偷吃木糖醇蛋糕 獵犬肝衰竭8天後不治身亡

2019-02-09 15:29 聯合新聞網 綜合報導



英國一隻7歲的獵犬因為誤食含有木糖醇的巧克力蛋糕，8天後不治身亡。圖／取自 《每日郵報》 分享 facebook

有飼養毛孩子的飼主務必注意，甜點內的天然甜味劑「木糖醇」對動物有害，只要四分之一茶匙就可使拉布拉多等大型犬肝衰竭，小型犬則是更少份量都承受不住。英國一隻獵犬趁主人外出時，偷吃一口摻有木糖醇的巧克力蛋糕，飼主花費約40萬的醫藥費，企圖將其醫治，然而最後獵犬仍在8天後不治身亡。

根據《每日郵報》報導，英國一名女子沙克斯菲德爾（Kate Chacksfield）飼養一隻7歲的獵犬Ruby，她表示，日前製作巧克力布朗尼蛋糕時，為了使甜點更健康，特意將白糖以天然甜味劑「木糖醇」替代，想不到Ruby卻趁她外出時，偷吃了一些蛋糕。

由於獸醫表示，少量巧克力對體型較大的狗類較無影響，因此沙克斯發現Ruby偷吃蛋糕時，並未太過擔心，且狗狗在一開始也都沒有異樣。然而在3天後，Ruby卻出現不適狀況，之後便暈倒失去意識，將其送至動物醫院後，獸醫診斷Ruby肝臟衰竭，必須倚靠儀器維生，但最後Ruby仍在8天後死亡。

沙克斯表示，獸醫一開始以為Ruby是在公園或其他地方誤食老鼠藥等，她沒有想到是因為巧克力蛋糕，甚至壓根不知道木糖醇對狗狗是如此有害，她指出，為了醫治Ruby花費了40萬的醫藥費，卻還是無藥可救。

沙克斯呼籲，希望其他飼主一定要意識到木糖醇對狗的危險，若狗狗誤食的話，務必立刻送醫。醫師指出，只要四分之一茶匙的木糖醇就可使拉布拉多等大型犬肝衰竭，小型犬則是更少份量都承受不住。