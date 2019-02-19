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這照片上有貓頭鷹？ 網友眼花崩潰：找不到

2019-02-19 16:34聯合新聞網 綜合報導

來找看看貓頭鷹在哪裡？圖擷取自《太陽報》
來找看看貓頭鷹在哪裡？圖擷取自《太陽報
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看看這張照片，你能快速找到貓頭鷹在哪裡嗎？英國郵差保羅（Paul Beech）12日在網路上PO了一張「找找貓頭鷹在哪」照片引起熱議，只見照片中，似乎只有光禿禿的樹幹，根本找不到貓頭鷹的蹤跡，許多網友在尋找時，崩潰的直呼「根本眼力大考驗」、「我找到眼睛都快要脫窗了」。

根據《太陽報》報導，55歲的郵差保羅是名熱愛拍攝野生動物的業餘攝影師，去年夏天，他在馬格斯菲特（Macclesfield）的住家附近拍攝了這張照片，直到最近才將照片上傳至社群網站。從照片中可看出，咖啡色的貓頭鷹儼然與樹幹融為一體，要找到可真不簡單。

保羅坦言，他也是費了一番功夫找到貓頭鷹的蹤影，「每當貓頭鷹從一棵樹飛到另一棵樹的時候，我都得花數分鐘去找，只要把目光移開一分鐘，我就會找不到牠」，他也很慶幸憑藉著自己的鍥而不捨，才能拍下這張照片，並指出，「這也證明這些鳥類對環境的優秀適應」。

照片中的貓頭鷹為縱紋腹小鴞，通常出現於歐洲的溫暖地帶，19世紀時才在英國現蹤。

許多網友看到這張照片後，忍不住驚嘆大自然的偽裝術，紛紛認為這貓頭鷹也太難找，崩潰留言道「根本眼力大挑戰」、「我花了好多時間也找不到牠」、「眼睛快看到脫窗了」。認為這照片無異是個經典範本，並表示如果沒看到解答，根本找不到貓頭鷹在何方。也有網友認為，或許就是因為眼力太差，「所以當我們走出去外面散步的時候，才沒發現牠們」，還有網友開玩笑回道「我相信牠可以很安全地長久住在那裡」。

貓頭鷹在這裡，你找到了嗎？圖擷取自《太陽報》
貓頭鷹在這裡，你找到了嗎？圖擷取自《太陽報
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