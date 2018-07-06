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圓仔今天過5歲生日！ 已轉大人將尋覓另一半

2018-07-06 12:02中央社 台北6日電

台北市動物園大貓熊「圓仔」6日即將迎接5歲生日，園方也會在當天上午為「圓仔」舉辦...
台北市動物園大貓熊「圓仔」6日即將迎接5歲生日，園方也會在當天上午為「圓仔」舉辦慶祝活動，歡迎大小朋友到場一起為「圓仔」慶生。（台北市動物園提供） 中央社
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貓熊圓仔」今天滿5歲，動物園邀請民眾幫牠慶生，只見「圓仔」好奇的到蛋糕邊聞一聞，吃一口愛吃的蘋果，模樣萌翻。由於「圓仔」已轉大人，動物園將幫牠尋覓良人。

「圓仔」在民國102年7月6日晚上出生，今年滿5歲，動物園今天上午替牠舉辦生日派對，並邀請民眾一同慶生，保育員也用冰塊以及蘋果、窩窩頭等「圓仔」愛吃的食物製作2個生日蛋糕，各印有「LOVE」、「仔仔」等字樣，祝「圓仔」生日快樂。

不過，因「圓仔」正歷經假孕期，相較以往推倒蛋糕，今天精神較為懶洋洋，牠一進展示場，先到蛋糕邊聞一聞，隨後在展示場逛一逛，再到蛋糕邊，掰下蘋果啃，只是啃了幾口就興致缺缺，反而被保育員製作的生日卡片吸引，爬上棲架伸手搆卡片。

「圓仔」站上棲架後，努力將身子拉長、將手伸高，要搆掛在高空中的卡片，中間三度坐下休息，歷時約5分鐘，最後因搆不著而離開，全場高呼「好可愛」，還有民眾高喊「仔仔生日快樂！」有民眾笑說，卡片上印有保育員的照片，「圓仔」可能因此想拿。

動物園發言人曹先紹告訴中央社記者，為強化生存競爭，熊科動物都未演化出「生殖季固定」、「胚胎延遲著床」、「假懷孕」等生殖策略，「圓仔」約4歲性成熟，今年「假孕」跡象更明顯。

從「圓仔」出生後，每週六、日都會到大貓熊館看「圓仔」的資深圓粉蘇小姐告訴中央社記者，看著「圓仔」過生日，覺得很感動，「牠從那麼小，長到這麼大，很不容易」，好像是看著自己家裡的小朋友長大。

蘇小姐說，「圓仔」正值假孕期，身體不舒服，只要有到蛋糕前抓一下，「我們就很高興了」她也細數「圓仔」優點，表示「圓仔」個性很好、也很活潑，希望「圓仔」一生平安、快樂，每年也會自製「圓仔」周邊產品，如鑰匙圈、包包、衣服等。

至於未來「圓仔」有無可能與其他國家的大貓熊配對，曹先紹說，有待11月的國際大貓熊研討會上討論；大貓熊特展館長王怡敏接受媒體訪問時表示，已將「圓仔」提報國際大貓熊繁孕技術委員會的配對名單，而動物園與中國臥龍保持良好互動，盼能替「圓仔」做好的安排。

不過，據了解，大貓熊為中國特有物種，在保育繁殖上有裁量權，因兩岸關係近期較緊繃，無論調度個體或取精給「圓仔」進行人工授精，配對機會都不大。

另外，王怡敏說，「圓仔」媽媽「圓圓」6月14日後食慾逐步上升，內分泌等數值在7月1日回歸基礎值，今年確定沒有懷孕。

圓仔貓熊

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