領先全球 我發布黑面琵鷺基因密碼

2019-03-08 00:04 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北報導



特生中心領先全球首度發布黑面琵鷺基因密碼，有助營造更有利黑面琵鷺的生存棲地。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

黑面琵鷺在國家自然保護聯盟（ＩＵＣＮ）瀕危物種紅皮書中被列為瀕危物種，全球僅存不到四千隻，但每年約有兩千隻飛到台灣西南沿海度冬。農委會特生中心歷時三年，領先全球首度發布黑面琵鷺基因密碼。

特生中心指出，從解碼資訊可見全球黑面琵鷺成長仍有空間，但能否持續成長仍取決環境能否提供足夠生態資源。相關研究結果將有助於保育黑面琵鷺、營造有利生存的棲地環境。

每年十月到隔年四月，是黑面琵鷺在台主要族群度冬期。特生中心高海拔試驗站主任姚正得表示，黑面琵鷺從去年二一○○多隻，到今年一月達二五八八隻，顯示在台渡冬數量持續成長，台灣以台南土城、嘉義布袋、台南七股最多

姚正得表示，二○一五年冬天台灣南部救傷一隻雄性黑面琵鷺，檢查血液時獲得高品質的ＤＮＡ樣本，展開黑面琵鷺基因組定序研究，透過分析了解過去幾百萬年的變動，獲得十一點九億個鹼基對的基因組草圖，與其他已發表的鳥類相當。

研究團隊也針對十隻二○○二年肉毒桿菌中毒事件，取得黑面琵鷺樣本進行全基因組重定序，比對分布在澳洲、紐西蘭及大洋洲仍可能達十萬隻的近親皇家琵鷺，以了解黑面琵鷺族群卅年內數量逐漸增加狀態，結果得知遺傳多樣性正在跟上，近親繁殖造成的負面效應也逐漸緩解。

姚正得表示，黑面琵鷺從一萬八千多年前的六萬隻，歷經冰河期、戰爭及化學農藥，衰退至卅年前只剩兩百多隻。隨著國際保育合作，族群數量才逐漸回升，今年全球可望突破四千隻，其中三分之二出現在台灣。盼台灣持續提供足夠讓黑面琵鷺不受干擾的棲地，以利數量持續成長。