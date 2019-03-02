高屏溪水鳥暴斃 肉毒桿菌致命 腐敗死魚是禍首
鳥友近日在高屏溪發現大量雁鴨科水鳥，有的不能飛或不能划水，還有的趴臥溪畔，甚至死亡。屏東縣和高雄市政府分頭調查，檢驗發現是肉毒桿菌Ｃ型毒素作祟，排除禽流感感染。推估原因是逢高屏溪枯水期，水質不穩造成魚類死亡腐敗，體內寄生肉毒桿菌產生大量毒素，水鳥吞食後中毒所致。
「拍鳥俱樂部」鳥友陸啟德日前發現高屏溪下游有大量雁鴨科水鳥死亡，以小水鴨最多，還有白眉鴨、尖尾鴨、赤頸鴨、琵嘴鴨和白額雁等奄奄一息，死傷數量逐步攀升，憂心四年前高屏溪下游上千隻水鳥感染病毒死亡事件重演。
高雄市農業局科長張韻萍說，底棲性魚類平常就帶有肉毒桿菌寄生，活魚不會有肉毒桿菌毒素產生。中南部冬季降雨量減少，今年逢高屏溪枯水期，水質不穩定造成魚蝦類死亡，死亡魚蝦暴露易腐敗，寄生肉毒桿菌便會產生大量毒素。
屏東縣動物防疫所長李永文說，魚蝦死亡腐敗產生大量肉毒桿菌毒素，水鳥吃下後會出現垂頸、翅膀肌肉麻痺下垂無法飛翔，或舌頭外露不能吞嚥，最後昏迷死亡。
屏東、高雄農業單位接獲通報都派人採樣調查，兩地都在鴨體檢驗出肉毒桿菌Ｃ型毒素。高雄農業局昨天調用竹筏，前往高屏溪自來水管與雙園大橋間的沙洲上、沿岸灘地，搶救野鳥，清理現場病死鳥禽屍體。
高屏地區鳥友前天搭竹筏在高屏溪下游處撿拾死亡水鳥，昨再以「搶救高屏溪水鳥生態浩劫」，號召鳥友前往救傷，粗估死亡數至少三百隻。因水質短期內無法以人為方式改善，憂心死傷數量會持續攀升，只能祈禱快下雨，「淨化」水質。
高雄市農業局表示，為維護自身健康，民眾還是要與水鳥保持距離，不要侵入水鳥棲息領域。賞鳥時，千萬不靠近或碰觸鳥禽屍體，若有接觸應趕快以肥皂清洗。
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