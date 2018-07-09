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斑馬寶寶靜養 到長頸鹿家Long Stay

2018-07-09 18:28台灣醒報 記者楊蕓╱台北報導

動物園裡的長頸鹿最近多了2隻斑馬當「新房客」！台北市立動物園發言人曹先紹表示，為了讓後腳發育不完全的斑馬寶寶不被「叔叔阿姨們」的熱情給弄傷，決定把母女倆搬到隔壁與長頸鹿家族生活，所以便出現長頸鹿身長脖子吃樹葉，斑馬低頭吃牧草的有趣情景，「大家逛到非洲動物區看長頸鹿時，別以為這對查普曼斑馬母女迷路誤闖到別人家裡喔！」

查普曼斑馬媽媽「華玲」在去年的7月23日順利生下雌性寶寶「玲瓏」。曹先紹指出，寶寶出生後，保育員觀察到牠走動時會一跛一跛的，醫師診斷後發現，新生寶寶的左後腳肌腱發育不完全，導致關節脫臼，需要適度的靜養讓組識自然生長修復，在此之前，過度的走動或奔跑，都可能會延長患部的復原時間。

曹先紹說，由於醫生囑咐斑馬寶寶需要充份的靜養，加上查普曼斑馬向來是非常熱情、好奇的動物，新成員出現時，叔伯阿姨和哥哥姊姊們都會一湧而上，想要仔細地嗅聞小寶寶；或是家族中互相爭奪地盤和交配權，可能擦槍走火。考量以上因素，保育員決定另外幫「華玲」母女找到一處遠離家族喧囂、適合復健的場域。

經過評估，保育員挑選僅有一牆之隔的長頸鹿家族，作為牠們的「新朋友」。曹先紹說，因為華玲母女原先住的欄舍，剛好有通道可以直接前往長頸鹿戶外活動場，此外，長頸鹿戶外活動場的面積大，個體密度低，兩物種對空間的利用模式也不盡相同，「像是長頸鹿偏好懸掛在高處網籠裡的樹葉，斑馬則多半利用低處的草架採食牧草，平日裡各取所需、互留空間，自然也就相安無事了。」

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動物園復健非洲

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