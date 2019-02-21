台灣黑熊翻垃圾桶 近30年首訪塔塔加留證據

2019-02-21 16:22 中央社 南投縣21日電



台灣黑熊出沒玉山塔塔加遊憩區鹿林小屋，並翻倒垃圾桶、留下腳印，可能是近30年首次有證據顯示黑熊到塔塔加，玉管處呼籲遊客一定要帶廚餘垃圾下山，以免改變黑熊覓食行為。

玉山國家公園西北園區本月12日、15日、17日陸續有台灣黑熊現蹤排雲山莊、塔塔加遊憩區鹿林小屋、楠梓仙溪保育研究站，翻找垃圾桶甚至爬窗進入屋內翻箱倒櫃找食物，玉山國家公園管理處除陸續撤除垃圾桶，也呼籲遊客一定要將垃圾、食物、廚餘帶下山。

台灣黑熊活動範圍廣，玉山國家公園花蓮縣大分山區是分布熱點之一，但屬西北園區的塔塔加出現黑熊足跡則非常罕見，連服務近30年的玉管處副處長林文和也坦言，這是他「印象中」第一次有確切證據顯示台灣黑熊出沒塔塔加，上次約10年前「有民眾傳聞」。

林文和今天說，清潔人員日前到鹿林小屋清理，發現垃圾桶被翻倒，垃圾被翻咬，桶內及周邊有可疑腳印，除立即移除垃圾桶並掛布條請遊客將垃圾帶下山，並請國立屏東科技大學野生動物保育研究所副教授黃美秀鑑定，確定腳印是台灣黑熊所留。

林文和表示，遭翻倒四散的垃圾多為泡麵碗、果皮、粽子葉等，由於鹿林小屋附近是熱門健行路線，推測冬季天氣冷，遊客吃泡麵取暖、補充體力，但泡麵味道重，台灣黑熊可能因此被吸引而來。

林文和指出，台灣黑熊活動範圍廣，越過中央山脈來到玉山國家公園西北園區活動「不意外」，有可能是冬天食物減少，黑熊為尋找食物而來，加上玉山國家公園本月實施「靜山」措施，暫停玉山主、群峰線入園活動，登山遊客減少，也讓黑熊更四處覓食。

玉管處表示，在園區若需用餐，以輕便為主，如攜帶乾糧或到塔塔加餐飲部用餐，或在指定地點簡易炊煮，離開時務必將垃圾、廚餘、食物全部帶下山；若遇黑熊或發現疑似黑熊出沒痕跡，可通報塔塔加管理站、排雲管理站、塔塔加警察小隊。

玉管處也提醒如何避免與熊相遇，包括結伴行走並發出聲響、黃昏天黑前離開步道、不帶寵物登山、若在山屋過夜應將食物儲放山屋旁可上鎖儲物櫃、食物及廚餘一定要帶下山。

若真的遇到台灣黑熊，玉管處建議，若熊未察覺，請勿驚擾黑熊，儘速安靜離開；若遠距離就發現黑熊，應速離開現場；當發現黑熊且被黑熊追趕時，不要驚聲尖叫，要快步遠離黑熊。