因為也要看團團的精液品質有無到位。

大貓熊圓圓。圖／台北市立動物園提供
大貓熊圓圓。圖／台北市立動物園提供
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