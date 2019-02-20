親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

「下跪主播」恐被休？名嘴夫爆想自殺、通姦逼離婚

茄萣濕地成水鳥樂園 2千隻雁鴨群聚

2019-02-20 17:17中央社 高雄20日電

高雄茄萣濕地候鳥季雖逐步進入尾聲，賞鳥熱潮卻不減反增，預估賞鳥熱潮會持續發燒到4月底，高雄市政府提醒對賞鳥有興趣的市民朋友，把握最佳時機一飽眼福。

工務局表示，茄萣濕地每年春節過後會出現高達近2000隻的雁鴨科水鳥群聚，這股熱潮會延續到4月才逐漸消退，這批雁鴨是高緯度寒溫帶鳥類，多數分布在歐洲、亞細亞中北部、大陸東北、及日本北海道等地區，秋、冬時成群結隊向溫暖的南方遷徙。翌年春天，牠們會為族群的存續，飛越數千公里，再回到原生地繁殖，孵育下一代。

茄萣濕地地理位置正橫跨在亞熱帶與熱帶的地段，因地形特殊，氣候溫暖多雨，致使草木繁盛，繁衍多種生物，正是多數渡冬候鳥移棲的理想地點，也是南遷北歸的過境鳥遷徙最佳中途站。

工務局表示，族群種類其中以小水鴨的數量最多，花嘴鴨次之，其餘為尖尾鴨，琵嘴鴨、赤頸鴨，及綠頭鴨等，少量出現的鳳頭潛鴨、紅頭淺鴨，偶而驚鴻一瞥還會捕捉到公母配對的白眉鴨、羅文鴨的畫面，有很多中北部鳥友不遠千里而來，還會自製影片上傳主動幫忙宣傳並揪團到訪。

一檔檔精彩的「繁殖羽換羽秀 」將接替上演，預估賞鳥熱潮會持續發燒到4月底，呼籲對賞鳥有興趣的市民朋友，趕快把握最佳時機一飽眼福。

賞鳥濕地發燒
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

影／大蟒蛇脫皮有困難 獸醫雙手協助「脫衣」

2019-02-19 17:45

這照片上有貓頭鷹？ 網友眼花崩潰：找不到

2019-02-19 16:34

影／毛孩搞破壞！撕毀抱枕遍地羽毛 主人見狀崩潰

2019-02-19 15:29

外來種全撲殺？藝術與生態的碰撞

2019-02-19 14:50

不只人愛聽 盤點毛小孩和貓星人也愛的古典樂

2019-02-19 13:28

千元鈔圖案國鳥帝雉 小笠原山保育有成

2019-02-18 10:20

狂犬病鼬獾 花蓮占全台一半

2019-02-17 23:02

影／慘！下水撿主人棍子 小狗遭鱷魚生吞

2019-02-17 18:56

影／「麻雀」幹架嘴咬腳踢影片瘋傳 鳥友：誤會大了

2019-02-17 16:03

萌翻天！北極熊寶寶首亮相 柏林動物園公布性別

2019-02-17 12:20

影／獅子被拔爪 只為陪遊客玩！動保團體氣炸

2019-02-15 12:03

好的棲地 高雄永安濕地黑琵嬌客創新高

2019-02-14 21:48

「神秘」新蛙種 現蹤印度西高止山脈

2019-02-14 19:19

水母回來了！帛琉水母湖 睽違2年再開放浮潛

2019-02-14 15:56

出海賞鯨 花蓮農業處：嚴禁餵食

2019-02-13 22:45

瀕臨滅絕 彰化海岸驚見台灣白海豚寶寶死亡

2019-02-13 19:02

白海豚寶寶死亡 環團：台灣首例

2019-02-13 18:40

罕見黑豹肯亞現蹤！科學家：百年來首在非洲拍到身影

2019-02-13 17:23

影／北海道釧路鶴居村 數百珍罕丹頂鶴奇景

2019-02-13 13:40

賞鯨客碼頭買魚飼料海上餵海豚 賞鯨業者傻眼

2019-02-13 11:43

韌帶斷裂用自己的補 興大獨創手術縮短毛小孩復原期

2019-02-13 07:30

動物園狐猴園區改裝潢 新增空中走道及樹屋

2019-02-11 13:55

北愛動物園內黑猩猩 用樹枝造梯成功出逃

2019-02-10 21:48

豬年來看豬寶寶 木柵動物員2個月大蘭嶼豬亮相

2019-02-09 19:31

偷吃木糖醇蛋糕 獵犬肝衰竭8天後不治身亡

2019-02-09 15:29

看不順眼？倫敦動物園安排配對 母虎慘死公虎爪下

2019-02-09 11:31

真有九命怪貓？ 全身結凍竟還死不了

2019-02-08 18:01

影／3海豚基隆港海洋廣場前現蹤 遊客驚喜：來賀年

2019-02-07 14:28

大熊貓寶寶集體登場 上演史上最混亂拜年現場

2019-02-05 19:55

小丑魚超萌 添新夥伴宜留意體型大小

2019-02-05 15:59

政府稱要保護卻變浩劫！石虎之前還有招潮蟹

2019-02-03 14:04

春節未到花蓮有「鯨」喜 小虎鯨海上跳躍畫面美翻！

2019-02-01 15:44

又見偉大母愛！ 母海豚背著孩子屍體游數日

2019-02-01 14:30

台灣第84隻！ 獲救黑琵 布袋野放

2019-01-31 23:31

猴硐貓瘟控制 病貓查為棄養

2019-01-31 23:17

避免鯨魚擱淺 科學家籲禁用聲納

2019-01-31 19:00

影／即刻救援 鰲鼓濕地鸕鶿纏漁網順利救出

2019-01-31 18:35

評／動物虐待 是施虐者控制受虐者的手段

2019-01-31 11:40

獸醫：猴硐當地七成貓咪打過疫苗

2019-01-31 00:32
看更多

熱門文章

渣男要她做八大幫買車 分手十年她嗆：報應來了

2019-02-19 18:57

你知道嗎？ 車不開可申請停駛減免牌照稅

2019-02-20 08:13

這隻小蟲死了還不鬆口 登山最怕遇到這種中級山惡魔

2019-02-20 13:06

藍瓶迷衝了！ 大潤發內湖二店驚現藍瓶咖啡豆

2019-02-19 22:10

醫師因另類療法延誤治療逝世 心理學分析：過度養生是自戀

2019-02-19 21:11

越南淪陷非洲豬瘟疫區！20日0時起從越南帶肉品入境罰20萬

2019-02-19 23:05

想辦低調婚禮 婆婆數落：人生中最快樂一天成羞辱

2019-02-20 10:20

冬衣冬被先別收！周末又有大陸冷氣團 北部低溫13度

2019-02-19 22:32

「老佛爺」50年前為FENDI設計這個 至今仍大賣

2019-02-20 00:17

刮刮樂1200萬頭獎開在花蓮 中獎婦嚇傻

2019-02-19 18:55

老公過世婆婆逼她嫁小叔「繼婚」人妻怒轟

2019-02-20 15:32

水餃控怎能不收藏！全台10大人氣水餃店排名揭曉！

2019-02-19 16:21

今日星座運勢／雙魚投資勿孤注一擲 單身桃花運旺

2019-02-20 00:00

23日周六補班不憂鬱！這幾家咖啡「買一送一」

2019-02-19 17:37

髮型43年不變 卡爾拉格斐當年故意把頭髮洗成白色

2019-02-20 07:06

睡覺有這4種習慣的女生 保證妳「越睡越醜」

2019-02-19 23:38

「你手指太醜」不該抽菸！卡爾拉格斐有位毒舌老媽

2019-02-20 07:53

影／快抬頭！元宵最大滿月登場 錯過再等一甲子

2019-02-19 19:15

蝴蝶颱風今天凌晨形成 吳德榮：侵台機率微乎其微

2019-02-20 07:24

大陸冷氣團將來襲 周末全台變冷最低溫13度

2019-02-20 10:55

「我是為了你著想」小心有毒姻親躲在無私的面具下 刺你一刀⋯

2019-02-20 09:38

蛋荒 周六起進口460萬顆救急

2019-02-20 00:35

他為孩子戒菸！想抽就存50元 帶老婆出國就靠這桶金

2019-02-19 20:36

有感！農委會8億補助農民買8萬台農機具

2019-02-20 12:04

35歲生孕 女兒哀怨「為什麼那麼晚生我」 背後有洋蔥

2019-02-20 14:36

這樣吃最省！ 速食業優惠促銷戰開打

2019-02-19 17:45

根本是藝術品！嬌蘭亮顏粉底液超持妝、姊妹喊太美了～

2019-02-19 22:37

【主婦心情】巧思／我的舒心療法

2019-02-20 06:00

【職場心情】May／何謂籤王

2019-02-20 06:00

韓星來台都愛紅底鞋 「金秘書」朴敏英水鑽鞋閃亮亮

2019-02-20 11:37

健康主題館／腰粗內臟脂肪多 慢性腎病風險高

2019-02-19 23:04

手繪邀請卡、掌鏡形象廣告 卡爾拉格斐就是閒不下來

2019-02-20 00:21

柑橘泡藥影片瘋傳 果農：合法藥劑行之有年，我照吃

2019-02-20 14:42

眼窩手術內視鏡加導航 中國附醫張丞賢首開先河

2019-02-20 08:28

驚！韓妝品牌banila co.台灣代理喊停 門市2月底結束營業

2019-02-19 18:36

兩廳院外租票房不優 歌劇院、衛武營影響？

2019-02-20 10:34

影／抬頭追明月 119年來最大元宵滿月今晚在南台灣高懸

2019-02-19 19:46

本土麻疹又增2例 赴日快接種

2019-02-20 00:35

70歲老婦堅信自己懷孕了 原來是罹患這種疾病

2019-02-20 14:16

花大錢買保養品卻沒用？妳必學5招「最基礎保養概念」

2019-02-20 14:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top