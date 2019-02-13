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白海豚寶寶死亡 環團：台灣首例

2019-02-13 18:40中央社 彰化縣13日電

彰化縣環境保護聯盟常務理事蔡嘉陽13日表示，芳苑鄉海岸被發現有一隻死亡白海豚，經...
彰化縣環境保護聯盟常務理事蔡嘉陽13日表示，芳苑鄉海岸被發現有一隻死亡白海豚，經鯨豚協會人員到場確認，是一隻出生約1週、體長約1公尺的白海豚寶寶，屍體14日將送往解剖，以釐清小白海豚死因。 中央社（台灣媽祖魚保育聯盟提供）
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彰化縣芳苑鄉海邊出現1隻出生約1週、體長約1公尺的台灣白海豚屍體，保育人員指出，這是台灣第一起發現台灣白海豚幼體死亡案例，屍體將送科博館解剖，以釐清死因。

彰化縣環境保護聯盟常務理事蔡嘉陽今天表示，接獲通報指稱芳苑鄉王功海灘有1隻死亡白海豚，中華鯨豚協會人員今天下午到場，確認是1隻出生約1週、體長約1公尺的公白海豚寶寶，屍體明天將送往國立自然科學博物館解剖，才能釐清小白海豚確切死因。

蔡嘉陽指出，過去有5起白海豚死亡事件，但都是成體，這是台灣第一起發現白海豚寶寶死亡案例；照理來說，出生不久的白海豚寶寶應跟著白海豚媽媽喝母奶，由於發現屍體時為退潮，附近未見其它白海豚蹤影，小白海豚單獨死亡情形確實非常罕見，不排除海洋環境或小白海豚自身傷病等因素。

台灣媽祖魚保育聯盟理事長陳秉亨表示，瀕臨滅絕的台灣白海豚又死亡1隻，這次是剛出生不久的小白海豚；海洋哺乳類就是海洋生態指標，白海豚滅絕等於沿、近海漁業衰退，民間做很多努力，也希望並呼籲政府有積極保育對策。

根據台灣媽祖魚保育聯盟網站介紹，中華白海豚可以分為中華白海豚、台灣白海豚兩個亞種，台灣白海豚在民間有個可愛稱呼「媽祖魚」。根據估算，目前台灣白海豚只剩70隻到80隻，世界自然保育聯盟列入極危物種，急需採取保護措施。

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