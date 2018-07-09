影／直播中家貓爬上身 學者忍笑撥開貓尾繼續分析政局

2018-07-09 12:10 聯合新聞網 綜合報導



波蘭學者正嚴肅的接受電視台訪問，只是畫面看起來有點失焦。圖擷自 twitter:Rudy Bouma 分享 facebook

波蘭的塔加斯基博士 (Jerzy Targalski) 具有歷史學家和政治評論家的雙重身份，當他日前接受電視台採訪分析波蘭政治局勢時，被家貓以摩蹭和尾巴遮臉的方式阻擋訪問進行，雖然他力圖鎮定的完成了採訪，卻被拍下和嚴肅內容十分違和的搞笑畫面。

據英國「鏡報」報導，塔加斯基是波蘭的著名學者。由於最近波蘭法官的退休年齡由70歲降到65歲，此新制度引起眾多反彈聲浪，造成政治局勢動盪。荷蘭電視台針對此議題對塔加斯基進行了訪問，他的貓「Lisio」卻在訪問進行時搶下鏡頭的主導權。只見這隻橘貓從博士的手臂爬到肩上，攀上肩頭之後開始親暱的舔舔主人的耳朵、摩蹭摩蹭頭部，然後以尾巴遮住塔加斯基的臉。然而這位學者臨危不亂，不急不徐撥開愛貓尾巴後，持續對著鏡頭發表意見，並用一隻手抓著貓尾巴讓訪問得以持續進行。

為了讓採訪順利進行，學者抓住愛貓的尾巴繼續發言。圖擷自 twitter:Rudy Bouma 分享 facebook

該節目的主持人魯迪 (Rudy Bouma) 將這段訪問畫面放上Twitter，讚美博士力圖鎮定的表現。影片才上線兩天已獲得16萬多次的觀看，3千多次的轉發以及六千多的按讚數。英國的晨間新聞節目還在twitter上請求魯迪授權讓他們使用該影片，得到搞笑回應，「目前可以先用twitter上的影片沒關係，但很快你就得跟我們的行銷部門接洽授權」，暗示這段訪問馬上要因為橘貓Lisio的加持爆紅了。