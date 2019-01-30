親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紙耀幸福心綻放
豬瘟防疫總動員
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來
時尚美妝

劈腿！家暴！仙人跳？ 這議會「情慾流動」忍不住

比監視器更可怕 誰在偷看你的個資？

全台僅存500隻！為何愛貓成癡的她變成「石虎媽媽」？

2019-01-30 08:30聯合新聞網 文／遠見提供

台灣石虎估計僅存約500隻。余建勳提供
台灣石虎估計僅存約500隻。余建勳提供
分享
近年，全台掀起一股石虎熱，募資平台「嘖嘖」上拯救台灣石虎的計畫，募集金額近日更突破600萬台幣大關，超標三倍。為此，我們找來投身石虎研究20年的陳美汀，帶我們一同認識石虎、保育石虎。

石虎從台中花博推出「石虎家族」作為吉祥物，到裕隆三義擴廠案和苗栗縣卓蘭鎮大安溪濕地公園工程帶來各種關注，一時間，石虎成了台灣最夯的動物明星，在網路上颳起一陣保育石虎的旋風。

在募資平台「嘖嘖」上，由動物友善平台窩窩與台灣石虎保育協會共同發起的「救救臺灣石虎」計畫，透過改造雞舍避免偷雞的石虎與雞農衝突，募資金額早早超越原先訂的150萬元目標，今（29日）更來到近650萬，也讓人看見社會對守護石虎的豐沛能量。

其實，國內早已有許多專家學者投入石虎保育與研究行列。現任台灣石虎保育協會理事長，人稱「石虎媽媽」的陳美汀就是一例。

台灣石虎保育協會理事長陳美汀。圖／遠見提供
台灣石虎保育協會理事長陳美汀。圖／遠見提供
分享

被虎頭蜂螫致命危 她貼錢救石虎

陳美汀小學一年級時，養了人生第一隻貓，之後陸續開始收養流浪貓，若不計協助送養出去的貓，至今她已養了近20隻。

嗜貓如命的她，成功大學歷史學系畢業後跑到動物園工作，指定要照料貓科動物，因此被分派到夜行動物館。工作一年後，發現在動物園工作對保育動物的貢獻有限，決定轉往野外發展，輾轉赴美念了野生動物經營管理研究所。

因為雲豹在台可能已經滅絕，愛貓的她，碩士時決定研究另一台灣貓科動物石虎，從此打開了研究石虎的道路。

但這一路走來並不順遂，陳美汀在山林研究時曾被虎頭蜂螫至送醫住院，一度命危，被爸媽勸退；為了讓研究順利，她常常自己貼錢做，經濟狀況不穩定，除夠自己的溫飽外，幾乎都把錢花在石虎上，也因此讓她在生態圈有了「石虎媽媽」的稱號。

難以想像的是，儘管投身研究近20年，陳美汀卻未曾看過野生石虎，只有一次在樹叢中看到一雙很類似的眼睛。她解釋，石虎是夜行性動物，且人類發現石虎之前多半已被石虎發現；倒是被路殺、毒殺、捕捉與受傷的石虎，她看過近30隻，儘管看得多，每次看到仍十分難過。

這麼努力救石虎，有沒有看過石虎對她有親暱的行為？陳美汀說，她不曾也不希望看到石虎撒嬌，石虎在野外求生，得要學習不能離人類太近。

她舉例說明，有一隻小石虎正在協助進行野放訓練。雖然相處時間長，都會特別注意不要讓牠有親人舉動，在山林訓練時甚至會安排工作同仁嚇牠。

「這樣好像太理性了吼？」表情堅毅的陳美汀難得自己先笑出來，但要愛石虎，要盡量理性才是真正愛牠的方式。

余建勳提供
余建勳提供
分享

經濟與環保的兩難　能不能有第三條路？

近年，石虎會在台造成熱潮，陳美汀解釋一大原因是牠長得好看、也是引人關注的「旗艦種」。只要能喚起民眾關注，保護好石虎的棲地，就會形成保護傘效應，連帶照顧到其他物種。

談到卓蘭鎮石虎公園的開發案，陳美汀說，現在工程已完成九成，難以回復，只能想如何亡羊補牢；裕隆三義擴廠案現在還在審查階段，但這個案子十分關鍵，許多當地的其他開發案都在關注：若指標性的裕隆案通過，可能就像打開潘朵拉的盒子，讓更多開發案一舉被放行。「我們其實很害怕，」陳美汀說。

但她強調，當外界都在抨擊這些開發案時，也要回過頭來為想要促進經濟的當地人著想。石虎作為淺山物種，棲地很容易與開發案重疊，我們該如何取捨？

她提到，這不一定是絕對的選擇題，比如生態旅遊就是一個選項，用對棲地衝擊較小的方式同時帶來經濟機會。工程案開始前，也可以彙整相關資料和NGO討論，共謀方法。但她也提醒，NGO要關照的案子實在太多，除了希望廠商可以主動提供易判讀的關鍵資訊，也需要民眾一同監督倡議。

一般民眾若要支持石虎保育，除了平時可關注相關議題，讓政府與產業知道社會大眾對石虎保育的重視；也可以買石虎友善的產品如石虎米或捐款支持。

她期待，我們能在經濟與開發的兩難中找到平衡，也希望剩下近500隻的石虎不要步入雲豹滅絕的後塵，繼續在台灣的山林裡自由穿梭。

（文／蕭歆諺 攝影／蕭歆諺 本文出自2019.1.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

石虎濕地公園

相關新聞

影／日本動物園奇觀 小山羊每天萌跳斑馬背上

2019-01-29 15:21

放生變往生！海龜慘死海灘

2019-01-27 21:16

男不聽勸跳入獅子欄舍慘遭分屍 驚悚畫面曝光

2019-01-24 13:38

影／爬背、抱腿…遭6獅圍攻4小時 長頸鹿奇蹟嬴了

2019-01-24 13:34

台北動物送花蓮 見草地飛奔

2019-01-24 00:16

台北動物園和花蓮兆豐農場結親 10餘隻動物搬新家

2019-01-23 16:33

遏止黑猩猩交易 動團：啟用臉部辨識

2019-01-23 14:32

豐饒香山濕地候鳥聚集 卷羽鵜鶘也快閃

2019-01-22 00:21

「送子鳥」快閃 專家：已從新竹香山濕地飛往社子島

2019-01-21 13:04

綠蠵龜誤入漁網 台南海巡協助脫困

2019-01-21 09:01

又見瀕絕野生動物石虎路殺 今年1月未過完苗栗已3隻

2019-01-20 19:28

金剛鸚鵡聰明嗓門大 壽山動物園：愛牠別當寵物養

2019-01-20 14:23

影／主人開口就一頓猛親 中國寵物鴨被封「電動鴨刷」

2019-01-19 12:40

13歲萌狗一吃成主顧！10年為了這味每天風雨無阻肉店報到

2019-01-19 11:00

綠蠵龜現蹤八里海岸 可惜已破殼死亡

2019-01-18 19:15

痛心！大象寶寶遭虐受困 獲救截肢去世

2019-01-18 14:39

驚！史上最大白鯊現身夏威夷 爽吃鯨魚屍體

2019-01-18 08:50

影／單身10年！世界最孤單水蛙「羅密歐」將脫單

2019-01-17 17:06

綿羊豬毛茸茸 長長豬鼻超萌

2019-01-16 23:52

有畫面...博士生研究發現 兔子真的也吃肉

2019-01-16 23:17

水母復育成功 帛琉水母湖封湖兩年重新開放

2019-01-16 23:10

保育員一天2次幫忙刷！大貓熊「圓圓」練習刷牙

2019-01-16 12:38

喵星人貪玩卡牆縫 暖心屋主破牆2個小時驚險脫困

2019-01-16 12:20

綠水龍繁殖捕食台灣原生種 新店林口最多曾抓到280隻

2019-01-16 08:51

韓國繫放的黑琵「H74」健康回來了！鳥友報喜

2019-01-15 22:59

3千萬分之一機率！罕見龍蝦現身馬里蘭 免遭上桌厄運

2019-01-15 19:48

石虎又來偷吃雞！農業和保育如何平衡？

2019-01-15 11:20

世界最醜老虎悲憤撞牆！ 揭背後血淋淋真相

2019-01-14 17:14

保育計畫缺圖像，石虎如何不說再見？

2019-01-14 10:00

家中有怪聲 一看是「福氣保育類」入住 網賀：要發啦！

2019-01-12 19:20

影／南非野放小海豹游回頭 上演離情依依小劇場

2019-01-11 17:33

石虎不說再見：曾遍布全台 牠為何走向瀕危路？

2019-01-11 09:43

日本野生猴雪地攀電線如走鋼索 畫面網路瘋傳

2019-01-10 21:56

世界又少一物種！ 最後一隻金頂夏威夷樹蝸死亡

2019-01-10 13:42

最愛聚集在雲林 冬候鳥小辮鴴現身

2019-01-09 18:10

毛小孩也要過年 立委關心寵物福利

2019-01-09 17:46

寵物春節寄宿有隱憂 農委會：將與業者溝通

2019-01-09 13:20

台灣獼猴、山羌、白鼻心 今起不再是保育類野生動物

2019-01-09 12:42

棄養瘸貓快遞寄動物之家 33歲女吃6萬元罰單

2019-01-08 13:16
看更多

熱門文章

住宿要用暖冬補助嗎？他同意後反更貴 釣出一堆苦主

2019-01-29 18:18

他年終領15萬元 扣掉一家4口一年基本開銷秒見底

2019-01-29 17:51

盆栽可改善室內空氣品質 北醫研究：PM2.5濃度差1.49倍

2019-01-29 11:22

2019必收藏！12生肖「年運關鍵詞」出爐

2019-01-29 14:00

中市流感進入流行期 12歲女童併發腦炎4天死亡

2019-01-29 18:00

常對外人笑嘻嘻！卻對家人凶巴巴的5個生肖

2019-01-29 15:22

類流感就診人數逾10萬 12歲女童併發腦炎喪命

2019-01-29 15:04

鄰居送「過期兩年」料理包她揭驚人真相 網痛批：沒良心

2019-01-29 10:44

石門水庫枯水土地公廟露臉 北水局：今年第一次

2019-01-29 12:05

恐怖A流感 3名重症幼兒學童死於腦炎

2019-01-29 14:06

全台走春景點攻略 一路玩到元宵

2019-01-29 09:28

葉毓蘭：法律人蘇貞昌 連最起碼的民主法治ABC都忘了

2019-01-29 16:37

憂鬱女病患近日暴增 精神科醫師：因為要過年了

2019-01-29 13:27

少子化因現代人吃不了苦？ 他稱3萬5養活老婆小孩引戰

2019-01-29 13:47

胃口超好常覺得吃不飽 中醫師提醒要注意

2019-01-29 13:25

北聯醫Ａ流群聚已兩死 陳時中赴聯合醫院視察

2019-01-29 19:31

男同學嘟嘴拍照班導留言「別裝娘」 網嗆：不配當老師

2019-01-29 15:27

種植盆栽家庭空氣卡好？ 北醫研究：PM2.5濃度差1.29倍

2019-01-29 16:42

春節連假寒流侵襲？ 吳德榮：連大陸冷氣團都沒有

2019-01-30 07:33

最萌焦點！ZARA小豬包太可愛　一上市就狂賣缺貨！

2019-01-29 10:27

中部流感大爆發 1人久咳很痛苦全家更受罪

2019-01-29 20:17

非洲豬瘟防疫若破功 蘇貞昌：2000億產值全倒

2019-01-29 11:20

全台僅存500隻！為何愛貓成癡的她變成「石虎媽媽」？

2019-01-30 08:30

今日星座運勢／水瓶為人著想有好運 創意者有財氣

2019-01-30 00:00

勞動基金去年單月慘賠千億 勞動部：受市場波動影響

2019-01-29 15:42

大坂直美封后成帶貨王 御用表款熱銷千只

2019-01-29 12:17

快來捕捉！超萌7公尺「巨型皮卡丘」出沒東區SOGO，還加碼見面會

2019-01-29 10:39

旅客帶肉罰導遊？ 蘇貞昌：沒說搜行李

2019-01-30 00:51

影／傳染病變型男正妹小鮮肉 全出自26歲她的繪筆

2019-01-29 15:40

燦坤Apple Day超狂折扣限一天 教育價最高還可再折千元

2019-01-29 16:56

空汙影響記憶？北醫大：台北空氣讓大鼠短期記憶下降

2019-01-29 17:08

一走就喘 老年人最怕得了這個病

2019-01-29 09:32

大樂透第108009期頭獎摃龜

2019-01-29 22:49

什麼！賀歲名曲「恭喜恭喜」最早不是在慶賀新年

2019-01-30 08:20

【2019己亥十二生肖運程大預言3之3】雨揚居士／猴雞狗豬‧吉慶有餘

2019-01-30 06:00

北醫研究：居家種闊葉盆栽可降PM2.5

2019-01-29 13:30

旅客攜肉品連帶罰業者？蘇貞昌：沒要求業者搜行李

2019-01-29 12:24

室內開賽車超爽der～環球南港車站「探險樂園」開幕　南港居民3天免費

2019-01-29 18:51

「小瓦掃地機器人」募資稱台版 收到是陸版？讀者爆料：電源線未過認證

2019-01-29 16:13

雲林又有禽流感 1萬隻黃金雞GG了

2019-01-29 16:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top