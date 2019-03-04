「團團、圓圓」連假人工受精 拚生小貓熊

2019-03-04 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



台北市立動物園明星動物大貓熊「圓圓」近日出現發情行為，自今年2月18日起，保育員陸續觀察到「圓圓」出現外陰腫、蹭陰、過水、來回走動、奔跑、泡水等發情期特徵，動物園表示，從各項行為指標及荷爾蒙指數值研判，大貓熊「圓圓」於3月2日已達到發情高峰，因此分別在3月1日下午、3月2日上午及3月3日清晨為「圓圓」進行人工授精，把握一年一度最佳繁殖時機。

動物園表示，目前公貓熊「團團」體重為119公斤，母貓熊「圓圓」體重為110公斤，為掌握受孕時效，大貓熊繁殖工作小組於3月1日下午先以冷凍精液，完成「圓圓」第1次人工授精，並在3月2日上午採得團團精液同時為圓圓注入部分稀釋精液，估計內含約5億隻精蟲、活力為85％。

動物園發言人曹先紹說，在228連續假期間，動物園團隊幾乎都沒有休息，時刻緊盯貓熊賀爾蒙發展跟行為變化，昨日追蹤到圓圓賀爾蒙數值升高，確定在昨凌晨排卵，因此安排第3次人工授精，為讓團團圓圓成功繁殖，中國保護大熊貓研究中心專家高級工程師周應敏自2月27日即抵達台北待命，提供大貓熊繁殖的實務經驗，一同為一年一度的大貓熊黃金繁殖期努力。

曹先紹表示，圓圓在發情過程會減少進食並有焦躁反應，而這些現象在排卵後一週會慢慢降低，進入繁殖過程圓圓會減少吃東西加上焦躁跑動對於體力也是嚴重負荷。不過目前台北市也只有團團圓圓兩隻熊貓個體，因此較依賴人工授精與繁殖，但成功機率無法預估，因為也要看團團的精液品質有無到位。

曹先紹說，2004團團圓圓出生、2008年來台，考量當時兩貓熊年紀小並未立刻安排人工受精，自2011年動物園才開始認真嘗試人工授精，直到2013年團團圓圓愛的結晶「圓仔」才成功誕生，期間為讓圓圓專心照顧圓仔，直至2016才又恢復人工授精，但到2018年都沒有成功，今年再度嘗試人工授精盼傳佳音。