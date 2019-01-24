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男不聽勸跳入獅子欄舍慘遭分屍 驚悚畫面曝光

2019-01-24 13:38聯合新聞網 綜合報導

一名約25歲的男子，疑似喝酒加精神狀況不穩定，他爬上6公尺的高牆後，往亞洲獅園區...
一名約25歲的男子，疑似喝酒加精神狀況不穩定，他爬上6公尺的高牆後，往亞洲獅園區一躍而下慘遭分屍。圖擷自印度時報
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印度的「Chhatbir」動物園，日前發生了一起攻擊意外，一位男子從6公尺的高牆一躍而下，跳入亞洲獅欄舍裡，結果男子慘遭一公一母的獅子狠咬分屍慘死，有許多遊客都目睹這殘忍的畫面。

根據《印度時報》報導，一名約25歲的男子，疑似喝酒加精神狀況不穩定，他爬上6公尺的高牆後，往亞洲獅園區一躍而下，路過的母獅席莉帕（Shilpa）見獵物出現，咬著男子的頸部，一旁的公獅尤夫拉易（Yuvraj）也加入享用獵物，在遊園車上的遊客聽到男子的慘叫聲，不斷按喇叭試圖轉移獅子的注意力，但仍發生悲劇。

當地野生動物園主任庫瑪（Kuldeep Kuma）表示，起初園區巡邏隊發現男子在高牆上徘徊，巡邏隊員勸說男子趕快下來，但男子不聽勸更直接跳入獅子欄舍裡，工作人員花了八分鐘才從獅子口中將男子救出來，而目前園區的獅子園區暫時封閉，直到警方調查男子的身分、死因後才能重啟園區。

而庫瑪也表示「雌獅的個性十分好奇，因看到有東西從高處中墜落才上前攻擊」。根據了解，攻擊男子的獅子為亞洲獅（Asiatic lion）是瀕危物種，全球只剩下約500隻野生亞洲獅，全都棲息在印度西部的吉爾（Gir）保育區。

印度動物園
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