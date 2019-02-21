疑絕種巨龜110多年未見 現蹤加拉巴戈斯群島

2019-02-21 19:03 中央社 秘魯利馬20日綜合外電報導



一種110多年未見、疑已絕種的巨龜，有一隻最近在厄瓜多加拉巴戈斯群島的第3大島費爾南迪納島（Fernandina Island）上被發現。

厄瓜多環境部聲明指出，這隻成年的母巨龜學名Chelonoidis phantasticus，俗稱費爾南迪納巨龜（Fernandina Giant Tortoise），是由加拉巴戈斯國家公園（Galapagos National Park）與總部在美國的加拉巴戈斯保育協會（Galapagos Conservancy）在17日聯合考察時所發現。

調查人員認為，根據他們發現的蹤跡和排遺，島上可能還有更多這種巨龜。調查小組將這隻看來已逾百歲的巨龜帶到聖克魯斯島（Santa Cruz）巨龜育種中心，讓牠待在一特殊設計的欄舍內。

國際自然保育聯盟（IUCN）將費爾南迪納巨龜列為「極危及可能滅絕」的動物。

上次發現唯一的活著的這種巨龜，是在1906年。在那之後，考察隊人員也曾遇見巨龜的排遺和在仙人掌上的咬痕，2009年在未經證實情況下可能有看到牠的蹤跡。但17日是首度證實看見，並可能發現更多這種巨龜，這具有繁殖的可能性。

杜克大學（Duke University）保育生態學教授皮姆（Stuatr Pimm）表示：「他們需要一隻以上，但母龜可能儲存精子一段日間…也許有希望。」

費爾南迪納島是加拉巴戈斯群島的第3大島，上有世界最活躍的火山之一拉昆布雷火山（La Cumbre）。群島位於距離厄瓜多本土陸地1000公里遠的太平洋上。

保育團體在網站表示，費爾南迪納巨龜被列入可能滅絕動物名單，由於火山岩漿頻繁溢流，幾乎覆蓋整個島，巨龜可能因此滅絕。

加拉巴戈斯群島棲息多許多獨特物種與野生動物，它的生態特性讓生物學家達爾文提出物競天擇演化論；聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）在1979年將之列入世界遺產。