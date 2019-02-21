親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

吳建豪婚變鬧4年 百億千金認離婚了

中職／3：12擋不住西武 統一雙獅會2連敗收場

台灣黑熊翻垃圾桶 近30年首訪塔塔加留證據

2019-02-21 16:22中央社 南投縣21日電

台灣黑熊出沒玉山塔塔加遊憩區鹿林小屋，並翻倒垃圾桶、留下腳印，可能是近30年首次有證據顯示黑熊到塔塔加，玉管處呼籲遊客一定要帶廚餘垃圾下山，以免改變黑熊覓食行為。

玉山國家公園西北園區本月12日、15日、17日陸續有台灣黑熊現蹤排雲山莊、塔塔加遊憩區鹿林小屋、楠梓仙溪保育研究站，翻找垃圾桶甚至爬窗進入屋內翻箱倒櫃找食物，玉山國家公園管理處除陸續撤除垃圾桶，也呼籲遊客一定要將垃圾、食物、廚餘帶下山。

台灣黑熊活動範圍廣，玉山國家公園花蓮縣大分山區是分布熱點之一，但屬西北園區的塔塔加出現黑熊足跡則非常罕見，連服務近30年的玉管處副處長林文和也坦言，這是他「印象中」第一次有確切證據顯示台灣黑熊出沒塔塔加，上次約10年前「有民眾傳聞」。

林文和今天說，清潔人員日前到鹿林小屋清理，發現垃圾桶被翻倒，垃圾被翻咬，桶內及周邊有可疑腳印，除立即移除垃圾桶並掛布條請遊客將垃圾帶下山，並請國立屏東科技大學野生動物保育研究所副教授黃美秀鑑定，確定腳印是台灣黑熊所留。

林文和表示，遭翻倒四散的垃圾多為泡麵碗、果皮、粽子葉等，由於鹿林小屋附近是熱門健行路線，推測冬季天氣冷，遊客吃泡麵取暖、補充體力，但泡麵味道重，台灣黑熊可能因此被吸引而來。

林文和指出，台灣黑熊活動範圍廣，越過中央山脈來到玉山國家公園西北園區活動「不意外」，有可能是冬天食物減少，黑熊為尋找食物而來，加上玉山國家公園本月實施「靜山」措施，暫停玉山主、群峰線入園活動，登山遊客減少，也讓黑熊更四處覓食。

玉管處表示，在園區若需用餐，以輕便為主，如攜帶乾糧或到塔塔加餐飲部用餐，或在指定地點簡易炊煮，離開時務必將垃圾、廚餘、食物全部帶下山；若遇黑熊或發現疑似黑熊出沒痕跡，可通報塔塔加管理站、排雲管理站、塔塔加警察小隊。

玉管處也提醒如何避免與熊相遇，包括結伴行走並發出聲響、黃昏天黑前離開步道、不帶寵物登山、若在山屋過夜應將食物儲放山屋旁可上鎖儲物櫃、食物及廚餘一定要帶下山。

若真的遇到台灣黑熊，玉管處建議，若熊未察覺，請勿驚擾黑熊，儘速安靜離開；若遠距離就發現黑熊，應速離開現場；當發現黑熊且被黑熊追趕時，不要驚聲尖叫，要快步遠離黑熊。

台灣黑熊玉山國家公園廚餘
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

影／大蟒蛇脫皮有困難 獸醫雙手協助「脫衣」

2019-02-19 17:45

這照片上有貓頭鷹？ 網友眼花崩潰：找不到

2019-02-19 16:34

影／毛孩搞破壞！撕毀抱枕遍地羽毛 主人見狀崩潰

2019-02-19 15:29

外來種全撲殺？藝術與生態的碰撞

2019-02-19 14:50

不只人愛聽 盤點毛小孩和貓星人也愛的古典樂

2019-02-19 13:28

千元鈔圖案國鳥帝雉 小笠原山保育有成

2019-02-18 10:20

狂犬病鼬獾 花蓮占全台一半

2019-02-17 23:02

影／慘！下水撿主人棍子 小狗遭鱷魚生吞

2019-02-17 18:56

影／「麻雀」幹架嘴咬腳踢影片瘋傳 鳥友：誤會大了

2019-02-17 16:03

萌翻天！北極熊寶寶首亮相 柏林動物園公布性別

2019-02-17 12:20

影／獅子被拔爪 只為陪遊客玩！動保團體氣炸

2019-02-15 12:03

好的棲地 高雄永安濕地黑琵嬌客創新高

2019-02-14 21:48

「神秘」新蛙種 現蹤印度西高止山脈

2019-02-14 19:19

水母回來了！帛琉水母湖 睽違2年再開放浮潛

2019-02-14 15:56

出海賞鯨 花蓮農業處：嚴禁餵食

2019-02-13 22:45

瀕臨滅絕 彰化海岸驚見台灣白海豚寶寶死亡

2019-02-13 19:02

白海豚寶寶死亡 環團：台灣首例

2019-02-13 18:40

罕見黑豹肯亞現蹤！科學家：百年來首在非洲拍到身影

2019-02-13 17:23

影／北海道釧路鶴居村 數百珍罕丹頂鶴奇景

2019-02-13 13:40

賞鯨客碼頭買魚飼料海上餵海豚 賞鯨業者傻眼

2019-02-13 11:43

韌帶斷裂用自己的補 興大獨創手術縮短毛小孩復原期

2019-02-13 07:30

動物園狐猴園區改裝潢 新增空中走道及樹屋

2019-02-11 13:55

北愛動物園內黑猩猩 用樹枝造梯成功出逃

2019-02-10 21:48

豬年來看豬寶寶 木柵動物員2個月大蘭嶼豬亮相

2019-02-09 19:31

偷吃木糖醇蛋糕 獵犬肝衰竭8天後不治身亡

2019-02-09 15:29

看不順眼？倫敦動物園安排配對 母虎慘死公虎爪下

2019-02-09 11:31

真有九命怪貓？ 全身結凍竟還死不了

2019-02-08 18:01

影／3海豚基隆港海洋廣場前現蹤 遊客驚喜：來賀年

2019-02-07 14:28

大熊貓寶寶集體登場 上演史上最混亂拜年現場

2019-02-05 19:55

小丑魚超萌 添新夥伴宜留意體型大小

2019-02-05 15:59

政府稱要保護卻變浩劫！石虎之前還有招潮蟹

2019-02-03 14:04

春節未到花蓮有「鯨」喜 小虎鯨海上跳躍畫面美翻！

2019-02-01 15:44

又見偉大母愛！ 母海豚背著孩子屍體游數日

2019-02-01 14:30

台灣第84隻！ 獲救黑琵 布袋野放

2019-01-31 23:31

猴硐貓瘟控制 病貓查為棄養

2019-01-31 23:17

避免鯨魚擱淺 科學家籲禁用聲納

2019-01-31 19:00

影／即刻救援 鰲鼓濕地鸕鶿纏漁網順利救出

2019-01-31 18:35

評／動物虐待 是施虐者控制受虐者的手段

2019-01-31 11:40

獸醫：猴硐當地七成貓咪打過疫苗

2019-01-31 00:32
看更多

熱門文章

華航總機師飛行中打瞌睡 遭懲處後傳惡意報復

2019-02-21 11:33

檢疫犬坐身邊他嚇20萬要飛了？結果誤會一場

2019-02-21 09:57

便宜又超好買！ 赴日必去的「唐吉訶德」要來台灣了

2019-02-21 10:55

篤信生酮飲食名醫 謝旺穎肝膿瘍進加護病房4天後驟世

2019-02-21 11:08

月薪45K包吃住+42天假 他猶豫：該外派東莞嗎？

2019-02-21 10:24

大嬸沒卡要求一同進好市多 網：當繳費會員白痴嗎

2019-02-21 11:46

戒菸治療管理中心案 最快一、兩個月內解約創首例

2019-02-20 19:21

吳德榮：大陸冷氣團明南下 冷到下周一

2019-02-21 07:55

IKEA絕版品出清最低百元有找！千項商品5折起「必買清單」看這裡

2019-02-20 17:50

國二生癢到不洗澡 一年住院十次都是這病惹禍

2019-02-20 20:38

日式老宅變身甜點店！ 「金錦町」旗艦店今開幕

2019-02-20 23:22

我不是怪咖！亞斯伯格症三大特質 請這樣與他相處

2019-02-21 08:52

日本將蝴蝶升為中颱 氣象局：不排除增為強颱

2019-02-21 10:48

今日星座運勢／雙子動態工作較突出 宜暗中理財務

2019-02-21 00:00

壯男反復手麻腳麻一陣子就恢復 沒想到是中風前兆

2019-02-20 18:51

舒適溫暖剩明天 鋒面明晚帶雨來周六下探12度

2019-02-20 22:22

3月水逆！12星座如何防止＆影響重災TOP3出爐

2019-02-21 08:00

怨暖冬旅遊補助遲遲沒下來 旅館民宿業：下次不參加了

2019-02-21 14:23

下周油價恐飆升！ 汽油每公升估調漲1.5元

2019-02-21 10:16

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／因為小孩而來的緣分

2019-02-21 06:00

星巴克與12星座 你是哪一杯？

2019-02-21 12:06

交通部今擬預告Uber條款 起租時數1小時起跳

2019-02-21 15:21

【家人關係】梁純綉／燈亮就是幸福

2019-02-21 06:00

米蘭時裝周／Gucci派出面具大軍 蕭敬騰直誇很震撼！

2019-02-21 02:21

影／醫師謝旺穎崇尚生酮飲食驟世 肝膿瘍有這麼可怕？

2019-02-21 15:42

【心情點滴】貓言／秋蟹

2019-02-21 06:00

國內業者出國買牛為哪樁？ 專家解釋原因

2019-02-21 12:18

油價將回升至去年11月高點 下周汽油恐大漲1.5元

2019-02-21 13:34

暖冬亂農產 蟲多、開花不結果

2019-02-21 00:38

五股交流道 改善時程可望縮至五年

2019-02-21 00:38

因應急單不死心！14製造業擬再申請鬆綁7休1

2019-02-20 18:24

治C肝比高血壓容易 政府編大筆預算找病人

2019-02-20 20:50

AI判讀骨齡0.1秒搞定 化身醫師良友

2019-02-20 18:22

「心」病復發 壞膽固醇太多搞鬼

2019-02-21 00:32

一秒到荷蘭！5大鬱金香花園 花牆、風車夢幻登場

2019-02-20 22:26

國道拖救超跑加錢 最快年中上路

2019-02-21 00:38

「神祕的空汙界線」 雲嘉南這兩天南北風交會空氣差

2019-02-21 11:22

朝聖神隱少女湯屋！長榮航空推直飛愛媛松山7月中首航

2019-02-20 19:24

年紀愈大省愈多！日本旅遊樂齡補助 最高省7千

2019-02-21 12:08

影／台鐵29輛觀光列車 砸7900萬換新裝

2019-02-21 10:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top