花蓮平森園區迎稀客 山羌、長鬃山羊…入鏡

2019-02-24 00:20 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮報導



花蓮林管處在大農大富平地森林園區周邊的紅外線影像，記錄到山羌互頂的可愛模樣。 圖／林管處提供 分享 facebook

林務局花蓮林區管理處以大農大富平地森林園區為中心，建構串接中央山脈與海岸山脈的陸域及水域生態廊道，近一年來成果豐碩，不僅麝香貓、食蟹獴、環頸雉、黃喉貂陸續現蹤，最近又記錄到常見於山區的台灣野山羊（長鬃山羊），讓園區人員相當振奮。

花蓮林管處多年來在大農大富平地森林園區造林，種下數十種本土樹種，如今千餘公頃的園區綠樹成蔭，夏季螢火蟲點點飛舞，已成生態樂園。

去年林管處嘗試建構串接中央山脈與海岸山脈的生態廊道，以台9線新大富橋下通行空間，同時改善舊台9線引道建築量體及利用鐵道下方車行箱涵通道等，為野生動物闢出專屬通道，再搭配大農大富平地森林園區的生態造林，串連成生態廊道。

為了解生態廊道成果，林管處在園區周遭架設15部紅外線自動相機，監測近一年，拍到3417張珍貴影像，共記錄到11科13種哺乳動物，平森園區儼然成為野生動物的快樂天堂。

花蓮林管處去年記錄到黃喉貂現身平森園區裡的溪流，藉由草叢與喬木掩護移動。圖／林管處提供 分享 facebook

花蓮林管處近日在平森園區記錄到以往在山區出沒的台灣野山羊。圖／林管處提供 分享 facebook

林管處表示，近一年來記錄到的野生動物，包括主要分布在中海拔山區的黃喉貂，還有以往只能在山區看到的台灣野山羊，對海拔僅160公尺的平森園區，都是稀客。

不僅稀客陸續造訪，有趣的是，也記錄到山羌利用台鐵下方的車行箱涵穿越鐵道，山豬踩過加蓋的排水溝溝渠上方蓋板通行，麝香貓、黃喉貂利用溪流水岸旁茂密草叢隱蔽身影移動等影像，證明生態廊道確實發揮功效。