高屏溪水鳥暴斃 肉毒桿菌致命 腐敗死魚是禍首

高雄市農業局昨天調用竹筏到高屏溪自來水管與雙園大橋間的沙洲上及沿岸灘地，搶救野鳥。 圖／高雄市農業局提供 分享 facebook

鳥友近日在高屏溪發現大量雁鴨科水鳥，有的不能飛或不能划水，還有的趴臥溪畔，甚至死亡。屏東縣和高雄市政府分頭調查，檢驗發現是肉毒桿菌Ｃ型毒素作祟，排除禽流感感染。推估原因是逢高屏溪枯水期，水質不穩造成魚類死亡腐敗，體內寄生肉毒桿菌產生大量毒素，水鳥吞食後中毒所致。

「拍鳥俱樂部」鳥友陸啟德日前發現高屏溪下游有大量雁鴨科水鳥死亡，以小水鴨最多，還有白眉鴨、尖尾鴨、赤頸鴨、琵嘴鴨和白額雁等奄奄一息，死傷數量逐步攀升，憂心四年前高屏溪下游上千隻水鳥感染病毒死亡事件重演。

高雄市農業局科長張韻萍說，底棲性魚類平常就帶有肉毒桿菌寄生，活魚不會有肉毒桿菌毒素產生。中南部冬季降雨量減少，今年逢高屏溪枯水期，水質不穩定造成魚蝦類死亡，死亡魚蝦暴露易腐敗，寄生肉毒桿菌便會產生大量毒素。

屏東縣動物防疫所長李永文說，魚蝦死亡腐敗產生大量肉毒桿菌毒素，水鳥吃下後會出現垂頸、翅膀肌肉麻痺下垂無法飛翔，或舌頭外露不能吞嚥，最後昏迷死亡。

屏東、高雄農業單位接獲通報都派人採樣調查，兩地都在鴨體檢驗出肉毒桿菌Ｃ型毒素。高雄農業局昨天調用竹筏，前往高屏溪自來水管與雙園大橋間的沙洲上、沿岸灘地，搶救野鳥，清理現場病死鳥禽屍體。

高屏地區鳥友前天搭竹筏在高屏溪下游處撿拾死亡水鳥，昨再以「搶救高屏溪水鳥生態浩劫」，號召鳥友前往救傷，粗估死亡數至少三百隻。因水質短期內無法以人為方式改善，憂心死傷數量會持續攀升，只能祈禱快下雨，「淨化」水質。

高雄市農業局表示，為維護自身健康，民眾還是要與水鳥保持距離，不要侵入水鳥棲息領域。賞鳥時，千萬不靠近或碰觸鳥禽屍體，若有接觸應趕快以肥皂清洗。