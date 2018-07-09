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疑墜捕獸夾 國鳥帝雉腳掌斷

2018-07-09 00:24聯合報 記者魯永明／嘉義縣報導

荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘，在阿里山脈小笠原山發現一隻帝雉右腳掌斷。 圖／...
荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘，在阿里山脈小笠原山發現一隻帝雉右腳掌斷。 圖／蘇家弘提供
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荒野保護協會嘉義分會解說員兼林務局國家森林志工蘇家弘，在阿里山脈小笠原山發現一隻公帝雉右腳掌斷掉，跛腳跳著覓食，蘇家弘被牠堅強求生意志感動，取名「阿勇」。

小笠原山是阿里山山脈之一，位於祝山稜脈末端，海拔2488公尺，蘇家弘長期在當地觀察生態，發現帝雉保育有成，族群增加。

蘇家弘在小笠原山觀察到10隻大小帝雉，今年2月8日，首次記錄到右腳掌斷掉的公帝雉「阿勇」，牠右腳掌疑遭捕獸夾夾斷，仍積極求生。

帝雉是台灣體形最大特有種鳥類，被封為「國鳥」，成為千元台幣背面的圖案，分布在玉山、雪霸及太魯閣國家公園等中、高海拔山區。

阿里山

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