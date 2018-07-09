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5隻母鹿很健康！鹿港鎮鹿園將重開園還添1對小鹿

2018-07-09 19:41聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣鹿港鎮公所去年仿照日本奈良鹿園，規畫的鹿公園開園後因傳出添購的公鹿感染牛結...
彰化縣鹿港鎮公所去年仿照日本奈良鹿園，規畫的鹿公園開園後因傳出添購的公鹿感染牛結核而封園，今年底可望重新開園。聯合報系資料照片
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彰化縣和鹿港鎮的好消息，如果沒有新的狀況，鹿港鎮鹿公園今年底可望重新開園，還會增加一對小鹿。

彰化縣動物防疫所所長董孟治今天說，檢疫人員完成鹿港鹿公園5隻母鹿的健檢第二次複驗，確認都呈陰性反應，屬健康的母鹿；11月初會第三次複驗，檢體若仍呈陰性反應，將同意鎮公所重新開放鹿公園，「以目前的狀況研判，除非有新的感染源，最後一次複驗應能順利過關。」。

「苗栗的養鹿業者和養鹿協會對賣給鎮公所的公鹿感染牛結核暴斃，感到很難過，決定贈送一對小母鹿彌補。」鹿港鎮長黃振彥說，很高興聽到母鹿第二次複驗都很健康的好消息，上次採購公鹿，業者也說曾檢疫，並且沒問題，這次鎮公所會更慎重，將主動與動防所聯繫，這對小母鹿會運到鹿港後，會先隔離一陣，由動防所再檢疫確認健康後，才放到鹿公園與母鹿一起生活。

鹿港無鹿，一直是鹿港人的遺憾，前年10月鹿港鎮公所向苗栗養鹿業者採購6隻母鹿，先開放試營運，獲得親子肯定，很快成為打卡的熱門新景點；去年4月間再添購1隻公鹿，要打造親子鹿園，準備舉辦命名活動後正式開園。

不料，去年7月間傳出公鹿染牛結核暴斃事件，鎮公所緊急封園防疫，事後又有1隻母鹿也感染牛結核而撲殺，「希望一切順利，能在今年底我卸任前重新開園，成為鹿港的新觀光景點。」黃振彥說，鎮公所一定做好檢疫和防疫工作，讓母鹿和小鹿快樂地在鹿公園生活，並親子互動。

孟治說，依動物傳染病防治條例規定，有動物罹患傳染病後應撲殺，其他動物應每4個月接種檢查一次，連續3次後確認都屬陰性，才能解除移動管制，今年3月、7月已順利完成兩次檢疫工作。

鹿港

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