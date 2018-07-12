高雄濕地廊道 保育鳥類蝴蝶的天堂
近10年來，高雄市政府積極經營濕地廊道，致力多樣化生物的復育已逐見成效，像阿公店森林公園結合水域棲地，復育螢火蟲、蝴蝶及獨角仙；洲仔濕地發現第三級保育類的台灣特有亞種「黃裳鳳蝶」；中都濕地也觀察到保育類的鳳頭蒼鷹及紅尾伯勞蹤跡，生態豐富。
高雄市府多年來積極打造濕地生態廊道，提供多樣性生物隱蔽與安全的棲息空間，目前高雄共有21處濕地、面積近1000公頃，號稱是全國濕地最多的縣市。
高雄市於今年6月在加拿大蒙特婁舉行的永續發展理事會（ICLEI）中，提出引入生態廊道概念，將公園、綠地、生態保護復育區、濕地埤塘加以串連等多元化城市治理政策，展現出市府藉由濕地生態串聯永續城鄉發展，享有國際城市生態環境標準的決心與期望。
高雄市工務局表示，高雄市從2003年開始積極推動濕地廊道的概念，洲仔人工濕地，成功吸引水雉返鄉，截至目前，僅10公頃的洲仔濕地已累積發現77種蝴蝶，種類佔台灣六分之一強；委託台灣濕盟經營管理，2012年更成為高雄市首處獲得行政院環保署「環境教育設施認證」的場所，充分發揮濕地環境教育的功能。
中都濕地復育已然消失的紅樹林生態及海岸林帶，在這一季鳥類調查，已紀錄到20科27種的鳥類，其中有「城市遊俠」美名之稱的鳳頭蒼鷹現蹤，更突顯工務局養工處辛苦營造濕地棲息空間及市府打造利於生物繁殖的藍水綠帶努力，提升了民眾生態保育與環境教育的功能，希望民眾來到公園濕地時，放慢腳步輕聲細語，低身或靜靜尋找這些與我們共居的蝴蝶蒼鷹蹤影。
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