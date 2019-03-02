親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
二二八連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

韓國瑜出訪拚經濟 讓這些人「業績壓力」很大

美學生在台急診臉書瘋傳 華郵撰文介紹台灣健保

高屏溪水鳥暴斃 肉毒桿菌致命 腐敗死魚是禍首

2019-03-02 00:44聯合報 記者潘欣中謝梅芬／連線報導

高雄市農業局昨天調用竹筏到高屏溪自來水管與雙園大橋間的沙洲上及沿岸灘地，搶救野鳥...
高雄市農業局昨天調用竹筏到高屏溪自來水管與雙園大橋間的沙洲上及沿岸灘地，搶救野鳥。 圖／高雄市農業局提供
分享

鳥友近日在高屏溪發現大量雁鴨科水鳥，有的不能飛或不能划水，還有的趴臥溪畔，甚至死亡。屏東縣和高雄市政府分頭調查，檢驗發現是肉毒桿菌Ｃ型毒素作祟，排除禽流感感染。推估原因是逢高屏溪枯水期，水質不穩造成魚類死亡腐敗，體內寄生肉毒桿菌產生大量毒素，水鳥吞食後中毒所致。

「拍鳥俱樂部」鳥友陸啟德日前發現高屏溪下游有大量雁鴨科水鳥死亡，以小水鴨最多，還有白眉鴨、尖尾鴨、赤頸鴨、琵嘴鴨和白額雁等奄奄一息，死傷數量逐步攀升，憂心四年前高屏溪下游上千隻水鳥感染病毒死亡事件重演。

高雄市農業局科長張韻萍說，底棲性魚類平常就帶有肉毒桿菌寄生，活魚不會有肉毒桿菌毒素產生。中南部冬季降雨量減少，今年逢高屏溪枯水期，水質不穩定造成魚蝦類死亡，死亡魚蝦暴露易腐敗，寄生肉毒桿菌便會產生大量毒素。

屏東縣動物防疫所長李永文說，魚蝦死亡腐敗產生大量肉毒桿菌毒素，水鳥吃下後會出現垂頸、翅膀肌肉麻痺下垂無法飛翔，或舌頭外露不能吞嚥，最後昏迷死亡。

屏東、高雄農業單位接獲通報都派人採樣調查，兩地都在鴨體檢驗出肉毒桿菌Ｃ型毒素。高雄農業局昨天調用竹筏，前往高屏溪自來水管與雙園大橋間的沙洲上、沿岸灘地，搶救野鳥，清理現場病死鳥禽屍體。

高屏地區鳥友前天搭竹筏在高屏溪下游處撿拾死亡水鳥，昨再以「搶救高屏溪水鳥生態浩劫」，號召鳥友前往救傷，粗估死亡數至少三百隻。因水質短期內無法以人為方式改善，憂心死傷數量會持續攀升，只能祈禱快下雨，「淨化」水質。

高雄市農業局表示，為維護自身健康，民眾還是要與水鳥保持距離，不要侵入水鳥棲息領域。賞鳥時，千萬不靠近或碰觸鳥禽屍體，若有接觸應趕快以肥皂清洗。

高屏溪肉毒桿菌禽流感賞鳥
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

埃及聖䴉大爆量 嘗試空氣槍撲殺

2019-03-01 23:24

3天內第二起悲劇 北海岸又見死亡綠蠵龜

2019-03-01 20:28

影／外來種埃及聖䴉大爆量 林務局將開大絕用空氣槍撲殺

2019-03-01 20:27

高屏溪水鳥生態浩劫 竟是暖冬加枯水期造成

2019-03-01 18:37

高屏溪水鳥大量死亡 竟是暖冬加枯水期造成

2019-03-01 15:27

汪星人半夜出門叼回這袋神秘物 網驚：狗的報恩

2019-03-01 11:16

影／他隻身一人進獵豹區過夜 半夜睜眼景象嚇壞眾人

2019-02-28 13:43

尾鰭纏漁網 海豚陳屍基隆潮間帶

2019-02-27 23:46

彰化漢寶濕地 罕見「海沙溜」現蹤

2019-02-27 23:37

迷航體力不支 二級保育綠蠵龜命喪消波塊

2019-02-27 18:34

一級保育類遊隼順利產卵 酋長岩劃設告示牌護鳥

2019-02-27 16:47

漁網害命！罕見長吻真海豚 漁網纏繞喪命基隆

2019-02-27 13:43

影╱這隻店貓真有三腳貓功夫 會抓老鼠還是招財貓

2019-02-27 08:20

解析粉紅鸚嘴 發現生物以既有遺傳突變適應環境

2019-02-26 13:09

苗栗石虎保育 自治條例草案納入工程會生態檢核機制

2019-02-26 10:48

影／麝香貓、遊隼頻出沒 鳥會將辦協和電廠除役說明會

2019-02-26 10:48

台灣雲豹「現蹤」？我們該省思的是…

2019-02-25 16:53

山友注意！ 登山留廚餘將影響台灣水鹿健康

2019-02-25 07:42

台灣黑熊首訪玉山塔塔加 翻垃圾桶留足跡

2019-02-25 00:03

花蓮平森園區迎稀客 山羌、長鬃山羊…入鏡

2019-02-24 00:20

睽違近40年 全球最大蜜蜂再現蹤跡、體型是一般蜜蜂4倍

2019-02-22 18:06

扯！英動物園辦「人獸拔河」賽 4人對決1公獅

2019-02-22 13:01

救援落難魚鷹 金門野放

2019-02-22 00:07

「獵魚殺手」魚鷹落難險喪命 金門動保團體成功救援

2019-02-21 18:39

搜救犬國際評測 50隊角逐赤腳英雄

2019-02-20 15:00

影／大蟒蛇脫皮有困難 獸醫雙手協助「脫衣」

2019-02-19 17:45

這照片上有貓頭鷹？ 網友眼花崩潰：找不到

2019-02-19 16:34

影／毛孩搞破壞！撕毀抱枕遍地羽毛 主人見狀崩潰

2019-02-19 15:29

外來種全撲殺？藝術與生態的碰撞

2019-02-19 14:50

不只人愛聽 盤點毛小孩和貓星人也愛的古典樂

2019-02-19 13:28

千元鈔圖案國鳥帝雉 小笠原山保育有成

2019-02-18 10:20

狂犬病鼬獾 花蓮占全台一半

2019-02-17 23:02

影／慘！下水撿主人棍子 小狗遭鱷魚生吞

2019-02-17 18:56

影／「麻雀」幹架嘴咬腳踢影片瘋傳 鳥友：誤會大了

2019-02-17 16:03

萌翻天！北極熊寶寶首亮相 柏林動物園公布性別

2019-02-17 12:20

影／獅子被拔爪 只為陪遊客玩！動保團體氣炸

2019-02-15 12:03

好的棲地 高雄永安濕地黑琵嬌客創新高

2019-02-14 21:48

「神秘」新蛙種 現蹤印度西高止山脈

2019-02-14 19:19

水母回來了！帛琉水母湖 睽違2年再開放浮潛

2019-02-14 15:56
看更多

熱門文章

台北－大阪只要220元！香草「清倉拍賣」今夜11點搶票

2019-03-01 14:59

好市多賣MICHAEL KORS愛黛兒包不到6千元賣翻　網曝「代購更便宜」

2019-03-01 12:50

龍蝦半價！「超市火鍋」爆紅　業者曝：月營收400萬

2019-03-01 18:25

汪星人半夜出門叼回這袋神秘物 網驚：狗的報恩

2019-03-01 11:16

台灣賞櫻祕境 原來就在這些大學校園裡

2019-03-01 10:21

不是沖乾淨就好 抗屑洗髮精原來我們都錯用

2019-03-01 13:11

大選效應！經濟部表態：4月電價凍漲

2019-03-01 15:52

影／外來種埃及聖䴉大爆量 林務局將開大絕用空氣槍撲殺

2019-03-01 20:27

科技新貴捨百萬年薪 公職考了4年「相信一定考得上」

2019-03-01 21:56

拚離島觀光！小三通落地簽規費擬降為400元

2019-03-01 12:08

醬瓜配飯、一餐多食 獨居長輩這些飲食習慣超不營養

2019-03-01 11:09

小孟塔羅：上半年如何找到財源？

2019-03-01 15:00

郭董指數學很重要 台師大教授：數學人才出路好的時代來了

2019-03-01 21:28

內政部扮紅娘！聯誼活動牽線 促成4對佳偶

2019-03-01 09:54

今日星座運勢／雙子桃花開認清緣分 勤儉節約持家

2019-03-02 00:00

3月桶裝瓦斯天然氣雙漲！天然氣每度漲0.36元

2019-03-01 17:12

連假第二天出遊潮…各大風景區車流塞爆

2019-03-01 16:02

機車竟然被猥褻？精神科名醫也說第一次聽到

2019-03-01 21:55

您知道嗎？不只有生理時鐘 還有情緒時鐘

2019-03-01 16:45

民眾荷包要縮水了 明起桶裝瓦斯每桶大漲42元

2019-03-01 17:28

注意！不只是久坐而已 肝不好也容易長痔瘡

2019-03-01 17:35

COACH小飛象單品售價懶人包 看了再衝

2019-03-02 00:19

賞花遊客大量湧入 武陵農場道路壅塞、停車位已滿

2019-03-01 12:29

配合屏東燈會 今下午2時起再封閉國3南州以南

2019-03-01 12:41

國道明天下午最塞！9大地雷路段行車時間3到7倍

2019-03-01 19:21

用力曬太陽！明天放晴回暖 後天鋒面通過北台再濕涼

2019-03-01 20:14

癌症治療並不難？專家分析三個最新抗癌思維

2019-03-01 20:41

出生大耳、老臉的罕病 被馬偕醫師找出台灣人關鍵基因

2019-03-01 16:32

可望解旱象？ 氣象局：3月雨量正常至略偏多

2019-03-01 09:22

出遊把握今天！白天高溫27至30度 暖熱像夏天

2019-03-02 04:53

連假北返車潮下午湧現 9路段必塞

2019-03-02 00:44

攝護腺肥大門診可動手術 攝護腺動脈栓塞術恢復快

2019-03-01 13:25

巴黎時裝周／張鈞甯美得像場夢 辛芷蕾探索冒險女人心

2019-03-01 18:14

車廂有6種京都風情！日本觀光列車「雅洛號」3月上路

2019-03-01 16:08

粉絲挺韓國瑜狂嗑包子 營養師：注意營養均衡

2019-03-01 12:22

台灣燈會倒數兩天 觀光局要大家別錯過這些亮點

2019-03-01 11:25

高屏溪水鳥大量死亡 竟是暖冬加枯水期造成

2019-03-01 15:27

3件舊衣打造新衣 誠品「舊衣改造工坊」只剩3天

2019-03-01 14:44

把握今明好天氣出遊 周日將變天

2019-03-01 10:26

桶裝瓦斯、天然氣 今起雙漲

2019-03-02 00:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top