移除爆量外來種埃及聖䴉 嘉義空氣槍撲殺臨時喊停

2019-03-05 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



歐盟列為百大入侵外來種的鳥類埃及聖䴉，在台灣大量繁殖爆量，影響其他鳥類生存環境，林務局原計畫用空氣槍射殺， 引發爭議，嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺會同林務局及縣府農業處人員，昨到東石鄉會勘繁殖的大巢區，決定不用空氣槍射殺，改由林務局委託廠商先以網具或陷阱捕捉成鳥，再移除鳥蛋，預計2周內作業完畢。

陳建樺最近用空拍機，在沿海東石鄉某公墓，發現龐大的埃及聖䴉繁殖巢區，景象相當驚人，已經在孵蛋，將繁殖更多的埃及聖䴉，透過空拍機觀察，繁殖景象密密麻麻，估計約有2500隻以上，且所孵的蛋至少有5000顆，為一處大巢區。

林務局保育組人員昨天會同嘉義林管處、縣府及陳建樺等，前往東石鄉埃及聖䴉繁殖巢區會勘，查看現場地形，規劃未來移除方式，陳建樺建議可利用網具，以及配合鳥蛋、破壞鳥巢的移除作為，控制族群數量。

林務局計畫訓練專業人員，用空氣槍射殺埃及聖䴉防治，引發不人道及效果不大質疑批評；陳建樺認為，空氣槍可針對落單埃及聖䴉，若要對付整群成鳥，移除效率很慢，因為開槍射擊其中1隻，其他鳥兒就嚇飛走了。