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國鳥帝雉右腳掌斷掉 求生意志感動國家森林志工

國鳥帝雉右腳掌斷掉 求生意志感動國家森林志工

2018-07-08 15:33聯合報 記者魯永明╱即時報導

荒野保護協會嘉義分會解說員兼林務局國家森林志工蘇家弘，2月8日在阿里山脈小笠原山，發現1隻公帝雉右腳掌斷掉，一跛跛跳著覓食，日前上山又發現這隻斷掌帝雉，被牠堅強求生意志感動，取名「阿勇」，蘇在荒野會名正是帝雉，對千元紙鈔上國鳥帝雉，情有獨鍾。

小笠原山是阿里山山脈一座山，位於祝山稜脈末端，海拔2488公尺，蘇家弘長期在此觀察生態，發現帝雉雉保育有成族群增加，日前發現右腳掌斷掉帝雉覓食，興奮感動，因為他2月8日首次記錄「阿勇」，牠勇敢生存，值得人類效法。

「阿勇」一跛跛跳著走路覓食求生，右腳掌疑因捕獸夾斷，他在小笠原山觀察10隻大小帝雉，帝雉列為世界近危鳥類，是台灣體形最大特有種鳥類，被封為「國鳥」，成為千元台幣背面重要圖案，主要分布在玉山、雪霸及太魯閣國家公園中、高海拔山區。

蘇家弘之所以取帝雉會員，是有一次帶家人上山賞鳥，看到帝雉習性和人類很像，公鳥帶母鳥幼鳥覓食，公鳥會警戒，帝雉身上繽紛亮麗羽毛，宛如穿上時髦衣裳，生性機警怕生，聽到吵雜聲或沈重腳步聲，會躲進森林藏匿，從容鎮定儀態，贏得「迷霧中王者」美譽。

帝雉雌雄外型及羽毛差異很大，雄鳥外型豔麗，身長約97公分，體重約100公克，全身呈藍色金屬光輝純黑羽毛，尾羽有明顯白色橫帶紋；雌鳥較小，身長約55公分，重約700公克，全身褐色，尾羽具有黑色橫斑，帝雉雜食性鳥類，習慣晨昏在森林邊緣或草原遊蕩覓食，善用雙腳及嘴搜尋覓食。

荒野保護協會嘉義分會解說員兼林務局國家森林志工蘇家弘，2月8日在阿里山脈小笠原山...
荒野保護協會嘉義分會解說員兼林務局國家森林志工蘇家弘，2月8日在阿里山脈小笠原山，發現1隻公帝雉右腳掌斷掉，一跛跛跳著覓食，日前上山又發現這隻斷掌帝雉，被牠堅強求生意志感動，取名「阿勇」。圖／蘇家弘提供
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荒野保護協會嘉義分會解說員兼林務局國家森林志工蘇家弘，2月8日在阿里山脈小笠原山...
荒野保護協會嘉義分會解說員兼林務局國家森林志工蘇家弘，2月8日在阿里山脈小笠原山，發現1隻公帝雉右腳掌斷掉，一跛跛跳著覓食，日前上山又發現這隻斷掌帝雉，被牠堅強求生意志感動，取名「阿勇」。圖／蘇家弘提供
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荒野保護協會嘉義分會解說員兼林務局國家森林志工蘇家弘，2月8日在阿里山脈小笠原山...
荒野保護協會嘉義分會解說員兼林務局國家森林志工蘇家弘，2月8日在阿里山脈小笠原山，發現1隻公帝雉右腳掌斷掉，一跛跛跳著覓食，日前上山又發現這隻斷掌帝雉，被牠堅強求生意志感動，取名「阿勇」。圖／蘇家弘提供
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太魯閣國家公園阿里山

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