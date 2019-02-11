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動物園狐猴園區改裝潢 新增空中走道及樹屋

2019-02-11 13:55中央社 台北11日電

台北市立動物園今天說，為提供狐猴更寬闊生活環境，在農曆春節前夕完成狐猴戶外活動場與欄舍的修繕工程，並新增空中走道和樹屋，提供遊客以不同角度觀察狐猴機會。

動物園發布新聞稿表示，園內的狐猴家族繁衍力旺盛，為提供足夠照養空間，讓每隻狐猴擁有良好居住環境，民國105年起，把褐狐猴、白頸狐猴及環尾狐猴，從非洲動物區搬至兒童動物區定居。

動物園說，去年也把黑冠松鼠猴和蜘蛛猴搬遷至熱帶雨林區的新欄舍，並進行兒童動物區的修繕工程，改造為更適合狐猴居住的環境。

動物園表示，褐狐猴、白頸狐猴及環尾狐猴屬日行性動物，攀爬和跳躍能力一流，喜歡在地面層活動，動物園把原來4間戶外網籠，重新分隔成2區塊，讓狐猴有更大活動空間，並置換屋頂材質、修剪植栽，讓活動場內可照進陽光，也汱換舊框架與波浪網，換成透視度較高的龜甲網，讓遊客可清楚觀察動物的一舉一動。

動物園說，為加深民眾對野生動物瞭解，把兒童劇場改造為動物行為學院後，並新增動物空中走道銜接戶外活動場，廊道也設置精巧可愛樹屋，吸引動物停留，雖然狐猴在農曆春節前才入住，但適應力良好的白頸狐猴與環尾狐猴，對空中步道已是熟門熟路。

保育員也觀察到狐猴喜歡待在步道享受日光浴，有機會造訪兒童動物園區，路過狐猴活動場時，可抬頭看廊道，或許有狐猴會經過，就能以不同角度，欣賞身手矯健狐猴的身影。

動物園春節非洲

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