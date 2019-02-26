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安安是否納為雄女校犬 動物行為專家將評估

2019-02-26 20:06中央社 高雄26日電

守護雄女的流浪犬「安安」22日咬傷家長後去留爭議出現轉機，高市動保處今天派員會到校了解狗兒現況，下週將請專家協助矯正及評估，校方表示，若通過校犬適任評估會將牠納編校犬。

高雄市政府農業局動物保護處副處長段奇漢表示，動保處人員下午到高雄女中會同校方代表及學校動保社學生看「安安」，發現牠對學生很友善，但對陌生人的防衛性很高，甚至還有攻擊性，下週將請動物專家到校進一步評估「安安」是否適合當校犬並協助矯正牠的防衛過當行為。

他又說，「安安」未經動物專家評估前，將維持現狀繼續由學校警衛認養並妥善管理，同時要求校方如要將「安安」牽出狗籠遛狗務要為牠套好口罩並牽好，以免傷人。

雄女校長室祕書陳雲占指出，只要「安安」經動物專家評估適合當校犬，學校會依「各級學校犬貓管理注意事項」規定程序將「安安」植入晶片納編校犬收養及管理。

雄女動保社指出，「安安」5年多前來到學校，當時牠疑被受虐又因染心絲蟲症，狀況不佳，經學校師生集資新台幣5萬多元將牠治好，牠守護校園陪伴師生這麼久，如果將牠送往動物收容所，師生會很不捨。

「安安」是隻流浪母狗，約7歲，體重約20公斤，守護雄女逾5年，22日咬傷一名送飯家長後，校方研議其去留，雄女動保社學生日前上網貼文指，校方有意要將「安安」送往高雄市動物保護教育園區，無異判牠死刑，引起台灣動物緊急救援小組關切，昨天到雄女了解「安安」現況並與動保社學生學生聯手為「安安」請命，呼籲校方不要大開動保教育倒車。

高雄市認養口罩
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