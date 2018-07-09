親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風瑪莉亞來襲
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

緬甸異議詩人：「用命寫詩」的時代悲歌

路徑北修了！瑪莉亞可能不是西北颱

影／直播中家貓爬上身 學者忍笑撥開貓尾繼續分析政局

2018-07-09 12:10聯合新聞網 綜合報導

波蘭學者正嚴肅的接受電視台訪問，只是畫面看起來有點失焦。圖擷自 twitte...
波蘭學者正嚴肅的接受電視台訪問，只是畫面看起來有點失焦。圖擷自 twitter:Rudy Bouma
分享

波蘭的塔加斯基博士 (Jerzy Targalski) 具有歷史學家和政治評論家的雙重身份，當他日前接受電視台採訪分析波蘭政治局勢時，被家貓以摩蹭和尾巴遮臉的方式阻擋訪問進行，雖然他力圖鎮定的完成了採訪，卻被拍下和嚴肅內容十分違和的搞笑畫面。

據英國「鏡報」報導，塔加斯基是波蘭的著名學者。由於最近波蘭法官的退休年齡由70歲降到65歲，此新制度引起眾多反彈聲浪，造成政治局勢動盪。荷蘭電視台針對此議題對塔加斯基進行了訪問，他的貓「Lisio」卻在訪問進行時搶下鏡頭的主導權。只見這隻橘貓從博士的手臂爬到肩上，攀上肩頭之後開始親暱的舔舔主人的耳朵、摩蹭摩蹭頭部，然後以尾巴遮住塔加斯基的臉。然而這位學者臨危不亂，不急不徐撥開愛貓尾巴後，持續對著鏡頭發表意見，並用一隻手抓著貓尾巴讓訪問得以持續進行。

為了讓採訪順利進行，學者抓住愛貓的尾巴繼續發言。圖擷自 twitter:Ru...
為了讓採訪順利進行，學者抓住愛貓的尾巴繼續發言。圖擷自 twitter:Rudy Bouma
分享

該節目的主持人魯迪 (Rudy Bouma) 將這段訪問畫面放上Twitter，讚美博士力圖鎮定的表現。影片才上線兩天已獲得16萬多次的觀看，3千多次的轉發以及六千多的按讚數。英國的晨間新聞節目還在twitter上請求魯迪授權讓他們使用該影片，得到搞笑回應，「目前可以先用twitter上的影片沒關係，但很快你就得跟我們的行銷部門接洽授權」，暗示這段訪問馬上要因為橘貓Lisio的加持爆紅了。

波蘭寵物

相關新聞

疑墜捕獸夾 國鳥帝雉腳掌斷

2018-07-09 00:24

國鳥帝雉右腳掌斷掉 求生意志感動國家森林志工

2018-07-08 15:33

巧克力榛果醬太好吃？貪吃「袋貂」頭卡罐中好囧

2018-07-07 15:07

人類對不起你！一張心碎照片揭露長喙鳥的無奈

2018-07-07 07:39

影／巨蟒闖雞舍飽餐一頓 貪心吞3隻雞無法動彈

2018-07-06 16:22

影／佛心來也！海牛守護者魏清水與蟳媽媽潮間帶話別

2018-07-06 14:50

圓仔今天過5歲生日！ 已轉大人將尋覓另一半

2018-07-06 12:02

救援18小時侏儒抹香鯨野放基隆外海 志工：游出去了

2018-07-06 10:32

圓仔5歲生日快樂！粉絲看圓仔享用蛋糕秀

2018-07-06 10:02

不止台灣 全球收容所的流浪動物已爆量！

2018-07-06 09:57

這4家飯店歡迎寵物入住 貓狗奴：終於不用偷渡進房了

2018-07-06 09:39

圓仔5歲了 明天生日趴

2018-07-04 23:46

觀音山老鷹為何大減？生態保育免費聽

2018-07-04 23:34

20萬摺翅蝠回歸 瑞芳蝙蝠季14日登場

2018-07-04 18:25

「圓仔」5歲囉！動物園周五慶生趴

2018-07-04 14:48

台灣發現新物種！ 以前竟誤認是蝦卵

2018-07-04 09:10

影／黑熊一家闖民宅開游池趴 屋主苦笑：來十年了

2018-07-04 08:23

影／獅子散步恍神跌落水 萬獸之王面子盡失

2018-07-03 16:00

影／澳洲女子徒手餵鯊 被拖下水險成大餐

2018-07-03 13:31

布袋裝流浪犬遭轟 里長：有挖洞讓他們呼吸

2018-07-03 12:23

瑞芳20萬隻蝙蝠回來了 日落前最壯觀

2018-07-02 23:16

影／墨國「活珠寶」 甲蟲鑲水鑽當配飾惹議

2018-07-02 15:55

超人剋星在這！ 大英自然史博物館展說分明

2018-07-01 11:18

影／別吵！男子打擾大象吃飯 牠不爽怒揮鼻巴頭

2018-06-29 14:01

濫用系統性殺蟲劑 蝙蝠捕不到蟲會餓死

2018-06-29 11:16

獼猴非保育類 教授：該怎麼教學生？

2018-06-28 10:13

動物園保育員扮昆蟲媒人兼保鑣 防雄螳螂被吃掉

2018-06-28 09:54

背24萬追蹤器 野放海龜「魷魚絲」 命喪菲律賓魚籠

2018-06-27 23:18

海大證實野放玳瑁命喪菲律賓 程一駿：很遺憾

2018-06-27 20:49

悲！宜蘭綠博野放海龜 3個月後死在菲律賓

2018-06-27 20:46

台灣黑熊吃山羌？台東山區發現半截山羌屍體！

2018-06-27 17:46

澎大義宮海龜保育引關注 廟方：改善環境

2018-06-27 16:25

台灣獼猴自保育類下架 除名前沒被說清楚的議題

2018-06-27 14:57

台灣帝雉基因體首解碼 登國際期刊

2018-06-27 14:32

台灣鳥類特有種台灣帝雉基因體首解碼　下波鎖定藍腹鷴

2018-06-27 11:49

農場友善農作 吸引葉鼻蝠年年投宿

2018-06-26 23:34

虐獼猴、吃山羌…最高可罰30萬

2018-06-26 00:24

保育類動物 台灣獼猴除名

2018-06-25 23:50

能開吃獼猴了？ 林務局：錯誤觀念 最高罰30萬

2018-06-25 22:48
看更多

熱門文章

影／強颱瑪莉亞變壯又快跑 氣象局：周二午後影響最劇

2018-07-08 17:54

躲不掉！各國預測強颱瑪莉亞將襲台 估今下午發海警

2018-07-09 08:15

伴隨雷公電母 氣象達人：強颱瑪莉亞「狂暴的來」

2018-07-08 21:57

強颱瑪莉亞變胖又變快 北台影響大

2018-07-09 00:23

強颱瑪莉亞增強變胖又加速 海陸警將提前發布

2018-07-08 16:32

明天下午放不放颱風假？柯P：明早10時宣布

2018-07-09 10:51

瑪莉亞路徑南修 恐成強烈西北颱

2018-07-08 17:19

強颱瑪莉亞直撲 「西北颱」曾4次重創台灣致296死

2018-07-09 09:38

強颱瑪莉亞逼近 今起一周天氣看這

2018-07-08 20:01

鄭明典：不預期瑪莉亞維持強颱直達台灣

2018-07-08 23:03

降血壓原料藥遭汙染 食藥署：恐是製程出包

2018-07-08 14:45

強颱瑪莉亞再加速！ 氣象局9日下午發海警

2018-07-08 22:13

健康相談室／流汗快擦掉 痘痘不亂冒

2018-07-08 13:32

影╱強颱瑪莉亞是否登陸？5秒看懂各國預測

2018-07-08 21:36

華航預估油量不足要求優先改降 日啟動調查

2018-07-09 09:16

預估油量不足遭日調查 華航回應了

2018-07-09 10:32

瑪莉亞跑得快 最快周三下午離台

2018-07-09 10:20

強颱瑪莉亞逼近 估周一傍晚發海警、周二晨發陸警

2018-07-08 13:57

6款降血壓藥遭汙染 「先別停藥！」

2018-07-09 00:23

如果放颱風假 柯文哲：會盡量避免放半天

2018-07-09 00:23

國鳥帝雉右腳掌斷掉 求生意志感動國家森林志工

2018-07-08 15:33

不夠帥氣就不背！女星新歡包款個性十足

2018-07-08 15:23

Club Med日本石垣島台籍女村長：不替自己設限

2018-07-08 17:37

颱風速度加快 但新北明天白天可能正常上班上課

2018-07-09 10:49

強颱瑪莉亞來襲 曾文水庫防淤隧道準備好了！

2018-07-08 15:13

路徑北修了！瑪莉亞可能不是西北颱

2018-07-09 12:42

瑪莉亞海陸警今可能同來！海警下午2點半發 陸警擬午夜

2018-07-09 10:31

北市明早宣布下午是否停班課 林右昌：怎不先商量？

2018-07-09 11:59

颱風逼近...周一12縣市飆36度 高溫亮黃燈

2018-07-08 17:50

莫允雯、陳傑憲首親密接觸 大膽表白「沒關係，抓」

2018-07-08 17:34

高屏注意！氣象局發布大雷雨訊息

2018-07-08 16:51

蔡依林腳上有唇印？ 造型涼鞋性感搶眼

2018-07-08 14:02

ETC抓超速？法務部研議中

2018-07-09 00:23

抗癌教授安息禮拜 親友送別「笑中帶淚」

2018-07-08 16:53

唐綺陽星座運勢週報：獅子感情真相大白 天蠍財運不如預期

2018-07-09 07:44

球王也愛穿 費德勒溫網耍萌

2018-07-08 18:05

今日星座運勢／射手 注意生活規律 避免健康變化

2018-07-09 00:00

氣象局：瑪莉亞路徑似西北颱 災害未必等同

2018-07-08 19:56

早鳥價！四大超商中秋預購開跑 不只月餅還有獨賣甜點

2018-07-08 18:24

颱風瑪莉亞又急又快 下午將發海警

2018-07-09 12:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top