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影／他隻身一人進獵豹區過夜 半夜睜眼景象嚇壞眾人

2019-02-28 13:43聯合新聞網 綜合報導

沃克與獵豹共眠。圖／取自YouTube
沃克與獵豹共眠。圖／取自YouTube
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獵豹屬於貓科動物，但其兇猛性與一般家貓完全不可相比。美國動物行為學家沃克（Dolph Volker）為了近距離觀察獵豹，大膽地進入獵豹區過夜，且沒有攜帶任何裝備，甚至沒有搭上帳篷，直接在草原鋪上被單睡覺。睡到一半睜開眼睛，身邊靜躺了一隻小獵豹，還不時向沃克撒嬌，場面很是溫馨。

根據Caters Clips的YouTube影片，在南非列報保護公園擔任5年志工的沃克，某次為了近距離接觸獵豹，在沒有攜帶任何配備、帳篷的情況下，獨自一人進入獵豹區過夜。

沃克表示，原本睡覺時身體還有些寒冷，卻漸漸感到變溫暖，睜開眼睛一看發現竟是一隻小獵豹，牠在沃克身邊徘徊，並伸出舌頭輕舔沃克臉頰與頭部，還向他撒嬌，最後更直接依偎在沃克身旁睡著。沃克將小獵豹當作枕頭，一起進入夢鄉。

沃克表示，這隻小獵豹從小接受沃克照顧，已與他培養深厚感情，所以才不會有傷害他的舉動，且獵豹平時與同類睡著的話，並不會發出聲音，與沃克一同入眠時，卻發出如大貓咪般的呼嚕聲，代表對牠而言，沃克已有一定身份地位。

沃克提醒，一般人千萬不要輕易模仿嘗試，若在野外遇到此類大型掠食者，務必保持警戒心，以正面面對牠們，並慢慢向後退到離開牠們視線為止，他強調，絕對不要轉身拔腿就跑，因為這樣的動作會激發牠們身為掠食者追蹤獵物的本能，反而更容易發動攻擊。

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