人類對不起你！一張心碎照片揭露長喙鳥的無奈

2018-07-07 07:39 聯合新聞網 文／遠見提供



一隻雄性黑頸鸛的長喙被塑膠環圈住。 圖擷自 washington post 分享 facebook 一張令人心碎的照片，近日來在國際社群上瘋傳──一隻雄性黑頸鸛的長喙被塑膠環圈住，導致其完全無法進食的窘境，牠茫然地飛行，欲加獵捕卻無法適從的無奈，成了無比難堪的沉痛。

這張照片一開始是在印度（India）的賞鳥論壇上擴散，進而引起國際關注，一名攝影師馬諾傑（Manoj Nair）在古爾岡城附近的濕地拍下這張照片。

賞鳥愛好者和國家野生動物官員隨後瘋狂地尋找這隻鳥，畢竟如果不想辦法嘗試救援，黑頸鸛非常有可能活生生餓死，於是當地人組成了黑頸鸛救援隊，以大規模的觀察網絡隨時注意牠可能停留休憩的地方，官員說，初次發現牠的蹤跡時，團隊在相距約100公尺的遠方，但最後卻被發現而飛向遠處。

鳥類專家馬修（Mathew Joseph）強調，「由於牠不能打開牠的喙、只能勉強攝取一點水，牠會非常虛弱，甚至到達無法飛行的地步，如果無法在最短的時間搜尋到其蹤跡，牠將無法生存。」

好消息是，一直到照片被揭露的七天後，救援隊在一處濕地發現黑頸鸛的蹤跡，牠因為非常虛弱無法逃跑，才令獸醫緊急幫牠做醫療處置。

醫師表示，「牠有嚴重的脫水症狀，儘管在沒有食物的狀況下撐了超過一星期，但健康狀況還是令人驚艷，牠以驚人的意志力撐了過來。」

在經過悉心的照料和復原後，黑頸鸛在近日最後被成功野放，但也僅能冀望牠不會再被塑膠環套住、再一次面對危機。獸醫強調，「如果不是攝影師的揭露，我們也許根本不可能知道有這樣的情況，更遑論許多因此喪命卻無人知曉的難堪。」

被國際列為近危（NT，不久的將來有瀕危或滅絕等危險）的鸛類鳥類，已成為全球塑料垃圾對野生動物造成傷害的最新國際象徵──從鼻孔內卡著長長塑膠吸管的海龜、因為誤食大量塑膠袋被活活折磨而死的鯨豚，已有太多的無辜動物死在人類的予取予求下。

這次受到傷害的黑頸鸛，是一種約1.5公尺高的雄性鸛，位於首都郊區濕地棲息，該區域被環保主義者認為是鳥類、魚類和其他野生動物的重要保護區。但根據州政府的說法，它不是官方保護的濕地。

愛鳥人士說，雖然它吸引了成千上萬的候鳥類和其他鳥類如鸛、火烈鳥和蒼鷺，但該地區卻被裝瓶公司用作傾倒垃圾之處。

也正是這種種的弊病，讓印度總理莫迪（Modi）決定痛定思痛，宣布將在2022年前禁止所有的一次性塑膠，這包含塑膠袋、寶特瓶、吸管、塑膠餐盒、包裝袋等，莫迪說，「我們今天做出的選擇將決定我們會有著什麼樣的未來。」

這項創舉被聯合國（UN）大力讚譽、也稱為是「史無前例」的超嚴格限塑政策。

聯合國環境部門負責人埃里克索爾海姆（Erik Solheim）說，印度正在提供環境上的「全球領導力」，而這是世界上許多國家還做不到的──聯合國一份新的報告強調了目前共有50多個國家採取了一些行動來解決塑膠問題，但卻沒有印度來得這麼有決心。

在6月5日世界環境日（World Environment Day）那天，擁有13億人口的印度也舉辦了多場主題日活動，主旨在於「擊敗塑膠汙染」，而此前所未有的決策讓莫迪決定擺脫一切一次性塑膠，因為印度每年會產出超過560萬噸的塑膠垃圾。

莫迪說，「每個人都有責任確保追求物質繁榮背後的代價，不應該危及我們的環境，」此外，印度政府還宣布將參加聯合國的「清潔海洋運動」，該運動將使全國動員清理7500公里之海岸線，以及協助協助研究海洋塑料的侵害。

這項重大的改革，意味著寶特瓶、塑膠袋恐怕不會再出現於印度，如此將從內到外影響一切生活習慣或商業活動。

「做出一項決定恐怕不容易，但透過環境保護意識、技術合作和全球夥伴關係，我相信我們可以做出正確的選擇，我們必須聯合起來，讓地球更加美好。」

（文／魯皓平 攝影／張智傑 本文出自2018.7.5《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）