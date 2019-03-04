埃及聖䴉巢區 林務局擬網具移除控制數量

2019-03-04 16:26 中央社 嘉義縣4日電



外來種鳥類埃及聖䴉爆量，已影響其他鳥類生存環境，林務局人員今天會勘嘉義縣東石鄉的繁殖大巢區，準備利用網具，移除鳥蛋、破壞鳥巢方式，控制族群數量。

嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺受訪指出，近來在嘉義縣東石地區發現龐大的埃及聖䴉繁殖巢區，透過空拍機，景象密密麻麻，估計約有2500隻以上，且所孵的蛋至少有5000顆，為一處大巢區。

林務局嘉義林區管理處副處長李定忠說，埃及聖䴉已是歐盟指定的百大入侵種之一，目前族群已擴散至西部各縣市沿海濕地，牠所利用的棲地與覓食區域，均與本土鷺科鳥類混群重疊，不僅會競爭食物、巢位等資源，且會捕食鷺科鳥類的蛋及幼鳥，對台灣原生物種造成威脅。

林務局保育組人員今天會同嘉義林管處、嘉義縣政府人員，以及野鳥人士陳建樺等人前往嘉義縣東石鄉埃及聖䴉繁殖巢區會勘，查看現場地形，規劃未來移除方式。

陳建樺表示，林務局人員看到埃及聖䴉繁殖巢區密集景象，也感到很驚訝，現場並向林務局人員提出建議，巢區可利用網具，以及配合鳥蛋、破壞鳥巢的移除作為，以控制族群數量，林務局人員認為可作為移除方式的參考。

另外，對於林務局正在訓練專業人員將以空氣槍試辦埃及聖䴉防治作業，陳建樺也當場建議，他說，可把目標針對落單的埃及聖䴉，若是對整群成鳥，移除的效率應該會很慢，開槍打一隻，其他就飛光了。