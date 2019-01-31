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獸醫：猴硐當地七成貓咪打過疫苗

2019-01-31 00:32聯合報 記者張曼蘋／新北報導

猴硐貓村的貓皆有志工定時定點餵養，遊客到此處，千萬不要拿食物餵食。 圖／新北市動...
猴硐貓村的貓皆有志工定時定點餵養，遊客到此處，千萬不要拿食物餵食。 圖／新北市動保處提供
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猴硐貓村的幼貓因感染貓瘟死亡，瑞芳動物之家獸醫王嚴緒表示，貓瘟好發於春秋、貓咪繁殖季節，幼貓致死率最高達百分之百，未施打疫苗的成貓也有感染風險，若家中有飼養其他的貓，切記要隔離飼養，避免傳染。

王嚴緒在猴硐服務一年多，常替當地貓施打疫苗及看病。他說，貓村百分之七十的貓都有施打疫苗，理論上會有抗體，疫情應不會擴散。目前貓村有登錄造冊的貓咪每年會施打三合一疫苗，防範貓瘟等疾病；少數難捕獲的貓咪，會使用誘捕籠來做TNVR，避免被傳染的風險。

王嚴緒說，若遊客在貓村發現有貓出現嘔吐等症狀，可通知附近志工或新北市動保處處理；另貓瘟的病毒容易藉由糞便等傳染，且常存活於環境中，回家後衣服要記得消毒，建議可用消毒水以一比卅二稀釋清潔。

猴硐貓村平時有二、三十名志工輪流在固定地點餵養貓，王嚴緒強調，平常貓村志工都會負責飼養當地的貓隻，因此遊客即使再喜歡貓，也不要輕易觸碰、拿食物餵貓，這些舉動都是在間接傷害牠們，「愛牠們，遠遠地拍照、欣賞就好！」

新北動保處長陳淵泉表示，一般人以為猴硐是貓天堂，一旦不想繼續飼養，就會帶來棄養，藉此降低心中的愧疚感；但卻沒考慮到貓咪具有地盤性，家貓被棄養到這，有可能會遭到在地貓的欺負或是搶不到食物，甚至還有可能帶病給當地貓。

疫苗貓咪猴硐

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