政府稱要保護卻變浩劫！石虎之前還有招潮蟹

2019-02-03 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



導演柯金源長期關注台灣環境，寫下《我們的島：台灣30年環境變遷全紀錄》（衛城）一書，集結他從1980年到2017年追蹤超過35年的紀實報導，是台灣首部長期記錄環境變遷的巨著。在柯金源蹲點記錄的文字與攝影中，台灣土地、山川、河流、海洋變遷一一呈現，宛如紙上紀錄片，撼人心弦。

全書從海岸線與海陸交界為開始，一一探究天災、汙染、山林資源、離島與指標物種的生滅，最後回顧30年間的環境運動。這本以環境寫史，映照屬於台灣的美麗與哀愁，也是你我都在其中的環境啟示錄，值得春節細品。

其中〈潮間帶—濕地變遷〉一章，談及烏溪出海口南岸的彰化縣伸港濕地，原是「台灣招潮蟹」的寶貴棲地，卻在1999年遭縣府強制進行「垃圾壓縮填海工程」。雖然工程不久即停止，卻已造成浩劫，2005年縣府雖稱復育招潮蟹成功，學者卻發現縣府填築的土堤景觀步道造成棲地破壞。整個情況和苗栗縣稱保護石虎興建「大安溪濕地公園」，卻讓石虎喪失棲地的狀況如出一轍。

以下取自〈潮間帶—濕地變遷〉一章：

烏溪出海口南岸的彰化縣伸港濕地，原是亞洲相當重要與知名的海岸濕地環境，但是自從1980年代彰濱工業區開始進行填海造陸工程之後，周邊海岸自然生態環境就每況愈下。到了1990年代，廣大的灘地就只剩下一小塊的伸港十股濕地。因為地方政府疏於管理，非法魚塭、廢棄物濫倒、違法開發層出不窮，保育團體只好力守彰濱工業區北防波堤與非法魚塭之間，最精華的一小塊濕地，這是中西部海岸還少數保留著原生種植物「雲林莞草」與台灣特有種「台灣招潮蟹」的寶貴棲地。

很不幸的，這一塊倖存的珍貴濕地，被地方政府視為不毛之地。1986年，當時彰化縣長黃石城提出垃圾填海的構想；l990年3月，經建會核准「伸港垃圾壓縮填海計畫」。環保團體聞訊後，立即進行搶救措施。無奈，彰化縣議會還是通過三億多元預算案，於1999年4月阮剛猛縣長任內以一千多名優勢警力護衛下，強制進行「垃圾壓縮填海工程」，毀掉萬年的海洋生物棲地。

兩個月之後，因為「垃圾壓縮填海」爭議不斷，環保署要求施工單位停工。2004年5月，時任的翁金珠縣長向營建署爭取到千萬元的補助款，著手濕地的景觀規劃與棲地復育工程。隔年，彰化縣政府在復育區舉辦「生態工法博覽會」，慶祝「台灣招潮蟹的故鄉」復育成功，並吸引了數千名群眾參加。

但是，短短三個月之後，生態學者施習德發現濕地復育區的生態系出現嚴重失衡問題。經研判，可能是濕地上填築了一條土堤景觀步道，影響海水漲退潮機能，破壞了臺灣招潮蟹的棲地，導致族群量銳減。整個濕地生態系，危機不斷。

（略）