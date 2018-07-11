電眼萌力破表 動物園為水獺辦展

2018-07-11 16:55 台灣醒報 記者楊蕓╱台北報導



本次保育海報展的主角，特別選了大小朋友喜愛的「歐亞水獺」擔綱演出。（photo by台北市立動物園提供） 分享 facebook 有著超萌大眼、4隻靈活短腿的動物園超人氣明星，來自金門的歐亞水獺「大金」、「小金」與「金莎」要辦海報展囉！台北市立動物園發言人曹先紹11日表示，歐亞水獺是金門地區極具代表性的珍貴野生動物，因模樣可愛廣受大小朋友喜愛。為了讓民眾更認識水獺以及水獺保育工作，動物園將舉辦海報展，7月13日至8月7日在文山公民會館展出。

曹先紹表示，「歐亞水獺」是金門地區極具代表性的珍貴野生動物，牠們生性敏感、數量稀少，分布及生存現狀與人類活動干擾息息相關，過去分布在台灣全島沿海至海拔1500公尺以下的溪流附近，但現今全台僅剩金門有穩定族群，且數量剩不到200隻，屬於瀕臨絕種的保育類野生動物。

2014年透過林務局野生動物救傷收容計畫，自金門緊急移置台北市立動物園的3隻歐亞水獺，分別是「大金」、「小金」與「金莎」。曹先紹說，去年滿3歲的水獺們都已成年，為了建立域外安全族群，以延續個體數及基因多樣性，動物園展開「我愛紅娘」任務，終於讓「小金」和「金莎」配對成功，「金莎」也在年初順利產下2隻寶寶「浯優」和「浯綠」，兩隻都正在健康成長中。

為了讓民眾更認識水獺以及水獺保育工作，台北市立動物園與文山區公所將在文山公民會館合辦「水獺甲霸力－歐亞水獺保育海報展」，展覽期間自7月13日至8月7日止。曹先紹說，這次保育海報展的主角特別選了別具意義又廣受大小朋友喜愛的「歐亞水獺」擔綱演出，透過生動有趣的圖文內容，引導民眾了解「歐亞水獺」保育及友善行動的重要性。

展覽資訊：

地點：文山公民會館1-2樓展區（台北市文山區木柵路三段189號－文山區行政中心對面）

時間：107年7月13日至8月7日。

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