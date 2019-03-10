為圓仔找弟妹 大貓熊團團圓圓拚第二胎

2019-03-10 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



台北市立動物園動物明星大貓熊「團團」、「圓圓」2013年誕下愛的結晶「圓仔」，但自2016年恢復人工授精後遲未傳出好消息，動物園表示，今年2月18日保育員陸續觀察到「圓圓」出現外陰腫、蹭陰、過水、來回走動、奔跑、泡水等發情期特徵，並在3月2日已達到發情高峰，為拚第二胎，台北市立動物園分別在3月1日下午、3月2日上午及3月3日清晨為圓圓進行人工授精。

動物園指出，團團圓圓自2011年六歲大時開始進行人工授精，2013年至2015年考量小圓仔剛出生、圓圓需要哺育等問題終止人工授精，直到2015年才恢復。

動物園表示今年已是採人工授精累進年數的第八年，為掌握受孕時效，大貓熊繁殖工作小組於3月1日下午先以冷凍精液，完成「圓圓」第1次人工授精，並在3月2日上午採得團團精液同時為圓圓注入部分稀釋精液，估計內含約5億隻精蟲、活力為85％。

動物園發言人曹先紹說，在228連續假期間，動物園團隊幾乎都沒有休息，時刻緊盯貓熊賀爾蒙發展跟行為變化，為讓團團圓圓成功繁殖，中國保護大熊貓研究中心專家高級工程師周應敏自2月27日即抵達台北待命，提供大貓熊繁殖的實務經驗，一同為一年一度的大貓熊黃金繁殖期努力。