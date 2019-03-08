死亡赤蠵龜現身八里沙灘 岸巡就地掩埋

2019-03-08 20:22 中央社 新北8日電



海巡署岸巡八里安檢所今天表示，上午接獲民眾通報，八里自行車步道前方500公尺沙灘上發現1隻死亡海龜。經通報調查為保育類赤蠵龜，但海龜已死亡，除提供研究素材並予以掩埋。

海巡署第八岸巡隊副隊長楊勝松表示，接獲通報後，第一時間由八里安檢所小隊長前往現場實施封鎖，抵達現場時，海龜已無生命跡象。

岸巡表示，基隆海洋大學研究人員到場實施丈量，判斷此海龜為保育類的赤蠵龜，長82.6公分、寬66公分，研究人員從海龜身上提取研究素材，隨後海巡人員將死亡海龜就地掩埋。