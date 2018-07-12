高雄濕地廊道 保育鳥類蝴蝶的天堂

2018-07-12 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



近10年來，高雄市政府積極經營濕地廊道，致力多樣化生物的復育已逐見成效，像阿公店森林公園結合水域棲地，復育螢火蟲、蝴蝶及獨角仙；洲仔濕地發現第三級保育類的台灣特有亞種「黃裳鳳蝶」；中都濕地也觀察到保育類的鳳頭蒼鷹及紅尾伯勞蹤跡，生態豐富。

高雄市府多年來積極打造濕地生態廊道，提供多樣性生物隱蔽與安全的棲息空間，目前高雄共有21處濕地、面積近1000公頃，號稱是全國濕地最多的縣市。

高雄市於今年6月在加拿大蒙特婁舉行的永續發展理事會（ICLEI）中，提出引入生態廊道概念，將公園、綠地、生態保護復育區、濕地埤塘加以串連等多元化城市治理政策，展現出市府藉由濕地生態串聯永續城鄉發展，享有國際城市生態環境標準的決心與期望。

高雄市工務局表示，高雄市從2003年開始積極推動濕地廊道的概念，洲仔人工濕地，成功吸引水雉返鄉，截至目前，僅10公頃的洲仔濕地已累積發現77種蝴蝶，種類佔台灣六分之一強；委託台灣濕盟經營管理，2012年更成為高雄市首處獲得行政院環保署「環境教育設施認證」的場所，充分發揮濕地環境教育的功能。